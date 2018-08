RAVNATELJICA HITNE POMOĆI SE SLOMILA PRED KAMERAMA: ‘Naravno da želimo da svaki pacijent ima jednako pravo, ali nije to lako postići’

‘Ja sam svjesna da nema pravih riječi koje bi ublažile i šok i bol, te izražavam duboku sućut Matteovoj obitelji koja je doživjela takvu stvar’, kaže Grba-Bujević.

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević gostovala je danas u Dnevniku Nove TV gdje je odgovarala na pitanja o sustavu hitne medicine i tragičnom slučaju smrti 22-godišnjeg Mattea Ružića iz Zaprešića.

Grba-Bujević kaže da sustav svakako treba poboljšanja te da se na tome intenzivno radi. Na pitanje tko je konkretno odgovoran za smrt Mattea Ružića poručuje da treba pričekati inspekcijski nalaz.

“Ne bih željela ništa prejudicirati niti u ikoga upirati prstom. Mi moramo znati da je kod nas model organizacije decentralizirani, za razliku od nekih zemalja s centraliziranim modelom. Županijski zavodi su u vlasništvu županija i oni provode djelatnost hitne medicine. Inspekcijski nadzor će biti završen, a onda ćemo trijezne glave vidjeti što se dogodilo”, poručuje ravnateljica.

Kaže da se u ovom trenutku brinu o strašno velikom broju turista koji se nalaze na našoj obali, a zapravo smo na prometnice dodali 20 timova kako bi u tome pomogli.

“Ne mogu dozvoliti da se upire prstom u moje hitnjake. Oni rade vrijedan posao i jako im je teško. To je strašan posao. Vi morate znati, dozvolite mi da to kažem, oni riskiraju svoj život kad uđu u smrskani auto i čekaju da vatrogasci, koji su divni ljudi, to razrežu i pomognu tog pacijenta iznijeti van. Onda tek počinje prava borba za svaku sekundu do dolaska u bolnicu”, rekla je Grba-Bujević u emotivnom istupu i nastavila:

“Naravno da želimo da svaki pacijent ima jednako pravo, ali nije to lako postići. Ja na to nemam utjecaj, ja sam mali kotačić koji se silno trudi poboljšati sve što se poboljšati da”.

“Ja sam svjesna da nema pravih riječi koje bi ublažile i šok i bol, te izražavam duboku sućut Matteovoj obitelji koja je doživjela takvu stvar. Za mene, koja 30 godina radim u tom sustavu, koja sam, kao i svi ljudi koji sa mnom rade, svaki dan u spašavanju života, je to prestrašno. Želim da svi zajedno hladne glave sjednemo i vidimo što možemo napraviti. Možemo napraviti svašta, samo trebamo svi željeti da se to napravi i trebamo svi na tome raditi. To znači da trebamo od malih nogu učiti ljude pružati prvu pomoć. Oni koji su na licu mjesta trebaju znati što rade i oni mogu spasiti život. Hitna ne može svugdje za tri minuta, a za tri minute mozak strada. To treba urediti na način da svi zajedno spašavamo te ljude”, kaže ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.