“Ne da ne pretjeruju, nego je to još puno, puno gore u stvarnosti nego u novinama”, sažeo je vozač Hitne stanje s alkoholiziranim turistima u Splitu, odgovarajući na pitanje pretjeruju li mediji oslikavajući razularene goste ove sezone.

"Što smo sve doživjeli ove sezone... Pristup lokacijama u centru grada gdje ih moramo skupiti nepristupačan je, uske uličice, stupići...", no to mu nije problem zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu. "To već sve znam napamet. Međutim, njih tu bude puno i onda se ne žele maknuti, ne shvaćaju ništa, pijani su. Jednom smo došli u centar po jednu pijanu curu, bila je u groznom stanju, ležala u svojoj bljuvotini. Oko nje je bilo nekoliko njezinih prijatelja koji su željeli ući u vozilo Hitne pomoći. Objasnio sam da to ne mogu jer vozimo samo osobu kojoj je potrebna pomoć, no to nisu dobro prihvatili. Počeli su se derati, vrijeđati me, a jedan me i udario", opisuje vozač za Slobodnu.

POGLEDAJTE VIDEO: Puca li Split po šavovima u turističkoj sezoni? Policija u srpnju zabilježila 50% više prekršaja javnog reda i mira nego lani

Na udaru i pekarnice, kafići...

Na udaru su i svi ostali koji se nađu na putu turistima. Neke su splitske pekarnice odlučile tijekom vikenda uvesti noćno radno vrijeme, pa tako rade od ponoći do 15 sati. U 1 sat po noći u centru se može kupiti upravo ispečena pizza, a kupaca uvijek ima sve do ranih jutarnjih sati. "Radimo cijelu noć", govori jedna od prodavačica. "I bojim se da će tako biti sve do kraja rujna. Nikako da odu. Ima ih stalno, svakog sata, tijekom cijele noći. Svega smo se nagledale i ovo je stvarno strašno. Toliko poniženja smo doživjele od ovih turista, a pokraj pekare se ne ustručavaju ni obavljati nuždu, povraćati. Strašno!"

Istu priču ispričao je i zaposlenik jednog splitskog kafića koji toči piće do 1 sat. "Gosti su nam užasni. Da ne radim ovdje, ne bih nogom kročio tu zbog njih. Vrijeđaju, viču, čak i kradu. Ukrali su nam jedan ukras koji je visio na zidu", opisuje.

Naravno, glavni krivci su Britanci i Irci. "To je njima normalno tako se ponašati‘. Njima je toliko uobičajeno pijano spavanje po podu, pišanje i dernjava da o tome niti ne pišu po novinama. Pokušajte pronaći na internetu, nećete vidjeti baš previše takvih vijesti, ali svaki petak počinje kaos. Pijanih bude svugdje. Naporno se radi cijeli tjedan, a onda za vikend počinje divljanje", govori jedna Splićanka koja živi u Irskoj.