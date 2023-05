Nakon skandala izazvanog nedavnom objavom fotografija tijela na podu Zavoda za patologiju u Kliničkoj bolnici 'Sveti Duh' u Zagrebu, Uprava bolnice dala je izvanredni otkaz pročelniku Zavoda za patologiju i citologiju, Fabijanu Kneževiću i pomoćniku glavnog obducenta Ivanu Merzaku. Kao razlog otkaza navodi se ''nepoštivanje Pravilnika koji su se evidentno povremeno događali'', a iz Uprave bolnice poručuju da o tijelima na podu Zavoda za patologiju nisu imali saznanja.

O svemu tome govorila je i ravnateljica KB 'Sveti Duh' Ana-Marija Šimundiću razgovoru za RTL Danas s reporterkom Petrom Mlačić. Intervju prenosimo u cijelosti.

'Utvrđena odgovornost dvojice djelatnika'

Imam pismo pomoćnog obducenta, zovimo ga gospodin Ivan. Tvrdi da ste mu dali otkaz prije dva dana zbog tijela na podu mrtvačnice jer je povrijedio pravilnik o postupanju s mrtvima. Međutim, on kaže da to nije bio prvi put i da ste vi s takvim situacijama bili upoznati ranije, jeste li?

"Naša je interna istraga ovog slučaja utvrdila odgovornost dvojice djelatnika, predstavnika zavoda za patologiju i pomoćnika obducenta, mi smo kao odgovorna uprava morali pokrenuti izvanredni otkaz."

Jeste li vi ranije znali da se tijela stavljaju na pod, tvrdi obducent da se u COVID-u znalo događati tako da je od 10 do 16 mrtvih tijela u crnim vrećama bilo na podu.

"Ja apsolutno nisam imala takvih saznanja."

Vi ste dobili dopis 28.7. prošle godine u kojem stoji da nema dovoljno mjesta u mrtvačnici. Što ste napravili po tome?

"U tom dopisu su me djelatnici informirali da je broj rashladnih uređaja koje zavod ima premali, 12 uređaja, i da oni vrlo često moraju tijela pohraniti izvan rashladnih uređaja na stolovima. Nikad nije spomenuo da su pokojnici na podu."

'Nitko nije rekao da broj stolova nije dovoljan'

A što ste vi mislili gdje idu tijela ako se popune stolovi i rashladni uređaji gdje onda idu pokojnici?

"Nitko nije rekao da broj stolova nije dovoljan. Da su mi to rekli."

A koliko je stolova?

"U ovom trenutku šest. Da su mi rekli da stolova nema dovoljno bilo je bezbroj mjera koje smo mogli poduzeti. Mogli smo osigurati dežurstva vikendima, što smo sada pokrenuli."

Nitko nije radio vikendom do sada?

"Nije."

Ali ljudi umiru i vikendom.

"Da, ali pa ljudi umiru vikendom, ali ja moram znati da kapacitet mrtvačnice nije dovoljan."

Jeste li ikad išli provjeriti? Jeste li ikad otvorili vrata mrtvačnice?

"Jesam, bila sam tada kad sam dobila dopis isti dan sam otišla u mrtvačnicu", kaže.

Ali prije toga, ako ste dobili prvi dopis 28.7. 2022., jeste li ulazili u mrtvačnicu?

"Prije toga nisam nikad ulazila u mrtvačnicu."

'Rekli su mi da se tako radi već 25 godina'

Je li šef patologije dobio otkaz zbog toga i je li mu on uručen?

"Da, uručit ćemo mu ga danas", poručuje ravnateljica.

Je li on ikad s vama razgovarao na ovu temu ranije?

"Nikad ni u jednom trenutku nije spomenuo da su pokojnici na podu."

On kaže da nisu bili, ovi koji nose tijela kažu da su bili?

"Ovi koji nose tijela kažu da se to tako radilo 25 godina, dakle služba nosača mi je rekla draga ravnateljice u našoj bolnici se to tako radi 25 godina."

Odakle onda ideja da je netko to podvalio?

"Zato što je predstojnik patologije tijekom travnja rekao da nikad nisu bila tijela na podu."

'Odvjetniku obitelji smo poslali nalaz obdukcije'

Zašto odvjetnik obitelji preminulog na hodniku hitnog prijema nije do dan danas dobio potpuni nalaz obdukcije? Gdje je taj nalaz?

"Odvjetniku obitelji smo poslali nalaz obdukcije."

Nije potpun.

"O tome je li nalaz potpun i što nalaz treba ili ne treba sadržavati svakako treba raspravljati struka."

Ali u tom nalazu ne piše od čega je pacijent umro. Kako je onda potpun?

"Kao što sam rekla mi smo nalaz poslali odvjetniku."

Odvjetnik je tražio i snimku s hodnika hitnog prijema gdje je pacijent preminuo, zašto nije mogao dobiti tu snimku?

"Ono što smo nažalost utvrdili je da ne postoje snimke nadzornih kamera koje pokrivaju to područje."

Znači vidjeli ste? To znači da ste vidjeli snimke?

"Nisam ja, postoje procedure, postoji djelatnik zadužen za gledanje snimke."

Dobro, ali to je svakako mogao biti dokazni materijal barem kretnji prema tom mjestu zar ne?

"Pa mogao je biti."

'Nisam sudjelovala u tome ni nalagala takve radnje'

Na vašim stranicama bolnice piše da se snimke čuvaju do šest mjeseci, a ukoliko su dokazni materijal i duže. S obzirom na to da je odvjetnik tražio to unutar 28 dana u koliko se briše, i s obzirom na to da je netko trebao pogledati tu snimku zar nije trebala biti sačuvana?

