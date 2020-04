RAVNATELJ VINOGRADSKE IZLIJEČEN OD COVIDA-19: ‘U Domovinskom ratu je bilo puno lakše, barem smo znali tko puca’

Dr. Mario Zovak: ‘Ja sam vam dosadan i atipičan pacijent. Nisam imao nikakvih simptoma te bolesti’

Dr. Mario Zovak, ravnatelj KBC-a Sestre Milosrdnice izliječen je od koronavirusa, što je potvrdio drugi negativni nalaz. U razgovoru za 24sata rekao je kako nije imao nikakvih simptoma te je radio od kuće. “Ja sam vam dosadan i atipičan pacijent. Nisam imao nikakvih simptoma te bolesti. Naravno, cijelo sam vrijeme bio doma i nisam prešao prag stana”, otkrio je.

“Cijelo to vrijeme boravka u kući sam zapravo radio i to puno radno vrijeme. Odrađivao sam brojne videokonferencije sa svojim timovima. Bio sam cijelo vrijeme online, a trošio sam ga i na pisanje mailova, čitanje i na rješavanje nekih zaostataka. No moram priznati da mi je nedostajao posao. Za nas kirurge je najgora stvar kad ne smijemo ići u akciju i raditi”, priznaje Zovak.

Zovak kaže kako imamo izvrsne rezultate s obzirom na uvjete rada. “Ministar zdravstva Vili Beroš pokazao je da je izvrstan u ovoj krizi. Maestralni su i Krunoslav Capak i Alemka Markotić. Sretni smo s njima i nadamo se da će nam ovo biti jedina ovakva kriza. Vjerujem da smo sad puno spremniji i za neke druge akcije te da smo razvili algoritme za sve situacije.”

Teže nego u Domovinskom ratu

Usporedio je situaciju s koronavirusom i Domovinskim ratom tijekom kojega je također radio. “U posljednje vrijeme sam puno razgovarao s dečkima iz tih ratnih vremena. Rekli su mi da im je rat bio puno lakši. Sad imamo nepoznatog neprijatelja. Štitimo se od njega, ali ne znamo koliko. Koliko uopće ima hodajućih i asimptomatskih pacijenata. Zavladala je jedna paranoja i zaziranje od ljudi koji su pozitivni na COVID-19 i na to mi nismo navikli. Još je i Zagreb pogodio taj potres. Rekao bih, u ratu smo bar znali tko puca”, kaže Zovak za 24sata.

