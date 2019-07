RAZDOR DESNICE – ZA NJIH ĆE OLUJA BITI DAN ‘D’: ‘Nema više onih vremena kad si otišao na Thompsona i znalo se čiji si…’

Umjesto da matematika radi za njih, loša taktika i golemi apetiti pojedinaca postat će slabost desnice. HDZ će se do unutarstranačkih izbora na proljeće razdirati sukobima i podmetanjima, a mali igrači će se podijeliti oko predsjedničkih izbora i također nastaviti slabjeti, piše Novi list

Desnici u Hrvatskoj trenutno ne cvjetaju ruže. Nezgodna situacija dodatno se produbila kandidiranjem Miroslava Škore za predsjednika, zbog kojeg su sada podijeljeni na Škorine i Kolindine, a onda se dogodio i raskol unutar Neovisnih za Hrvatsku, razlaz Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića, a u čemu je, tako tvrdi Esih, prste imao Velimir Bujanec… Sve se čini da bi za desnicu 5. kolovoz, odnosno proslava Oluje i Dana pobjede mogla biti dan D.

Nakon Oluje znat će se puno toga

“Na Dan domovinske zahvalnosti, 5. kolovoza, znat ćemo koji će se kandidati s tog dijela spektra pojaviti na predsjedničkim izborima, s obzirom na to da se tada očekuje službena potvrda kandidature Kolinde Grabar-Kitarović, a kako se čini, mogli bismo saznati i kakve su namjere Tomislava Karamarka i je li realan njegov povratak u aktivnu politiku u HDZ gdje bi mogao ići na Andreja Plenkovića. Bitno je čak i tko će gdje pjevati toga dana: ako se u Splitu večer prije spoje Kolinda i Thompson na njegovu koncertu, znat će se koji dio desnog spektra stoji uz aktualnu predsjednicu. Svi ostali s desnice toga će dana biti kod Miroslava Škore u Trilju. U svakom slučaju, to je dan nakon kojega ćemo biti mnogo pametniji kad je stanje na desnici posrijedi”, piše za novinarka i kolumnistica Novog lista Tihana Tomčić.

Dodaje kako HDZ doživljava svoje najslabije dane možda čak i u zadnjih pet godina, ako je vjerovati anketama, oni su na jedva dvadeset i nešto posto, i pozicija Andreja Plenkovića je postala više nego klimava. Kad se vide protekli izbori za Europski parlament, vidi se da jedinstva na desnici nema – jedna je struja Ruže Tomašić, jedna Marijane Petir, a sada su se posvađali i Zlatko Hasanbegović i Bruna Esih.

Rijetko kad je desnica bila toliko razjedinjena

“Na predsjedničkim izborima dogodit će se ozbiljan sraz dviju struja kroz kandidature Grabar-Kitarović i Škore, a sada evo glavu ponovo diže čak i Karamarko koji opet želi ovladati HDZ-om. Uz njega, kandidati za to mjesto vjerojatno će biti i Miro Kovač, Davor Ivo Stier, možda i Oleg Butković… Ustavni sud usvojio je Karamarkovu žalbu i ukinuo odluku upravnog suda kojom je potvrđen zaključak Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da je on, zalažući se za zaustavljanje arbitražnog procesa između Hrvatske i MOL-a, bio u sukobu interesa, i on misli da je to dovoljno za povratak u igru. Dakle, ne može se reći da birači na desnici neće imati izbora na idućim predsjedničkim i parlamentarnim izborima. No, to ne znači da je desnica ojačala, dapače, to je njena slabost. Rijetko kad je bila toliko razjedinjena. Čini se da su velike ambicije i očekivani rast rejtinga desnih stranaka ipak bili nerealni”, navodi Tihana Tomčić za Novi list.

‘U tijeku je novo dijeljenje karata’

Hrvatska desnica, dodaje ona, trenutačno je u velikom problemu.

“Iako nominalno stranke desnice kad se sve zbroje u anketama, pa i na euroizborima, imaju značajan postotak, upravo zbog toga što su svi potpuno razjedinjeni, i unutar HDZ-a i male stranke međusobno, gotovo je potpuno izvjesno da će birači vrlo uskoro to kazniti. Umjesto da matematika radi za njih, loša taktika i golemi apetiti pojedinaca postat će slabost desnice. HDZ će se do unutarstranačkih izbora na proljeće razdirati sukobima i podmetanjima, a mali igrači će se podijeliti oko predsjedničkih izbora i također nastaviti slabjeti. Nema više onih vremena kad si otišao na Thompsona i znalo se čiji si. Sad je u tijeku novo dijeljenje karata, a pobjednik bi mogla biti – ljevica”, navodi Tihana Tomčić za Novi list.