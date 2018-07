RAZGOVARALI SMO SA ŽENOM KOJOJ JE BANDIĆ REKAO DA CRKNE: ‘Ispod poštapalica i verbalnih duela događa se nešto ozbiljno’

Sa zastupnicom u Skupštini grada Zagreba, Katarinom Peović-Vuković, razgovarali smo o uvredama koje joj je izgovorio gradonačelnik Milan Bandić, ali i njezinom viđenju političkih mogućnosti gradske oporbe, novom zaduživanju, gradnji žičare i najvećim gradskim problemima.

„A vi možete crknuti od tuge”, poručio je gradonačelnik Zagreba, Milan Bandić, zastupnici Radničke fronte u Gradskoj skupštini, Katarini Peović-Vuković, nakon što je ona pristojno pitala o tome postoji li ikakav izračun koliko Grad Zagreb smjera potrošiti na gradnju nacionalnog stadiona, projekt koji još nije definiran niti dogovoren na ikakvoj službenoj instanci, ali ga je gradonačelnik Milan Bandić već uzeo „pod svoje”.

Političarka mlađe generacije, sveučilišna profesorica Peović-Vuković, govorila je o zabrinutosti da Zagreb završi s još jednom propalom investicijom i o Bandićevom različitom odnosu prema gradskim problemima, a za uzvrat je dobila ozbiljne prijetnje i uvrede da zapravo ne živi „pod ovom zastavom”. Bandić, gradonačelnik s kolekcijom optužnica, osudio je zastupnicu za nedostatak domoljublja.

Kako ste se osobno osjećali kada vam je gradonačelnik Bandić poručio da „crknete”?

“Moram priznati da sam se iznenadila. Svašta smo već čuli i vidjeli od njega, ali ovo je ipak bilo neočekivano. On koristi pretpolitičku retoriku. Ne radi se samo o bezobrazluku, nego o folkloru koji ima svoju funkciju, a ta funkcija se vidi kroz njegov uspjeh na izborima. On nudi „zabavu za narod” i pretvara politiku u zabavljačku industriju…”

Hoćete li ga tužiti?

“Ne.”

Da je netko to napisao na Facebooku pokucala bi mu policija na vrata…Sjetite se kada su lani hapsili ljude koji su prijetili na društvenim mrežama.

“Da, može se shvatiti kao prijetnja. A još je strašnije da njega predsjedavajući na gradskoj skupštini, Andrija Mikulić, nije niti opomenuo. Učinio je to tek nakon reakcije našeg Kluba, ali i onda je rekao da sam i ja osobno sudjelovala u toj nasilnoj retorici, da sam započela s vrijeđanjem. A to nije točno. Ja sam samo podsjetila što je gradonačelnik radio ranije i postavljala pitanja. Nikada ne prelazim s političkog na osobno. A on prelazi u osobno vrijeđanje. I bezobraštinu.

On koristi bezobraštinu da bi prikrio suštinu, da se ne bi govorilo o problemima. Zato želim ostati hladne glave i ne reagirati na njegovu bezobraštinu. Jer poslije njega će možda doći netko drugi, pristojne retorike, ali ako nastavi činiti iste stvari, nismo se pomakli niti milimetra”.

Andrija Mikulić, predsjedajući, zapravo je vas optužio da ste „izazvali” reakciju Milana Bandića…

“Možda je Bandića zaboljelo to što sam spomenula situaciju koja se dogodila prije dva mjeseca. Lijevi blok je uspio dobiti većinu u gradskoj Skupštini za odluku prema kojoj bi radnice i radnici u tvrtkama u stečaju dobile dio svojih teškom mukom zarađenih plaća. Radilo se o iznosu od otprilike 5 milijuna kuna. Bandić je poduzeo sve da odbaci tu već izglasanu odluku. Nezavisni za Hrvatsku su odigrali jednu od svojih faustovskih uloga i promijenili mišljenje u nekoliko dana i tako je ta odluka odbačena. Ta odluka bi grad Zagreb koštala 5 milijuna kuna a gradonačelnik Bandić nas gura u izgradnju nacionalnog stadiona od mnogo desetaka milijuna kuna. Da ne govorimo o tome da se još nije niti odlučilo treba li taj stadion i gdje bi on u Hrvatskoj mogao biti. Zbog toga sam spominjala stadion „pod navodnicima”, a to je bilo dovoljno da me krene vrijeđati.

To je taj isti Bandić koji je još 2004. godine rekao da ga na ulici može svatko pljunuti ako maksimirski stadion ne bude gotov 2006. godine. 2008. je pak pitao građane žele li na referendum o novom stadionu jer se Maksimir ne može završiti”.

Ulazak većeg broja zastupnika s ljevice u gradsku Skupštinu bio je svojevrsno iznenađenje na prošlim lokalnim izborima u Zagrebu. Smatrate li da uspijevate nešto napraviti, promijeniti, ili je utjecaj moćne većine ipak nesavladiva prepreka?

“Mislim da je Lijevi blok uspio promijeniti gradsku politiku nabolje. Postavljamo prava pitanja, ne pristajemo na njihov dnevni red, razbijamo glasačku mašineriju koliko možemo. U Skupštini jest problem pretpolitička retorika koju velikim dijelom forsira Milan Bandić, pa se bavimo poštapalicama i doskočicama, a ne sadržajem politike. Zato guramo propitivanje sadržaja politike.

