RAZRIJEŠENA ZAGONETKA VJEŠALA IZ DUBRAVE: Omče postavio poznati ugostitelj koji kaže: ‘Ne radi se o prijetnji’

‘Ne radi se ni o kakvoj političkoj poruci ili prijetnji. Nije mi žao, po meni je poruka jasna. Samo mi je glupo da se govori da je poruka Srbima’, kaže ugostitelj Ivan Rubelj koji je okačio omče o jedno stablo u zagrebačkoj Dubravi

Pažnju žitelja zagrebačke Dubrave, a zatim i šire javnosti, privukle su omče zavezane na jedno stablo kod tamošnje tržnice. Isprva se mislilo da je riječ o nekoj morbidnoj poruci ili čak prijetnji, a slučaj je počela istraživati i policija. No, ubrzo je zagonetka razriješena. Omče na stablo stavio je poznati poduzetnik i ugostitelj Ivan Rubelj koji na tržnici u Dubravi ima lokal.

“Ne radi se ni o kakvoj političkoj poruci ili prijetnji. Nije mi žao, po meni je poruka jasna. Samo mi je glupo da se govori da je poruka Srbima”, kazao je Rubelj za 24 sata.

ŠOKANTAN PRIZOR U ZAGREBAČKOJ DUBRAVI: Sa stabla vise četiri omče, policija pokrenula istragu

Omče mu napravio umirovljeni policajac

Pojasnio je i kome je uputio poruku tom neobičnom “instalacijom”.

“To je poruka svim kockarima koji od petka ujutro do nedjelje navečer opsjedaju tržnicu u Dubravi počevši od kladionice, lutrije i kasina. Sama sirotinja na socijali i penzioneri. Trebate vidjeti kako se samo oni guraju da se što prije riješe novca. Ljudi ne mogu u svoje lokale i radnje zbog njih”, dodao je.

Ideja mu je, kaže, pala na pamet, ali nije znao napraviti omče pa mu je pomogao jedan umirovljeni policajac. A prijatelj mu je donio ljestve pa su ih zajedno postavili prije nekoliko dana i to – usred dana.

Mora platiti 500 kuna kazne

No, zbog toga je zaradio i optužni prijedlog te kaznu od 500 kuna zbog narušavanja javnog reda i mira.

“Htio sam platiti odmah, ali mi nisu dali. Rekli su mi da moram pred sud, ja sam spreman na to. Ja se nikoga ne bojim. Sam sam se prijavio policiji kad su me nazvali i pitali jesam li ja postavio omče. Točno znam tko me prijavio, to je čovjek kojemu sam puno pomogao. Sutra ću staviti na moj lokal natpis “Srami se”, prepoznat će se on”, ispričao je Rubelj za 24 sata.

Za sebe kaže da je i sam nekoć davno kockao, a danas vodi postao “čist kao suza”.