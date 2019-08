RAZLOG ZBOG KOJEG JE ‘PROPALA’ SEZONA? Stručnjak je uvjeren da se događa baš ovo! ‘Da nisu možda neki zaboravili napraviti jednu stvar’

Razgovarali smo s Tomislavom Fainom, predsjednikom Udruge putničkih agecija o problemima u hrvatskom turizmu, o interesu hrvatskih turista za destinacije u susjedstvu i rezultatima ovogodišnje sezone

Tomislav Fain, predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA), poduzetnik iz Zadra, turistički je djelanik „šiokog spektra“: osim što je vlasnik putničke agencije Terra Travel, suvlasnik je i ugostiteljske kuće Cidaris iz Zadra i Zadar outdoor festivala, te član Turističkog vijeća Turističke zajednice Zadra i Zadarske županije, ali i predstavnik županije u Turističkom vijeću Hrvatske turističke zajednice.

S Fainom smo razgovarali o rezultatima ovogodišnje turističke sezone ali i o „crnom tržištu“, posebno u sektoru privatnih iznajmljivača, na koje on upozorava od kada je predsjednik Udruge.

NET.HR: Još u ožujku ove godine rekli ste u jednom intervjuu da očekujete da će ovogodišnja sezona biti na razini prošle, da ne očekujete porast. Što je to što je vama, dugogodišnjem djelatniku u turizmu, ukazivalo na to da ne treba ove godine očekivati rekordne brojke?

FAIN: Da rekao sam da će sezona biti na razini prošle, ali da će ove godine većina turističkog sektora biti nezadovoljna i točno se to i događa. Razlog nezadovoljstvu je ponuda koja u svim segmentima, osim u hotelskom smještaju, svake godine raste 10-20 posto, a nemoguće je po tim stopama rasti u dolascima i noćenjima. Svatko tko realno promišlja o turizmu svjestan je da nije normalno da svake godine rastemo 5-10 posto bez obzira što se događa u konkurentskim zemljama. Mi smo u određenim dijelovima sezone dosegli maksimum i rast u budućnosti možemo očekivati u predsezoni i postsezoni i mislim da se trebamo tome i okrenuti, na tome raditi. Ako se vratimo na kolovoz prije dvije godine prošle naći ćemo na hrpe natpisa i tekstova u medijima s naslovima tima „Pucamo po šavovima“, „overturizam“ itd. Htio bi posjetiti da smo tada gledajući brojke imali manje turista nego ih imamo ove godine.

NET.HR: Hrvatska, u odnosu na sve svoje konkurente, ima izuzetno visok udio privatnih iznajmljivača, tzv. apartmana. I sudeći po do sada poznatim brojkama za ovu godinu, izgleda da se može govoriti o tome da apartmani nisu bili posvuda puni, odnosno – da će dio iznajmljivača ove godine doživjeti podbačaj. Vi se otvoreno zalažete za “uvođenje reda” u tom segmentu turističke ponude. Što smatrate da je otišlo posebno u pogrešnom smjeru? Je li to višak apartmana, neujednačena kvaliteta…?

FAIN: Privatni smještaj je kod nas tradicija, ali tradicija koja je evoluirala. Dio privatnog smještaja je evoluirao u pozitivnom smjeru, a dio u totalno negativnom. Kada pričamo o pozitivnom djelu to je onaj dio gdje možemo reći da su iznajmljivači uredili svoje apartmane, digli uslugu na višu razinu, gdje se iznajmljivači domaćini u punom smislu te riječi. Oni dočekuju goste, brinu o njima, savjetuju ih, tijekom boravka ih počaste večerom, gostima pružaju onaj pravi domaćinski doživljaj. U pozitivnu stranu priče svakako ulaze i vile s bazenom gdje gosti imaju svoj potpuni mir. A negativni dio su apartmani koji su iz raznih razloga ostali u ranim sedamdesetima prošlog stoljeća, ali i oni koji iznajmljuju apartmane „na daljinu“, tj. gostu pošalju šifru od ulaznih vrata i račun na koji će uplatiti najamninu. Naravno oni prvi nemaju problema s punjenjem apartmana, a ovi drugi imaju i imat će svake godine sve više.

