Govoreći o cijepljenju zdravstvenih radnika i uvođenju covid potvrda, prof. dr. sc. Davor Vagić, ravnatelj KBC-a Sestre Milosrdnice, rekao je danas za HRT da je ta mjera uvedena zbog sigurnosti pacijenata.

"U ponedjeljak je bolnica najnormalnije funkcionirala, to jutro testirano je više od 500 djelatnika, svi su bili negativni. Njih devet se nije htjelo testirati, no do kraja dana troje se testiralo, jedan je pokazao covid potvrdu, 4 ih je otišlo na bolovanje, a jedan je bio na godišnjem odmoru i došao dati potporu drugima", rekao je Vagić za HRT.

Strah od testiranja

Vagić kaže da je u razgovoru saznao razloge odbijanja testiranja. "Razgovarao sam s njima, to je bio strah od testiranja, pitanje hoće li to zaista zaštititi pacijente. Neću reći da nema racionalnih razloga, ali to je samo testiranje, nije prisila. Ta je mjera donesena nakon dugo promišljanja i ona je dobra. Treba je provesti, to smatram i kao ravnatelj i kao liječnik", kazao je.

Uvjeren je da će velika manjina koja odbija testiranje uskoro prihvatiti i te uvjete za rad. Dodao je da treba potaknuti da 11 djelatnika u KBC-u Zagreb, koji su zbog odbijanja testiranja dobili opomene pred otkaz, kazao je da ih treba potaknuti da razmisle još jednom o svojim odlukama, da se testiraju i počnu normalno raditi.

"Prenošenje virusa na nekoga tko je bolestan je opasno, i tu odgovornost zdravstveni djelatnici pokazuju i testiranjem", dodao je.

Ništa se ne mijenja za pacijente

Vagić je otkrio da je u KBC-u Sestre milosrdnice cijepljeno oko 94% liječnika, sestre se približavaju 70%, kao i nemedicinski dio. Od 3860 zaposlenih, oko 800 ih nije imalo covid potvrdu, znači 77%-78% imalo je covid potvrdu. Od početka komuniciranja o COVID potvrdama 130 djelatnika prijavilo se na cijepljenje i dobilo prvu dozu.

"Za pacijente se ne mijenja ništa zbog uvođenja covid potvrda, svi pacijenti trebaju doći na svoje zakazane termine, svi hitni pacijenti bit će zbrinuti. Jedino pratnja pri porodima treba imati covid potvrdu ili negativan bris, pratnja djeteta kada je dijete hospitalizirano i posjete, ali tamo gdje je moguće, jer dio odjela i klinika nema mogućnosti za posjete u pandemijskom vremenu. Bolnica je oštećena i od potresa, pa neke klinike nemaju mogućnost posjeta", reklao je.

Iako se ne boji, Vagić je oprezan u vezi covid krize. Koronavirus je među nama, to pokazuju i brojevi zaraženih, hospitaliziranih, umrlih. Optimističan je jer je preko 50% populacije cijepljeno, ali je ovaj je val, kazao je, nešto blaži od prošlog.

'Strah je u ljudskoj prirodi'

Vagić smatra da ljude ne treba nagovarati na cijepljenje. "Strah je u ljudskoj prirodi, strah od nepoznatog, da će se nešto dogoditi, a treba i dalje puno komunicirati. Cjepiva ima dovoljno", rekao je.

Pozvao je one koji ne vjeruju u cjepivo da pogledaju relevantnu medicinsku dokumentaciju. "Vidjet će da je cijepljenje nešto što nas je izvuklo iz teških situacija u povijesti", poručuje.