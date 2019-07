RAZVESELILA VAS JE VIJEST O RASTEREĆENJU POREZA NA DOHODAK ZA MLADE? Žao nam je, postoji kvaka. Nećete se veseliti rođendanu

Stručnjaci ističu kako bi korist od porezne reforme mogli bi imati jedino mladi sa srednjim i višim plaćama, bez djece

Javnost je u većoj mjeri pozdravila najave Vlade o novom krugu porezne reforme u kojem bi se mladi do 25 godina trebali u potpunosti rasteretiti plaćanja poreza na dohodak, a oni od 25 do 30 godina bi plaćali samo pola poreza. No, ima i onih koji upozoravaju na moguće probleme. Jedan od njih je i određivanje dobne granice, smatraju ekonomisti i poslodavci.

“Ako dva mladića rade isti posao i istog su materijalnog statusa, a jedan ima 24 godine, dok je drugi star 26 godina, imat će različitu plaću. To mi se čini, ne samo destimulirajuće, već i diskriminatorno po dobnoj osnovi”, rekao je neimenovani stručnjak za fiskalnu politiku za Jutarnji.

S 30. godina – ode povlastica

Napominje kako će poreza biti oslobođeni oni s plaćom ispod 4800 kuna bruto bez djece, ispod 7000 bruto i jednim djetetom prijavljenim kao olakšica te ispod 10.000 bruto s dvoje djece, dok će ostali morati plaćati puni iznos poreza na dohodak. Stručnjak smatra kako koristi od porezne olakšice neće osjetiti svi, niti će one biti velike kako se sada čini. Prema izračunu RRIF-a, onaj tko sada ima bruto plaću od 10.000 kuna, mogao bi dobiti povišicu od otprilike 1200 kuna, no kad navrši 25 godina plaća će mu pasti za 600 kuna, a kad proslavi 30. rođendan ostat će bez povlastice.

Jedan je konobar (22) čak za Jutarnji u šali rekao kako će “onda otići u Njemačku kad napuni 30”.

MINISTAR NAŠAO PROSTOR ZA NOVO RASTEREĆENJE GRAĐANA: Mladi će biti potpuno oslobođeni poreza na dohodak, ali ima caka

Promjena u migracijama

Stručnjak Vlado Brkanić smatra kako bi se zbog toga moglo dogoditi da iz Hrvatske počnu odlaziti nešto zreliji ljudi s određenim radnim iskustvom. Predlaže rasterećenje dohodaka svima, kroz uvođenje porezne stope od 12 posto te zadržavanja stope od 24 posto za one s više od 30.000 kuna bruto plaće. No, to onda otvara problem prihoda jedinica lokalne uprave i samouprave, što znači da Brkanićev prijedlog, niti bilo koje drugo smanjenje poreza na dohodak, nije moguće dok se ne racionaliziraju načini njihova funkcioniranja.

U radnoj skupini procjenjuju da će mjerama biti obuhvaćeno oko 370.000 zaposlenika, a rasterećenje bi trebalo iznositi oko 600 milijuna kuna. Većina ekonomista u ovom trenutku ne želi javno kritizirati rastrećenje od plaćanja poreza na dohodak za mlade, ali smatraju da je ministar financija ministar financija odustao od svog cilja pojednostavljivanja sustava. Nakon što su uvedene različite porezne stope za određene turističke usluge, isti je model pimijenjen na oporezivanje dohotka, što je nastavak prakse različitog oporezivanja za različite izvore dohotka, poput plaća, mirovina, prihod od kamata ili najma.

PODUZETNICI ZABRINUTI, UPOZORILI SU NA RIZIK NOVOG POTEZA VLADE: Ovo bi lokalne uprave mogle iskoristiti protiv ljudi?

Marić komplicira

I poslodavci su zatečeni dobnim granicama za plaćanje poreza na dohodak, no pozdravili su druge prijedloge, poput troškovnog priznavanja izdataka za topli obrok, smještaj i vrtić. Poručuju kako porez na dohodak treba smanjiti svima i kako se plaće ne određuju prema dobi, već prema kompetencijama, iskustvu i produktivnosti poslodavci su također malo zatečeni izmjenama poreza na dohodak vezanima uz dob.

“Mislimo da je to nepotrebno kompliciranje već ionako složenog sustava, koje osim toga može uzrokovati niz problema u praksi”, ističu u Hrvatskoj udruzi poslodavaca.