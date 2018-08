ZABORAVITE LJETO: Stiže velika promjena i pad temperature, pljuskova i grmljavine bit će posvuda – samo ne u isto vrijeme

Autor: Danas.hr i HINA

Posljednji dan kolovoza nosi promjenu vremenskih prilika

Hrvatsku danas očekuje djelomice sunčano i nestabilno vrijeme, povremeno će biti oblačnije, a malo kiše ili lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su osobito u središnjim i gorskim predjelima te na sjevernom Jadranu, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Najsunčanije će biti u Dalmaciji gdje će se zadržati uglavnom suho. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima, poslijepodne u okretanju na jugo i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva Celzija, a samo u Dalmaciji ponegdje malo viša.

Dalmacija će biti uglavnom ‘mirna’ do nedjelje

Već tijekom noći i jutra na sjeverozapadu će biti oblačnije, mjestimice s kišom, dok poslijepodne i navečer može biti i grmljavine, posebno u gorju te na dijelu sjevernog Jadrana. Od subote će biti promjenjivo oblačno s povremenom kišom, ponegdje i uz grmljavinu. Na nekim područjima može pasti više kiše, uz izraženije pljuskove, osobito u zapadnim područjima unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Te će vremenske prilike u nedjelju zahvatiti i Dalmaciju, javljaju meteorolozi HRT-a.

Danas će u istočnoj Hrvatskoj biti uglavnom sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Tijekom noći i jutra u zapadnoj bi Slavoniji moglo biti slabe kiše ili pokojeg pljuska. Vjetar će biti većinom slab, samo ponegdje umjeren sjeveroistočni, kao i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će u noći i prijepodne biti umjereno i znatno oblačno, mjestimice s kišom, moguće i grmljavinom. Poslijepodne sunčanije, ali još ponegdje uz mogućnost za poneki pljusak. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna između 23 i 27 °C.

Danas će na sjevernom Jadranu biti nešto manje toplo nego jučer, a veća je i vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu. Na srednjem i južnom Jadranu od sredine dana bit će jugozapadnjaka, uz temperature od 23 do 27 stupnjeva Celzijevih. Prevladavat će sunčano vrijeme, a u unutrašnjosti postoji mogućnost za pokoji pljusak. Najviša dnevna temperatura od 23 do 31, a na krajnjem jugu moguće i do 32 stupnja.

Stabiliziranje vremena tek sredinom sljedećeg tjedna

Od subote na kopnu puno više oblaka s povremenom kišom, a bit će i grmljavine. Obilnija kiša može pasti na zapadu. Temperatura zraka će pasti, a vjerojatnost za stabilnije i sunčanije dane povećava se sredinom sljedećeg tjedna.

Prvih nekoliko dana rujna također će biti promjenjivo s povremenom kišom te nešto manje toplo. Tijekom vikenda može biti lokalnog nevremena uz veću količinu padalina – u subotu na sjeveru, a u nedjelju u Dalmaciji.