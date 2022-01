MIT: Punoljetan/na sam i želio/željela sam pobjeći od starog života te započeti ispočetka. ČINJENICA: Svaki nestanak ili udaljenje iz životnog područja, za policiju nužno ne predstavlja "nestanak osobe“ u kriminalističkom smislu. Naime, odrasle osobe koje su potpuno fizički i psihički sposobne imaju pravo same odrediti mjesto svog prebivališta ili boravišta pa čak i da ne odaju adresu svog stanovanja obitelji ili prijateljima. Stoga nije zadaća policije da poduzima daljnje mjere traganja u cilju utvrđivanja njene adrese stanovanja, izuzev situacija u kojima policija raspolaže saznanjima da takvoj osobi prijeti opasnost po život ili zdravlje. Ukoliko takva opasnost postoji, policija će poduzeti potrebne mjere i radnje s ciljem utvrđivanja njene adrese stanovanja. Ukoliko se takvim radnjama nestala osoba pronađe, policija će ispitati ima li pravo priopćiti adresu stanovanja obitelji ili prijateljima te će postupiti sukladno želji nestale osobe. Ukoliko tražena osoba ne dozvoli davanje takvih podatka, a ne postoji opasnost po njen život i zdravlje ili ako se utvrdi da nije žrtva kaznenog djela i ako sama nije počinila kazneno djelo, policija je dužna poštivati volju osobe. Djeca i maloljetne osobe nemaju pravo da same određuju mjesto svog prebivališta ili boravišta. Naime, u slučaju nestanka djeteta ili maloljetne osobe policija će uvijek poduzimati mjere traganja sve do njihova pronalaska.