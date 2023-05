U Hrvatskoj se dugo čekalo na promjene izbornog zakona koji bi izborne jedinice učinio pravednijim i smislenijima pa da glas u Dalamciji više ne vrijedi manje nego u Slavoniji, da je više birača nego punoljetnih stanovnika ili da, primjerice, građani koji žive u zagrebačkom Jarunu biraju zastupnike skupa s građanima Novog Vinodolskog.

No, sudeći po najavama, malo toga novog, pravednijeg i smislenijeg će biti u novom zakonu.

Zagrepčani više neće biti besmisleno 'razbacani'

"Panjkota, džabe smo se nadali pravdi, dakle, ipak samo kozmetika? Iako svi pametni i učeni ljudi u ovoj zemlji, počevši od ustavnih stručnjaka, već mjesecima trube da nam treba potpuno novi kroj izbornih jedinica, dobili smo rezuckanje i krpanje postojećeg, ili kako je premijer sam rekao, minimalnu modifikaciju", komentirala je Mojmira, javlja Danas.hr RTL-a.

Neznatnost je promjena prikazao Petar Panjkota na karti. U postojećem stanju deset je izbornih jedinica, iz svake se bira po 14 zastupnika, plus dijaspora i manjine. Dakle, kaže, imamo suludu situaciju da su stanovnici Jaruna u istoj jedinici s ljudima iz Novog Vinodolskog.

Prema njemu, Zagrepčani su besmisleno raspršeni na četiri jedinice, većina ih je u prvoj, ovi s istoka u drugoj, s jugozapada u šestoj, dok je južni dio Zagreba u sedmoj.

Što se birača po jedinicama tiče, na zadnjim izborima bilo ih je od 318.000 u 4. do 414.000 u 10. izbornoj jedinici. Dakle, odstupanja su čak do 18 posto, zbog čega je Ustavni sud i naložio izmjene zakona jer razlika u broju birača prelazi razinu od pet posto pa glasovi ne vrijede jednako, a izbori nisu regularni.

Prema onome što je sada osmišljeno u Vladi, odnosno HDZ-u, bit će zadržan model od 10 izbornih jedinica s po 14 zastupnika, a 78 posto birača ostaje u istim izbornim jedinicama kao i do sada. No, Zagreb se dijeli na tri, umjesto četiri jedinice ii više nema dijeljenja kvartova. To znači da na Trešnjevci neki više neće glasati u 1., a neki u 7. jedinici. Sve jedinice imat će oko 360 tisuća birača, s odstupanjem u broju od oko tri posto.

Ali... Bakar, Novska i Obrovac u istoj jedinici

Svaka od deset jedinica barem će se minimalno mijenjati. Povećat će se teritorij dvije slavonske izborne jedinice, četvrte i pete, u kojima se zbog iseljavanja znatno smanjio broj stanovnika. No, ostaju neke kontroverze. Primjerice, u najvećoj izbornoj jedinici, sedmoj, glasat će i birači iz Bakra pored Rijeke i oni iz Novske u zapadnoj Slavoniji i oni u Obrovcu i Gračacu. To je prijedlog koji su iskrojili HDZ-ovci sami, bez konzultiranja ustavnih stručnjaka. Čak su i ignorirali njihov apel da cijeli proces bude transparentniji.

Prijedlog oporbe sličan je prijedlogu GONG-a. Oni predlažu šest izbornih jedinica - pet plus Grad Zagreb. Najviše zastupnika, njih 29, biralo bi se u Dalmaciji koja bi obuhvaćala četiri županije, a u Zagrebu bi se biralo 28 zastupnika. Pet slavonskih županija birale bi 24 zastupnika, sjeverozapadna Hrvatska 21, središnja Hrvatska njih 20, a tri najzapadnije županije - Istarska, Primorsko-goranska i Ličko-senjska birale bi 18 zastupnika.

No, premijer Andrej Plenković je protiv ovog nejednakog broja zastupnika, kaže da bi to značilo fragmentaciju političke scene u Saboru i potaklo stvaranje neovisnih pokreta na lokalnoj razini.