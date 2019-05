RAZOTKRIVENA PROSTITUCIJA U ‘SALONU ZA MASAŽU’: ‘Vidjeli smo svašta, bilo je tu i diplomatskih tablica… Oni koji dolaze su u strahu’

Novinaru je vrata otvorila djevojka odjevena u čipkasto donje rublje i štikle

U Hrvatskoj je već bilo slučajeva kad su saloni za masažu služili kao paravan za prostituciju, a upravo će toj temi biti posvećen večerašnji prilog u emisiji Provjereno. Konkretno, riječ je o jednom zagrebačkom salonu za masažu. ”Vidjeli smo da to nije baš, ‘ajmo reći, nekakva klasična djelatnost jer nakon nekog vremena počele su dolaziti samo muške osobe”, rekao je za Provjereno jedan od anonimnih svjedoka. Prema tvrdnjama svjedoka, klijenti salona su isključivo muškarci, a registracije automobila u kojima dolaze su zaista raznolike pa su se tu našle diplomatske i “domaće” tablice, ali i oznake iz BiH. Susjedi su postali zabrinuti nakon par bliskih susreta s klijentima salona pa im jedino ostaje sumnjati da se iza “beauty” vrata odvijaju mutni poslovi.

”Vidite da nešto s tim osobama koje dolaze na tu lokaciju, kao da su u strahu, kao da su tu došli radi zbog ne znam kojih razloga. Nešto se sumnjivo događa”, izjavio je anonimni svjedok. Tvrde da su se u protekle dvije svega nagledali. Govore kako su policiju zvali u nekoliko navrata, ali kažu da prave reakcije nije bilo.

‘Masaža s ručnim pola sata 300, masaža body to body pola sata 400’

Tragom priče, ekipa Provjerenog dežurala je danima na parkingu ispred zgrade i snimila brojne muške klijente koji su dolazili do navodnog salona za masažu. Reporteru emisije je jedan od klijenata dao broj jedne djevojke iz stana. Kada je nazvao, ženski glas mu je rekao da je “masaža s ručnim pola sata 300, a masaža body to body pola sata 400”. Novinar je prema dogovoru otišao u stan, a vrata mu je otvorila djevojka odjevena u čipkasto donje rublje i štikle. Ona je reporteru tvrdila da se salon bavi isključivo masažom i da nema pružanja seksualnih usluga. Susjedi kažu da su na situaciju upozoravali vlasnika stana. Vlasnik je za Provjereno rekao da bi prije to riješio da je znao što se događa iza zatvorenih vrata jer kada bi god svratio sve mu je djelovalo “normalno”.

‘Nije bilo nikakvih indicija’

“Mislim, ja sam bio tamo, sve je to izgledalo normalno, nisam imao priliku ovako kao vi nastupiti. Ja sam bio tamo i ovako i prije 4-5 mjeseci s policijom jer je bila neka provala, pa su oni išli gore i tako dalje. Nije bilo nikakvih indicija”, rekao je vlasnik stana reporteru Provjerenog.

