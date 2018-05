RAZOČARANI DON STOJIĆ ODREKAO SE OMILJENOG BENDA: ‘Et tu, U2? Bili su najbolji, od danas su najgori’

U2 je podržao pravo na izbor žene, a to je Stojića zgrozilo

Kontroverzni studentski kapelan don Damir Stojić nekoć je obožavao rock bend U2, no od jučer više nije tako. Od jučer su mu najgori.

Kapelan piše kako je doznao da je U2 službeno podržao pobačaj u Irskoj, a to ga je, priznao je, duboko razočaralo. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

‘Et tu, U2 – In the name of death.



Neću nikada zaboraviti onaj lipanjski dan 1992. Bio sam maturant u Torontu i prijateljica koja je radila za poznatu radio stanicu CFNY 102.1 javila je da će U2 imati koncert u sklopu Zoo TV turneje u Torontu 5. 9. Koncert tada još nije bio najavljen, ali je ona vijest saznala par sati prije službene najave. Naravno, otišao sam pred Ticketmaster čekati red. U podne je bila najava i u isto vrijeme karte su krenule u prodaju. Bio sam jedini u redu i u 12:01 tražio sam 6 karata za U2. Blagajnica nije imala pojma. Rekao sam joj da provjeri. Po izrazu na licu vidio sam da je i ona tada saznala. Dobio sam 9. red od pozornice. Na dan koncerta kod mene je u kući bio pre-concert party. Bilo nas je dvadesetak, a samo je nas šestero imalo 9. red. Jeli smo i pili i naravno, slušali U2. U jednom trenutku prišao mi je bratov prijatelj Sean i pitao me da mu prodam kartu. Nudi mi 50 dolara – duplo više od cijene karte koje su bile $21.99. Nema šanse. Nudio je više, ali sam odbijao. Kad mi je ponudio $100 mislio sam da se šali. Nije se šalio. Volim U2, ali ne toliko. Pristao sam jer za jednog maturanta $100 puno znači. Međutim, moram priznati da mi je uvijek nekako bilo žao što nisam išao na taj koncert. Uopće se ne sjećam gdje sam potrošio tih $100 dolara, ali koncert sigurno ne bih zaboravio. Uvijek mi je bilo žao… do danas.

Naime, danas sam saznao da je U2 službeno podržao ubojstvo nerođene djece (tzv. pobačaj) u Irskoj. Irci idu na referendum 25. svibnja. Riječ je o poznatom 8. amandmanu ustava koji štiti život nerođene djece. Od danas, umjesto In the name of love, U2 stoji in the name of death. Izdali su svoje kršćanske korijene i sav njihov humanitarni rad pada u vodu.

U poznatom Shakespeareovom djelu, kad je Julije Cezar saznao da ga je prijatelj Brut izdao, jedva je izgovorio riječi, „Et tu, Brutus?“ – „Zar i ti, Brute?“ Tako se danas mnogi njihovi fanovi pa i ja pitam, „Et tu, U2?“

Za U2 se može reći da su najbolji rock bend našeg vremena. Ali ne više. Od danas su najgori. Kako kažu latini: Corruptio optimi pessima – Kad se najbolje pokvari onda postaje najgore’, napisao je Don Stojić.