RAVNATELJ ŽUPANIJSKIH CESTA PIJAN USMRTIO BICIKLISTA I PROŠAO NEKAŽNJENO: ‘Nije nikoga zvao, već je pobjegao, kao da je trknuo psa’

Bruno Perkec, ravnatelj Županijskih cesta Virovitičko-podravske županije, prošao je nekažnjeno nakon što je u alkoholiziranom stanju i službenim automobilom naletio na Damira Jurišića te ga usmrtio, saznaje emisija “Provjereno”. Kako govori obitelj smrtno stradalog Damira, on je početkom rujna sjeo na bicikl i taj dan kao i inače krenuo na piće u lokalni kafić. No, samo nekoliko stotina metara od kuće obitelji Jurišić na njega je s leđa naletio automobil pa ga podigao na poklopac motora i vjetrobransko staklo, a zatim ga je odbacio u jarak.

Vozač je pobjegao s mjesta nesreće, nije zvao pomoć, ali ni policiju. Nesretni Damir ležao je mrtav u jarku dok ga je supruga Adriana Jurišić cijelu noć tražila. Adriana se čak provozala selom ne bi li vidjela supruga te je ujutro kada je svanulo ponovno sjela u automobil i krenula u potragu za Damirom. No, nije ga samo supruga tražila, nego se cijela obitelj skupa s kumovima i prijateljima uključila u potragu. Damira je pronašao njegov vjenčani kum.

Zadobio brojne ozljede

“Došao je tu kod mene, on i njegova žena. Oni su mi rekli da Damira više nema”, prisjetila se Adriana za Provjereno. Njezin Damir je zadobio nagnječenje i zgnječenje leđne moždine, a nakon puknuća drugog kralješka je preminuo te je osim toga imao brojne unutarnje i vanjske ozljede. Adriana govori da joj je kum rekao da bolje ne ide vidjeti muža te da ga pamti onako kakav je bio prije.

Smatra da je bolje da ga nije vidjela takvog. Prvi na mjestu nesreće bio je i Igor Jurišić, Damirov brat. Za vrijeme policijskog očevida pronašla je dijelove plastikle, bicikla i otkinuti retrovizor. “Tu su bili brojevi neki od automobila i oni su po tim brojevima našli čiji je automobil i tko je vozio”, prepričao je Igor.

Perkec se sam prijavio u policiju tvrdeći da je udario divljač

Damirova supruga prepričava da se utvrdilo da je vozio Bruno Perkec. Damirovo beživotno tijelo pronađeno je u 10 sati, dok je policija s očevidom započela u 11 sati. Za vrijeme trajanja očevida Perkec se sam javio u postaju virovitičke prometne policije kako bi prijavio da je sinoć udario divljač na cesti, stoji u zapisniku očevida. Nakon što je DORH podignuo optužnicu, Perkecu se sudilo dvije godine. Tijekom te dvije godine obitelj je ostala šokirana što čuje i vidi, a osobito ih je čudilo izrečeno, neizvršeno i prešućeno. Iz svega što su ispričali svjedoci, optuženi Perkec i iz onoga što stoji u zapisnicima i u dokazima upućuje na više kaznenih djela.

“Da je upravljao službenim automobilom pod utjecajem alkohola, samo što to nigdje ne stoji. Apsolutno ništa nije poduzeo. Niti je zvao hitnu pomoć niti je zvao policiju. Pokupio se s mjesta događaja, sjeo u auto i otišao, kao da je trknuo psa”, kaže Adriana Jurišić za Provjereno.

Alkohol u krvi Perkecu mjerili tek drugi dan

Bez obzira na to što se radilo o nizu kaznenih djela, optužnica za Perkeca imala je samo jednu točku koja se odnosi na izazivanje prometne nesreće kojom je prouzročena smrt. Upravo to muči obitelj Jurišić i pitaju se kako je to moguće s obzirom na to kakav je bio tijek događaja. Adriana spominje ono što je Perkec rekao, a to je da je udario divljač.

Perkec je taj dan proveo na domjenku, a predvečer je, što je i sam rekao u iskazu i što su svjedoci potvrdili, otišao u kafić i popio još dva piva prije nego je krenuo s vožnjom. Proteklo je dosta vremena od nesreće pa do vremena kada se Perkec prijavio u policiju jer tijelo je pronađeno drugi dan. Adriana govori da je on “molio boga da se što dulje ne otkrije da bi imao 0 promila alkohola u krvi” uz tvrdnju da mu je razina alkohola u krvi mjerena tek popodne u tri ili četiri sata idućeg dana. Unatoč toj činjenici, DORH je prešao preko toga, a prešli su i preko vlastitog zapisnika s očevida u kojem piše da je vozač pobjegao s mjesta nesreće.