NET.HR: Mislite li da će se trend otvaranja novih apartmana nastaviti ili se balon ispuhao? Kakva je vaša sugestija: u kom smjeru treba razvijati hrvatski turizam?

FAIN: Siguran sam da trend otvaranja novih apartmana neće stati, vjerojatno će ipak malo usporiti. Svatko tko misli ulagati u apartmane sada treba dobro promisliti, jer definitivno je u tom segmentu ponuda višestruko nadišla potražnju. Što se tiče razvoja turizma to je preširoka tema i teško ju je staviti u dvije rečenice, iako je Hrvatska mala, puna je raznolikosti. Nešto što je dobro u Zadru, nije dobro u Dubrovniku, nešto što odgovara u Zagrebu sigurno ne odgovara na Dugom otoku. Generalno sigurno bi puno dobili s povećanjem hotelskog smještaja i mislim da to vrijedi za cijelu Hrvatsku.

NET.HR: Turističke agencije su u neposrednom kontaktu s turistima, konzumentima usluga. Pratite li zadovoljstvo uslugom na razini Udruge? Kakvi su pokazatelji? Što najviše smeta turiste na turističkim odredištima u Hrvatskoj, a što u inozemstvu? Mijenjaju li se interesi, odnosno – traži li se nešto novo?

FAIN: Većina naših gostiju je zadovoljna, kažem većina, jer svi mi koji radimo s ljudima znamo da nikada ne mogu svi biti zadovoljni. Osnovno je da svatko tko se bavi bilo kojim segmentom turizma postavi sve u najboljoj volji i po pravilima struke i tada će većina gostiju biti zadovoljna. Kod turista isto kao i nama u svakodnevnom životu, nekima smeta gužva, a nekima smeta mir, nekima je kava od 12 kuta preskupa a drugi se čude kako je jeftina, teško je definirati. Po onome što ja vidim iz prve ruke velika većina gostiju je oduševljena Hrvatskom, odlaze zadovoljni i preporučuju nas svojim prijateljima. Naravno, sljedeće pitanje bi bilo – je l’ se ti gosti vraćaju? Jedan dio ih se sigurno ne vraća, ali ne iz razloga što im nije bilo dobro nego baš iz razloga što su se trendovi putovanja promijenili. U današnje vrijeme ljudi žele vidjeti što više destinacija i kada jednom posjete neku destinaciju prekriže je na karti i sljedeće godine idu na drugu destinaciju.

NET.HR: Podaci za srpanj pokazuju da je u Hrvatskoj – unatoč visokim cijenama – ove godine bilo više domaćih turista nego lani. No, evidentno je da sve više turista iz Hrvatske bira i druge destinacije tijekom ljeta. Sve se više govori o kvalitetnom i povoljnom ljetovanju u Albaniji, Turska je već dugo “in”, vraća se interes za Egipat. Kako vi to komentirate?

FAIN: Prije svega mislim da se na Jadranu može ljetovati po umjerenim cijenama, siguran sam da se kroz sedmi mjesec mogao naći apartman u nekom lijepom mjestu uz more za četveročlanu obitelj za 50-60 eura, a mislim da to nije visoka cijena. Kako raste standard tako će ljudi sve više putovati, tako da me ne iznenađuje porast domaćih turista. Dio Hrvata se sigurno odlučuje za neke nove destinacije, ali nije to svaki puta zbog cijene nego iz jednostavne želje da posjete neke krajeve koje do sada nisu posjetili, a ako su ti krajevi nešto jeftiniji – tim bolje.

NET.HR: Kakve su povratne informacije turista koji biraju Crnu Goru ili Albaniju? Što ih posebno privlači? I zašto biraju odmor u susjedstvu rađe nego na “domaćoj” strani Jadrana? Neformalno se može čuti da naglašavaju da ih se tamo “tretira kao goste”, za razliku od iskustava u Hrvatskoj gdje još uvijek dobivaju uvrijeđen pogled ako traže čašu vode uz kavu itd.

