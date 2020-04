RAZMIŠLJATE O KRIVOTVORENJU PROPUSNICE? EVO ŠTO ĆE VAM SE DOGODITI: ‘Neće biti oprosta. Možete u zatvor’

Budući da se pojavio veći broj krivotvorenja propusnica, Božinović je odlučio poslati jasnu poruku krivotvoriteljima

Na jutarnjoj konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao što će se dogoditi onima koji krivotvore propusnice.

Riječ je o propusnicama koje građanima omogućuju putovanje iz grada u grad jer od utorka je na snazi odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta. Budući da se pojavio veći broj krivotvorenja tih propusnica, Božinović je odlučio poslati jasnu poruku krivotvoriteljima.

NAMJERAVATE PUTOVATI U DRUGO MJESTO ZA VRIJEME IZOLACIJE? Evo tko će vam izdati propusnicu, pod kojim uvjetom i na koji rok

Krivotvoritelji mogu dobiti zatvorsku kaznu

“Policija je izvijestila da su dobili dojave o tome da ima određenih sumnji na određene manipulacije. Želim jasno poslati poruku svima koji to rade – to je vrlo ozbiljno kazneno djelo, krivotvorenje isprava, i tu neće biti nikakvog oprosta. To je djelo koje se ovisno o težini može sankcionirati zatvorom. U ovakvoj situaciji neće se izricati minimalne kazne”, poručio je Davor Božinović.

U suradnji s Ministarstvom uprave radi se na aplikaciji koja treba pomoći u smanjenju maniupalcija kada su u pitanju izdavanja potvrda, rekao je ministar Božinović.

Situaciju s koronavirusom iz minute u minutu u Hrvatskoj i svijetu možete pratiti OVDJE.

DANAS NA SNAGU STUPAJU DVIJE NOVE ODLUKE: Stožer popušta mjere, otvaraju se neke trgovine