Ispod poštapalica i verbalnih duela događa se ozbiljno urušavanje socijalnih prava, usmjeravanje proračuna prema odabranim poduzetničkim i kvazipoduzetničkim projektima, trošenje novaca na rekonstrukciju crkava – što je u nesrazmjeru s ekonomskom moći i stvarnih potrebama Crkve – ali i na jedan dio, odabrani dio, braniteljskih udruga bliskih Milanu Bandiću. Stalno svjedočimo rasipanju sredstava na događaje odabranih braniteljskih udruga dok se istodobno preskaču neki socijalni projekti. Naravno da treba podržati pojedine braniteljske projekte, ali mnogo je onih koji su obične fešte i neprimjereno je da ih pokriva Grad. Evo nedavno se dalo sredstava i za gastro događaj naziva „U boj, u boj, za kotlić svoj”…nije se dalo puno, nema veze, ali takvih je sličnih događaja bilo puno. Kad napravite ozbiljnu analizu gradskog proračuna vidite puno primjera rasipanja i neozbiljnog raspolaganja gradskim novcem. To nije novac Milana Bandića. A on obično ima problem s time.

Ili obmana oko poticanja zapošljavanja u Zagrebu. Potpišu se poduzetnički projekti preko Razvojne agencije Zagreb a time se fingira realizacija strateškog cilja – zapošljavanja. Ta su sredstva usmjerena najviše na start up-ove, a ti projekti ne donose veće zapošljavanje. Također, Holding je značajno pojačao agencijsko zapošljavanje. S jedne strane se propagira zapošljavanje, tu su i vrlo ozbiljne preporuke EU protiv agencijskog zapošljavanja, a Holding i vlast u Zagrebu povećavaju broj zaposlenih preko agencija.

To su teme oko kojih se borimo u Skupštini, i moramo biti još glasniji da ne ostanu nevidljive široj javnosti”.

No, najčešće ste – preglasani. I na posljednjoj sjednici gradske Skupštine je većina izglasala novo zaduživanje Grada, između ostalog, gradonačelnik kaže da je dio sredstava za žičaru na Sljemenu. Imate li vi kao gradska zastupnica nekakav detaljniji uvid u kojoj je fazi projekt žičara?

“Naravno da nemamo nikakve analize niti preciznije informacije ili argumentaciju o projektu. Dobili smo vrlo šturu informaciju. Tako je i sa stadionom. Nema ozbiljne argumentacije. Upravo to najviše vrijeđa. Naravno da želimo razgovarati o svakom projektu ali želimo čuti racionalne argumente. Ili pogledajmo postotak izvršavanja projekata u Zagrebu, od 30 do 50 posto. Pogledajte koliko se projekata u gradu Zagrebu nije pomaklo s nule. A stalnim rebalansima proračuna dolazi se do velike netransparentnosti i sve se više gubi pregled na projektima: koliko je uloženo i koliko još treba i u kojoj je fazi projekt. Ali to je taj čuveni modus operandi Milana Bandića. On želi objaviti da radi na nekom projektu, on želi obećavati…fokusiran je na svoju promociju, a poslije, vidjet ćemo”.

O projektu nacionalnog stadiona u Zagrebu on je zapravo govorio kao o svojevrsnom domoljubnom činu, a vas – koji ste pitali za financije – osudio je kao nedovoljno domoljubne? Pitao vas je „ispod koje ste vi zastave”? Insinuirao je da vi ne volite dovoljno Hrvatsku?

“On optužuje za nehrvatstvo one koji mu ne pašu, koji ne žele sudjelovati u njegovom modelu dogovaranja poslova i upravljanja gradskim novcem”.

Ne plaši vas ako utjecajan gradonačelnik s gradske pozornice sumnja u vaše „hrvatstvo”? Nije li to opasno?

“Ne želim nasjesti na njegov model razmišljanja. Bandiću nisu ni na kraj pameti ni radnici, niti siromašni, niti narod, nego njegov vlastiti interes i održavanje modela u kojem profitira njegova klika. Pa pogledajte ljude koji ga okružuju u njegovoj stranci. Oni niti ne govore na sjednicama Skupštine, ne pokazuju interes ni za što. Oni su samo servis Milanu Bandiću. Njegova glasačka mašinerija”.

Je li vam se netko iz njegove stranke obratio nakon njegove kanonade uvreda? Je li vam se netko ispričao?

“Ne. Nitko”.

Što smatrate najvećim problemom u gradu Zagrebu? Što vas najviše brine?

“Urušavanje socijalnog statusa ljudi koji žive u Zagrebu. Sve je više siromašnih. Sve je veći jaz između malog broja bogatih i siromašnih. Ono što me plaši jest svojevrsni konsenzus oko toga da to nije problem u Zagrebu. Pristajanje na to da taj problem ostaje nevidljiv. Milan Bandić je prošle godine praktično dobio izbore na tome što je pet dana pred izbore obećao blokiranima da će riješiti njihove probleme. Znate li koliko je riješio zahtjeva blokiranih u međuvremenu? Jedan. Od 900 molbi riješena je jedna jedina”.