‘RAZAPET SAM…’; Ribić objasnio sve o svojoj ‘vili’ u Zagrebu i odakle mu novac: ‘Uštedio sam 150.000 eura u 30 godina’

Predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić ponovno je javno objašnjavao otkud mu kuća koju neki mediji nazivaju “vilom” te je li doista vrijedna tri milijuna kuna.

“Ja bih molio medije da nastave s time, da mi podignu vrijednost nekretnine. Ako mi netko nađe kupca za 3 milijuna kuna, neka mi javi”, kazao je Ribić za televiziju N1 dodavši da je kuća bila roh bau kada ju je kupio.

“Ja sam to platio 90.000 eura, roh bau kuću, što uvijek uključuje i zemljište”, pojasnio je.

‘To nije vila, nego kuća od 90 kvadrata’

“Nevjerojatna mi je sreća da sam uzeo kredit Zagrebačke banke, jer da nisam, nikome ne bih mogao dokazati kolike su bile cijene roh bau kuća (u to vrijeme). Dakle, to nije vila, već je to kuća s 90 kvadrata stambene iskoristive površine i 108 kvadrata u podrumu koji nije stambeno iskoristiv”, kazao je.

Pokazao je i elaborat banke i navedenu cijenu ovlaštenog sudskog vještaka koji je kuću sa zemljištem procijenio na 92.400 eura. Nekretninu je kupio 2014. godine, a procjena je bila u lipnju 2015. godine.

“Razlika je 2000 eura. Mediji su rekli da sam platio upola niže od stvarne cijene. Jasno sam napisao, ispalo me je 180.000 eura, unutarnje uređenje, uređenje dvorišta. To sam u roku od četiri godine od kupnje polako uređivao, sređivao i 2020. dovršio. Zajedno s kućom, sve skupa me je koštalo 180.000 eura. Procijenjitelji kažu da je vrijednost kuće sada 200 do 250 tisuća eura”, kazao je Ribić naglasivši kako Gornje Vrapče, gdje mu se kuća nalazi, nije elitna lokacija.

‘Razapet sam na medijski križ’

Kuću je, kaže, kupio od tvrtke koja nikad nije poslovala sa sindikatom, kao ni vlasnik te tvrtke. Izričito tvrdi i da nije otuđio niti jednu kunu od sindikata kojem je na čelu.

“150.000 eura su ušteđena sredstva za 30 godina rada. Cijele dane provodim u sindikatu, nemam djece, imam plaću u rangu državnog tajnika. Što sam trebao raditi? Sa 60 godina sam stekao prvu imovinu u svom životu. Zbog toga sam razapet na medijski križ”, mkazao je.

Na konstataciju da je prvi na braniku plaća u javnom sektoru koji je u Hrvatskoj očito neodrživ, Ribić je kazao da se sindikaliste ne percipira kad javno govore da je javni sektor neefikasan, a pravosuđe u lošem stanju.

“Reforma javnog sektora je važna. Znate li što je najvažnije? Reforma javnih poduzeća! Tu se privatni sektor lijepi na politiku”, rekao je navodeći kao primjer Dragana Kovačevića.

‘Mi smo vodili bitke protiv rektora Borasa’

“Deset sati sam dnevno provodio u Ministarstvu uprave kad se radila reforma sustava plaća 2007. Znate li što se s tim dogodilo? Završilo je u ladici. Nemojte mene pitati zašto se to dogodilo. Pitajte politiku”, rekao je Ribić na N1.

Na koncu je komentirao i situaciju oko rektora Sveučilišta u Zagrebu Damira Borasa.

“Vi znate kakve smo mi bitke vodili protiv rektora Borasa od početka”, rekao je.

Konstatirao je da je njegov sindikat od prvog trenutka govorio o Borasu i branio Filozofski fakultet.

