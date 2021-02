RAZMETNI HDZ-ov SIN IVO ŽINIĆ: Skupljao je državne nekretnine, a sad službenicima dijeli dodatke na plaću jer su radili prekovremeno

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić potvrdio je u Skupštini kako će dio službenika koji su radili u pozivnom centru nakon potresa dobiti dodatak na plaću u iznosu od 200 kuna po danu

Službenici Sisačko-moslavačke županije će dobit će 200 kuna po danu na plaću, jer su radili prekovremeno nakon katastrofalnih potresa na Baniji. Kako doznaje 24sata, tu je odluku donio HDZ-ov župan Ivo Žinić, iako je upozoren da je to neprimjereno u situaciji kada su tisuće ljudi iz svih krajeva Hrvatske volontirale na raščišćavanju razorenih mjesta te podjeli hrane i pomoći.

“Nemam riječi kojima bih opisao koliko je to neprimjereno. Neki službenici su prema mojim saznanjima uspjeli skupiti na tome i pet – šest tisuća kuna na plaću. I to zato što su radili svoj posao i pomagali građanima za što su inače plaćeni”, rekao je član županijske Skupštine iz redova oporbenog HSS-a, Mijo Latin.

Tisuću-dvije ili pet-šest tisuća kuna

Prošloga je četvrtka na sjednici Skupštine upitao Žinića o tome, a ovaj mu je potvrdio da će isplatiti 200 kuna po danu za one koji su nakon potresa radili u pozivnom centru. “Donijeli smo odluku da će oni djelatnici koji su radili u našem pozivnom centru dobiti 200 kuna po danu, za rad koji su obavili izvan onog svog redovnog. Jer tu je bilo ljudi koji su i noćima radili, a bilo je naravno i onih koji nisu ništa radili. S te strane, donesena je takva odluka i to nisu nekakvi veliki iznosi. Ne radi se tu o astronomskim iznosima, to su iznosi od možda tisuću-dvije kuna po određenim djelatnicima, a njih nije bilo previše”, poručio je tada Žinić.

No, novinarima nije htio odgovoriti jesu li pojedini službenici skupili tisuću-dvije ili pet-šest tisuća kuna. Nije htio otkriti niti koliko je službenika nagrađeno i koliko je novca iz dugovima opterećene županijske blagajne na to otišlo.

Svi volontirali, pojedinci zarađivali

Vrijedi spomenuti kako su žitelji Sisačko-moslavačke županije u isto vrijeme od Crvenog križa dobili od 900 do 1900 kuna, i to zahvaljujući donacijama građana iz ostatka zemlje i inozemstva. Zbog toga je Latin pozvao one kojima su dnevnice namijenjene da ih ne uzmu, već preusmjere za pomoć stanovništvu. No, umjesto pohvala, dobio je packe da službenici na to imaju pravo.

“Ja znam ljude koji imaju tvrtku s Hvara i koji su došli ovdje sa strojevima volontirati. Samo na cestarine i gorivo su potrošili 30.000 kuna, a gdje je njihovo vrijeme i izgubljena dobit jer nisu radili svoj posao. A to je samo jedan primjer, cijela Hrvatska je došla ovdje volontirati i zato su ove isplate službenicima loša poruka”, tvrdi Latin.

Inače, ovo je jedan od posljednjih poteza župana Žinića. Naime, HDZ ga je prekrižio za predstojeće lokalne izbore, nakon što je otkriveno da je 25 godina besplatno živio u državnoj kući, paralelno bespravno koristeći državni stan u Zagrebu i skrivajući dio obiteljskog imanja.

