RAZLIKA U KOJU JE TEŠKO POVJEROVATI: Usporedba smještaja i večere u Neumu i smještaja i večere na razvikanoj hrvatskoj rivijeri

Građanima iz susjedne Bosne i Hercegovine Makarska rivijera proteklih je godina bila omiljena, a većini i najbliža jadranska destinacija. Međutim, kada se u obzir uzmu dosta visoke cijene na Makarskoj rivijeri, za mnoge građane BiH Neum je najjeftinija opcija.

Dnevni avaz piše kako je Neum već na početku ovogodišnje turističke sezone krcat, a cijene su kao i lani.

Kava 7,5 kuna, noćenje u privatnom smještaju 75 kuna

Primjerice, apartman za četveročlanu obitelj u Neumu u trajanju od sedam dana s uključenim doručkom košta oko 800 KM, odnosno 3000 kuna. Također, noćenje u privatnom smještaju se i ove godine može naći po cijeni od 20 KM (75 kuna), a u pojedinim hotelima na bazi polupansiona moguće je odsjesti i za 64,50 KM (250 kuna).

Kava u Neumu uglavnom, košta 2 KM (7,5 kuna), dok se cijene sokova i piva kreću se od 2,5 do pet KM (od 9,50 do 19 kuna). Ručati se može već i za 10 KM (38 kuna) – toliko u nekim objektima košta pizza, dok se porcija ćevapa nađe već i za sedam KM (26,50 kuna). Na plažama se najam ležaljki i suncobrana kreće između šest i sedam KM, a sat vremena parkiranja je između 1,5 KM do dvije KM (oko 7,50 kuna).

Sve što je u Makarskoj jeftino daleko je od mora

U tekstu Dnevnog avaza spominje se Makarska pa je Slobodna Dalmacija provjerila cijene tamošnjeg smještaja na Booking.com-u, te u lokalnim ugostiteljskim objektima.

Dok se u Neumu apartman za četiri osobe za sedam dana plaća oko 3000 kuna, u Makarskoj jeftiniji dvosobni apartmani za četiri osobe stoje 5500 kuna, a ima i onih u kojima cijena doseže 10.000 kuna. U Makarskoj, doduše, ima i jeftinijeg smještaja, ali nimalo luksuznog te u dijelovima udaljenijima od mora.

U Makarskoj se, piše Slobodna Dalmacija, za razliku od Neuma, ne može naći ikakav smještaj za 75 kuna po noći. Ni o kavi za 7,5 kuna, koliko košta u Neumu, u Makarskoj ne treba ni sanjati.

Pizza u Makarskoj je dvaput skuplja nego u Neumu – za veliku ćete izdvojiti oko 50 kuna, iako u gradu ima i jeftinijih mjesta, ali izvan centra.