FAIN: Po informacijama koje mi imamo u udruzi to su stvarno male brojke. Moje osobno mišljenje je da svatko za svoje novce može putovati gdje želi. Određen broj mojih poznanika je bio u Crnoj gori i kažu da ima pozitivnih stvari, ali i negativnih, a mislim da je tako u svim destinacijama na svijetu. Osobno puno putujem po Hrvatskoj i nikada nisam osjetio da me se nije tretiralo kao gosta, dapače ne sjećam se da sam imao ikakvo loše iskustvo bilo gdje u Hrvatskoj. Osobno uvijek sam uljudan prema konobarima, prodavačima i te osobe se uvijek uljudno i s poštovanjem obraćaju meni kao gostu.

NET.HR: Ovo zvuči kao da želite reći da je problem u gostima koji se ne odnose s poštovanjem prema iznajmljivačima, konobarima itd.? Mislite da više nema obrnutih slučajeva u Hrvatskoj?

FAIN: Naravno da ima i obrnutih slučajeva. Kao djelatnik u turizmu uvijek se zalažem da svi turistički djelatnici vode računa o kvaliteti usluge i sigurno još uvijek ima prostora za podizanje kvalitete i u odnosu prema gostu. Tu dolazimo i do problema nedostatka radne snage. Zadovoljan radnik će sigurno biti i ljubazniji prema gostu.

NET.HR: Zašto nema letova iz Zagreba za Tursku, Egipat itd.? Zašto turisti iz Hrvatske koji biraju odmor na tim destinacijama moraju odlaziti u Ljubljanu jer većina agencija nudi let iz Ljubljane?

FAIN: Bilo je pokušaja, ali Hrvatska je malo tržište i uglavnom se ti letovi nisu punili, a kako se radilo o charter letovima tu bi dolazilo do velikih gubitaka. Ljubljana se nalazi na odličnoj poziciji i iz Ljubljane lete Slovenci, Hrvati, ali i Talijani i Austrijanci, te se na taj način letovi lakše pune i samim time se smanjuje rizik za organizatore. Svakako stoji i činjenica da prosječan Slovenac putuje puno više od prosječnog Hrvata.

NET.HR: Jesu li booking.com i slični posrednici ugrozili turističke agencije, ili su vas samo nagnali da se – promijenite?

FAIN: Tržište se u svim segmentima mijenja, tako se pojavio booking.com ali i druge platforme i sigurno su turističke agencije izgubile dio posla, ali naravno da bi opstale agencije su se brzo prilagodile i sve te alate pokušale iskoristiti u svoju korist. Neki su u tome i uspjeli, te koriste takve platforme za povećanje opsega svog posla.

NET.HR: Svjedočili smo proteklih godina propasti nekih starih i uglednih agencija, ali neprestanu niču nove – i mnogi se pitaju mogu li se s povjerenjem obratiti novim agencijama, jesu li sigurne, neće li možda bankrotirati prije nego uspiju organizirati put… Što se zbiva na hrvatskoj sceni turističkih agencija? Kakva je vaš odgovor građanima koji se pitaju bi li rađe rezervirali nešto preko agencije ili išli direktno rezervirati smještaj ili sami organizirati put?

FAIN: Svjedoci smo da na globalnom tržištu propadaju puno jači i važniji poslovni subjekti nego li su to bile neke naše turističke agencije, tako da to nije ništa čudno. Sa par krivih poteza, lošim upravljanjem i najbolje tvrtke mogu lako propasti. Kod nas svi misle da je imati agenciju i raditi turistički posao jednostavno i da to svatko zna, ali u današnje vrijeme sve se događa brzo i ako ne reagirate na vrijeme lako ćete propasti, a ne možete reagirati na vrijeme ako ste neiskusni i ne poznate sve segmente agencijskog poslovanja.

Inače hrvatska scena turističkih agencija je stabilna, na tržištu ima puno agencija koje već dugo i kvalitetno rade svoj posao, te plaćaju police osiguranja koje su u skladu sa zakonom.

Naravno da je puno bolje rezervirati putovanje preko turističkih agencija, prije svega puno je jednostavnije jer netko drugi brine o vama, netko drugi za vas istražuje destinaciju, ali, naravno, ipak sam ja predsjednik UHPA-e pa moje mišljenje u ovom slučaju možda malo subjektivno.

NET.HR: Vi ste upozoravali da velika većina hrvatskih iznajmljivača koji su na booking.com-u ne plaća PDV. Je li se išta promijenilo? Je li reagirala Porezna uprava?