"Ali nema te snimke."

Ima snimka do tamo.

"Nema te snimke."

Ministarstvo tvrdi da je njihov nalaz inspekcije gotov i da su s obzirom na nalaz koji su dobili poslali dopis DORH-u zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela nesavjesnog liječenja, trgovanja utjecajem i i krivotvorenja dokumentacije!

"Odgovorno moram reći da ja o tome nemam saznanja, da nisam sudjelovala i da nisam nalagala takve radnje, a ako je toga bilo to je apsolutno domena kaznenog djela."

U dopisu DORH-u stoji da nema dokaza da je itko zbrinuo pacijenta između 23:45 i 06:00. To potvrđuje da netko ima saznanja ili indicije da je pacijent umro sam na hodniku.

"Mi smo utvrdili da je liječenje bilo, prema iskazima djelatnika koji su sudjelovali u liječenju, da je bilo u skladu s fizičkim stanjem i zahtjevima pacijenta ali na žalost postupci koji su odrađeni nisu bili adekvatno dokumentirani."

Znači netko je pogriješio?

"Netko je pogriješio."

Tko?

"Pa liječnici koji su se brinuli za pacijenta."

'Moja odgovornost je upravljati bolnicom'

A imate li vi dokaze da je netko tom pacijentu pružao pomoć s obzirom na to, a da je njega kćer vlastita pronašla ujutro mrtvog na nosilima?

"Nemam dokaze, ali imam očitovanja djelatnika."

Je li odgovornost na vama?

"Moja odgovornost je upravljati bolnicom."

Znači nećete preuzeti odgovornost za ovaj slučaj?

"Moja je odgovornost napraviti uvjete za rad a odgovornost svih šefova odjela je da tamo sve funkcionira. Ako je bilo kaznenih djela onda je odgovornost individualna, ja ne mogu za to odgovarati."

Korespodencija pomoćnce ravnateljice i pročelnika

Na redakcijski mail Net.hr-a večeras je dostavljena prepiska elektroničkom poštom između pomoćnice ravnateljice za pravne poslove KB 'Sveti Duh' Aleksandre Svečnjak i pročelnika zavoda za patologiju, danas smijenjenog Fabijana Kneževića. Korespodencija je započela 28. travnja, a nakon što su u medije dospjele fotografije tijela položenih na tlo odjela patologije izazvavši javno zgražanje i skandal.

Pomoćnica ravnatelja uputila je pročelniku Kneževiću zahtjev za očitovanjem, tražeći da joj žurno odgovori je li snimka tijela preminulih osoba autentična i je li snimljena u njihovoj bolnici, kada i kako s obzirom na strogu zabranu snimanja u cijeloj bolnici. akođer je zatražila očitovanje o broju preminulih čija su tijela bila zbrinuta u mrtvačnici tijekom čitavog travnja. Također je, pod pretpostavkom da je sve istinito, postavila pitanje zašto nisu bile poduzete mjere da se to riješi te da se očituje koga smatra odgovornim.

Knežević joj je ubrzo odgovorio napisavši kako smatra da se na fotografija doista vidi prostoru mrtvačnice KB 'Sveti Duh', ali da ne zna je li snimka autentična, tko ju je i kako napravio.

'Siguran sam da je snimka autentična'

''Siguran sam da je snimka autentična, ali ne znam kada je napravljena, pa Vam dostavljam broj zbrinutih preminulih u mjesecu travnju'', napisao je tada još pročelnik Knežević izlistavši brojke umrlih po danima.

''U 4. mjesecu niti jedan dan nije bilo 11 preminulih osoba koje leže izvan rashladnih uređaja, a da bih nešto poduzeo u vezi navedenoga bi me trebali obavijestiti pomoćnici obducenta i službeni mrtvozornici. Budući da me kao predstojnika Zavoda nitko nije obavijestio o povećanom broju umrlih te nemam o tome nikakvu spoznaju, niti sam mogao obavijestiti Ured ravnateljice'', napisao je u odgovoru na jedno od postavljenih pitanja.

Također je napisao da on i njegovi suradnici iz Zavoda za patologiju u cijelosti poštuju odredbe Pravilnika o postupku s umirućim i umrlim bolesnicima, a da kao predstojnik Zavoda ne može voditi računa o svim radnicima Bolnice. Slijedom toga napisao je i da ne može ikoga smatrati odgovornim dok se ne utvrdi počinitelj djela.

'Povremeno se događalo da nije bilo mjesta...'

Druga korespodencija Kneževića i Svečnjak datora od 5. svibnja. Ona ga je tog dana u mailu upitala je li situacija da nije bilo dovoljno mjesta u rashladnim uređajima ijednom se dogodila u mandatu ravnateljice Šimundić i ako jest, koga je tada o tome obavijestio.

On joj je odgovorio: ''Znam da se i u mandatu gđe. ravnateljice prof.dr.sc. Ana-Marie Šimundić povremeno događalo da u rashladnim uređajima nije bilo dovoljno mjesta, zbog toga što su dva mjesta u rashladnim uređajima bila zauzeta leševima stranih državljana, o čemu sam ja obavještavao gospođu ravnateljicu, a ona je o istom obavještavala Ministarstvo zdravlja RH, Ministarstvo vanjskih poslova, sanitarnu inspekciju i Grad Zagreb. Prošli tjedan nakon što je dva puta bila sanitarna državna inspektorica, leševi tih dvaju stranih državljana su 28.4. konačno odvezeni sa Zavoda za patologiju. U slučajevima kada u rashladnim uređajima nije bilo dovoljno mjesta, preostali pokojnici su smješteni zamotani u plahtu na transportna kolica u mrtvačnici.''