RAVNATELJI ŽELE UČENIKE OD JESENI VIDJETI U ŠKOLI: ‘Neovisno o koroni, dio vremena trebaju biti u učionici’

Pandemija koronavirusa donijela je online nastavu zbog koje je nastao kaos i kod profesora, ali i učenika. Zato ravnatelji škola iz Dalmacije imaju stav da bi djeca od jeseni i nove školske godine trebala biti više u školama i učionici, bez obzira na to kako će se razviti situacija s koronavirusom. Naravno, uz taj stav ide i to da se trebaju poduzeti sve mjere zaštite nastavnika i učenika.

Ravnatelji su Slobodnoj Dalmaciji ispričali da epidemiolozi i mjerodavne institucije moraju pronaći model koji će omogućiti da svi učenici osnovnih i srednjih škola budu na razrednoj nastavi, a ne samo najmlađi. Ravnatelji se zalažu da barem dio vremena učenici provedu u učionicama. Navode da je online nastava bila nužnost, no da ona više ne smije biti isključivi oblik obrazovnog procesa te dodaju da to nije dobro za učenike, kako psihološki tako i socijalno te u stjecanju znanja.

Ova vrlo neobična školska godina završava ovog tjedna, a takvu godinu ne pamte niti najdugovječniji ravnatelji u školama. Unatoč tome što je Ministarstvo znanosti i obrazovanja predstavilo akcijski plan s tri moguća scenarija za početak i održavanje nastave u školskoj godini 2020./2021., iz škola preko Slobodne Dalmacije poručuju kako je niz specifičnih situacija zbog kojih nije dovoljno samo slovo na papiru odnosno ekranu.

‘Online nastava nije prirodno okruženje za učenike’

U školama je još uvijek mjera HZJZ-a koja kaže da se socijalna distanca od 1,5 metra mora održavati u učionicama. Zbog ograničenog prostornog kapaciteta, velik broj škola taj uvjet neće moći ostvariti.

“Online nastava, nastava na daljinu, nije prirodno okruženje za učenike, niti su djeca naučila tako funkcionirati. Nažalost, škola smo koja je potkapacitirana brojem učionica. Imamo 36 razrednih odjela od prvog do osmog razreda i 28 učionica, a djece je oko 750, dok je prosječna veličina učionice oko 70 četvornih metara. Uspjeli smo, uz poštivanje svih mjera, osigurati nastavu za učenike razredne nastave od svibnja, a željeli bismo da to od jeseni bude moguće i za sve ostale. Ali, to će biti jako teško, kao i brojnim drugim školama u Splitu. Odgovornima poručujem kako se na temelju dosadašnjeg iskustva trebaju ispraviti nedostaci i trebaju se saslušati stavovi učitelja te pronaći rješenja koja će omogućiti da djeca u novoj školskoj godini više budu u školi”, rekao je Slobodnoj Dalmaciji Jure Kunac, ravnatelj OŠ Split koja radi u tri smjene.

Ravnatelj OŠ Sućidar iz Splita, Vlade Dragun, kaže da ćemo se morati naviknuti na suživot s koronom kao što smo se naviknuli na život s gripom i virozama. Kaže da želi gledati vedro pa misli da će do jeseni epidemija splasnuti i da će u rujnu škole biti pune. On se isto nada dolasku sve djece od jeseni u škole, ali napominje samo “ako to neće biti prevelika prijetnja”.

“Ako se svi budu pridržavali mjera, uključujući i one koji zahtijevaju mjerenja temperature prije dolaska u školu i ostalog, odgovornosti i ozbiljnosti od strane roditelja, učitelja i učenika, ne bi trebalo biti prepreka da se što više nastave održava u školi”, govori splitski ravnatelj.

Srednjoškolski ravnatelji: ‘Dio nastave može se održavati u školi, dio online’

Od polovice ožujka učenici srednjih škola nisu bili na nastavi, osim maturanata koji u lipnju pišu državnu maturu. U školi je bio i dio učenika praktičnog dijela nastave iz strukovnih škola. Ravnatelji srednjih škola žele da dođe do promjene.

Nama bi prihvatljiva bila opcija da se, ako to bude nužno, dio nastave održava uživo, a dio online. Svakako bismo željeli da se djeca, barem povremeno, vrate u školu, recimo kada se uči teže gradivo. Ali, zbog prostornih uvjeta i činjenice da učionice dijelimo s Drugom gimnazijom te preporuka o držanju socijalne distance, još uvijek razmišljamo kako to izvesti. Učenicima treba dolazak u školu, nezadovoljni su što su njihova druženja svedena na minimum”, rekla je Slobodnoj Dalmaciji ravnateljica Prve gimnazije Split, Dobrila Gotovac Stipaničev.

U strukovnoj školi Vice Vlatkovića u Zadru pripremili su se i za scenarij u kojem će se od jeseni nastava održavati online, ali i uživo. Ravnatelj škole, Tihomir Tomčić, kaže da bi ostavili mogućnost da teoretski dio nastave održava online ako to bude potrebno. Što se tiče praktičnog dijela nastave, ravnatelj kaže da bi se on trebao održavati što je više moguće u školi i to u manjim grupama.

“Skloniji sam dolasku učenika u škole, jer u strukovnim školama online nastava nije funkcionalna koliko bi trebala, osobito u praktičnom dijelu. S obzirom na to da svi govore o drugom valu korone, ali i najavljuju kako neće doći do novog zatvaranja, odnosno govori se o balansiranju između ekonomije i zdravlja, očigledno će netko morati ocijeniti gdje je tu obrazovanje”, poručio je ravnatelj zadarske strukovne škole.