FAIN: Većina iznajmljivača nije bila upoznata da su potpisom ugovora s booking.com preuzimaju plaćanje PDV na proviziju, te taj PDV nisu ni plaćali. Nadam se da se sada situacija ipak promijenila, te da su svi svjesni svojih obaveza. Uvijek upozoravam i na dio privatnih iznajmljivača koji imaju velik broj kreveta nikako da uđe u sustav PDV, što bi po prihodima sigurno trebali. Ima još puno posla za Poreznu upravu, jer sigurno još uvijek veliki broj iznajmljivača ne izdaje račun za svoje goste po stvarnoj cijeni. Porezna uprava lako može doći do podatka koliko je bilo koji privatni iznajmljivač koji radi preko booking.com stvarno naplatio, a koliko prikazao, a siguran sam da se na tome već radi.

NET.HR: Hoćete reći da Hrvatska još uvijek ima veliki problem s turističkim uslugama koje se nude na crno?

FAIN: Kao predsjednik UHPA-e moja je zadaća štititi interes naših članica i dok god sam predsjednik ću to i raditi. Sigurno da našim članicama smeta kada otvore AIRBNB, ali i druge platforme i vide da tamo oglašava tko god želi, a uglavnom se radi o privatnim osobama koje nude sve vrste izleta bez da za to imaju bilo kakvu dozvolu, bez da plaćaju bilo kakav porez. Posebno nas boli što je sve to javno, a malo se poduzima da se to spriječi. Turističke agencije kroz cijelu godinu zapošljavaju ljude, isplaćuju plaće, davanja, plaćaju porez, moraju imati razna osiguranja i sve ostalo, a s druge strane čovjek ima svoj brod ili kombi i s njim obavlja sve djelatnosti kao turističke agencije i nitko ga ne provjerava niti išta pita.

NET.HR: Kako vi komentirate taj očigledni nedostatak političke volje da se rješava crno tržite u turizmu?

FAIN: Čini mi se da se ova vlada odlučila uhvatiti ukoštac s ovim problemom. Koliko čujem po terenu i čitam u medijima Državni inspektorat je u akciji i napokon je krenuo u suzbijanje svih onih koji rade nelegalno. Vesele me vijesti da su zapečaćeni apartmani koji su radili nelegalno, da se isključilo iz prometa vozilo koje radi transfer bez dozvole. Da ne ispadne da se veselim tuđoj nevolji, apsolutno nisam takav čovjek, ali smatram da svi na tržištu moramo imati jednake uvijete. Svatko ima mogućnost raditi legalno, neka tu mogućnost iskoristi i plasira se na tržište. Došlo je vrijeme je da se i ovaj problem počne rješavati jer da bi hrvatski turizam mogao ujednačeno ići naprijed mora se uvesti reda.

NET.HR: Što mislite o uvođenju tzv. turističkih vaučera?

FAIN: Svakako podržavam nastojanja Ministarstva turizma da povećaju turistička kretanja unutar Hrvatske, a ako će poslodavci svojim djelatnicima na taj način uz plaću dati dodatnu nagradu to je onda win-win situacija. Ipak pričekajmo da saznamo više detalja pa ćemo biti pametniji, ali kao ideju svakako podržavam.

NET.HR: Za srpanj ove godine je bilo mnogo različitih interpretacija – imamo li ukupno manje turista ili nemamo. Kako vi komentirate te neobične oscilacije u statistici i stvarnim brojkama?

FAIN: Po e visitoru nemamo, a nemam razloga ne vjerovati u brojke koje dobivamo od Hrvatske turističke zajednice.

No, izdvojit ću vašim čitateljima jedan primjer za razmišljanje. Na području Turističke zajednice grada Zadra imamo prijavljeno ukupno u svim vrstama smještaja oko 32000 ležaja. To se odnosi na sve hotele, privatni smještaj i kampovi. A 7. kolovoza ove godine smo imali ukupno prijavljeno 21500 gostiju. Odgovorno tvrdim da u tom periodu nije bilo slobodno 30 posto kapaciteta. Je l možda netko ’’zaboravio” prijaviti goste?