Govorio da je udario divljač

“Tako je rekao svjedok, da je on izašao van poslije tog udarca. Pitao ga je što radi. ‘Pa ništa’, kaže, ‘nešto smo lupili.’ A prije toga su svijetlili mobitelom, ženska i taj muškarac”, priča Igor Jurišić. U svom iskazu je Perkec tvrdio da je mislio da je udario divljač, a da je to tako i bilo, on je bio dužan obavijestiti policiju i lovačko društvo, što on nije učinio. I Bruno Perkec i njegova suvozačica govorili su da nisu vidjeli na što su naletjeli. Ona je je ispričala da je u trenutku udarca gledala u torbicu. Adriana Jurišić se pita kako ga nisu vidjeli i ne vjeruje da nisu vidjeli da su lupili čovjeka od 80 kilograma i bicikl te im je još pao na šofer šajbu.

“Ma vidio ga je. Kako ga nije vidio? Ma mačku kad zgazi čovjek, pa završi u jarku i vidi. To nije dubok kanal, to se vidi. To se vidi iz aviona”, kaže i Tomo Jurišić, otac preminulog Damira. Perkec je automobil vratio na dvorišni parking firme, točno pod nadstrešnicu, a na fotografijama s očevida vidljiva su oštećenja na svjetlima kao i duž bočnog branika i na vjetrobranskom staklu. Obitelj Jurišić inzistirala je da se u optužnicu uvrsti kazneno djelo nepružanja pomoći jer je činjenica da Bruno Perkec nije nikoga obavijestio o nesreći i samo je otišao s mjesta događaja. No, dobili su odbijenicu DORH-a s obrazloženjem da je nastupila trenutna smrt pa Perkec nije ni mogao pomoći. Ipak, to ne umanjuje odgovornost vozača, međutim očito je da DORH to tako ne vidi. Otac pokojnog pita se “otkud je vozač znao da mu nije bilo pomoći?” te tvrdi “da mu nije bilo u interesu nekog obavijestiti dok policija nije saznala tko je on idućeg dana”.

Vozač je morao izbjeći sudar

I sam biciklist je imao alkohola u organizmu, no vozio je uz sami rub ceste. Bruno Perkec je morao izbjeći sudar, nedvojbeno je utvrdio prometni vještak kao i činjenicu da biciklist nije imao šanse izbjeći automobil. No, Perkec je morao izbjeći sudar. Osim toga, utvrdio je da je vozio s dugim svjetlima pa je mogao biciklista uočiti na udaljenosti od 100 metara, dok ga je s kratkim svjetlima mogao uočiti na 50 metara. Upravo zato su Jurišići očekivali pravednu presudu sutkinje Jasne Delić Janković, a baš to se nije dogodilo.

“Svi su normalno pozvani na čitanje presude na kojoj sam se pojavila samo ja. Nije došao ni optuženi ni Državno odvjetništvo ni nitko od njih. Meni je sutkinja koja je vodila taj predmet, Jasna Delić Janković, rekla da mora krenuti malo unatrag od druge strane. Još mi je u tom svom govoru rekla da možemo najviše zahvaliti toj državnoj odvjetnici što je došlo do takve presude, a presuda je glasila da se oslobađa od optužbe”, govori Adriana Jurišić.

Obitelj ogorčena, a Perkec bez komentara

Obitelj presudu ne može shvatiti niti razumjeti, a k tome, još nisu dobili obrazloženje zašto je ona oslobađajuća. Zbog svega skupa su ogorčeni. Jurišići su ojađeni jer je DORH skinuo svu moguću odgovornost sa sebe, a sud je izbrisao dio gdje se tvrdi da je vozač morao izbjeći biciklista i to kao da se ništa nije dogodilo. Šime Savić, odvjetnik obitelji, poručuje da on i njegovi klijenti očekuju od državnog odvjetništva da poduzmu mjere u sankcioniranju ovakvih djela te ovoga konkretnog pisanja žalbe.

Novinari Provjerenog nazvali su Brunu Perkeca koji nije htio komentirati slučaj. Adriana Jurišić je 20 godina bila u braku s Damirom u kojem su dobili dvoje djece. Dok mlađa kći pohađa medicinsku školu, starija je studentica prava koja je izjavila da ju je sramota što studira pravo nakon što joj je majka poslala presudu. Iako Adriana pokušava biti jaka za kćeri, ona ne može vjerovati da ljudski život u ovoj državi ne vrijedi ništa i da ne postoji odgovornost ni za što te da ne postoje sankcije i da je zakon mrtvo slovo na papiru.

Inače, Perkec nije ostao niti bez vozačke dozvole, a kamoli bez fotelje, govori obitelj. Zbog ovakvih presuda pitaju se kakva je poruka i imaju li institucije uopće smisla.

