RAVNATELJICA CENTRA ZGROŽENA SNIMKOM DJETETA KOJE LUTA ŠUMOM I VRIŠTI: ‘Ovo je nedopustivo i prestrašno’

“Neki dan je tu gušil malog. Rekli smo mu ako tu bude radio da će završiti u domu. Teška srca sam to rekla, ali ja ne znam jesu li to tablete neke koje pije ili vidite, a onda ljudi misle da mi to potičemo”, rekla je majka

Otac koji je bacio svoje četvero djece s balkona kuće na Pagu zgrozio je javnost i ukazao na problem sustava u kojem su u većini slučajeva i zaposlenima unutar samo sustava vezane ruke. Upravo iz straha kako se to ne bi dogodilo u Dugom selu, susjedi su poslali redakciji Provjerenog uznemirujuću snimku koja je nastala u prosincu i na kojoj se čuje kako trogodišnje dijete vrišti na sav glas lutajući šumom. Susjedi su ispričali kako su prije toga nekoliko puta obitelj anonimno prijavljivati Centru za socijalnu skrb i policiji.

OTAC MONSTRUM ISKAZOM ŠOKIRAO POLICAJCE: ‘Ja jako volim tu djecu, danima nisam oka sklopio…’

‘Ljudi su krivo shvatili’

Susjedi tvrde kako su u pozivima Centra za socijalnu skrb navodi da viđaju da se u obitelji često svađaju i vrijeđaju te viču na djecu i govore im jako ružne riječi

“Ja i muž smo imali okršaje, ali to je prošlo. Imam dvoje epileptičara, muku mučim, ja sam bolesna. Djeca imaju stalne napade, stalno sam s njima“, rekla je majka. Kad ju je reporter upitao je li istina da ju je suprug želio pregaziti automobilom, odgovorila je kako nije i kako su to ljudi krivo shvatili.

“Ja sam pala, pa su možda tako shvatili susjedi,” tvrdi žena, a obitelj na sve optužbe sliježe ramenima.

Ispričali su kako je bilo svega, ali prošlo je i sada rade na tome da budu bolji roditelji i da se brinu o djeci. U trenutku kada je ekipa Provjerenog bila ispred kuće i razgovarala s majkom, jedno od djece uzelo je ključeve auta na što je majka rekla novinarima: “Evo, vidite, malo su nestašni”.

OTAC MONSTRUM GODINAMA SILOVAO KĆER: Sve je počelo kada je imala tek 12 godina

Sve zbog igre?

Susjedi su, upravo, upozoravali na to i prepričali su novinarima kako je jedna igra mogla završiti kobno kada je prije nekoliko godina jedno dijete palo s balkona, međutim roditelji su rekli kako je to bilo zbog dječje igre starijeg sina i kćeri.

“Nažalost, dogodilo se prije 3-4 godine da su se igrali gore i da joj je uzeo igračku i onda ju je gurnuo, sin ju je zbog igračke gurnuo“, kaže majka

“A djeca, znate kakva su…“, nadovezao se otac.

„Ma nije on to htio, i dandanas se zna rasplakati zbog toga“, uvjerava majka i dodaje: “Neki dan je tu gušil malog. Rekli smo mu ako tu bude radio da će završiti u domu. Teška srca sam to rekla, ali ja ne znam jesu li to tablete neke koje pije ili vidite, a onda ljudi misle da mi to potičemo”.

“Mi saznanja o tome nemamo. Ovo je nedopustivo i prestrašno”, izjavila je ravnateljica Centra za socijalnu skrb u Dugom Selu nakon što joj je ekipa Provjerenog pokazala snimku trogodišnjeg djeteta koje vrišti, dok je socijalna radnica rekla kako su početkom siječnja ondje zatekli dovoljno urednu situaciju. Za ovaj slučaj, kažu, nisu znali, a sve ostalo navedeno već su zaprimili i reagirali.