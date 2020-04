RAVNATELJ SPLITSKOG DOMA NIJE ODGOVORAN ZA PROBOJ VIRUSA? ‘Škaričić se ne da, sad kupuju vrijeme. Sve su to političke igre’

Čak dva inspekcijska nadzora nisu utvrdila ničiju odgovornost u slučaju prodora koronavirusa u splitski Dom za starije osobe, a lokalni HDZ-ovci smatraju kako se radi o kupovanju vremena pred izbore te da su za prodor krivi njihovi kolege koji su kadrovirali po javnim ustanovama

Čak 12 preminulih i 54 oboljelih štićenika te 14 oboljelih djelatnika bilanca je prodora koronavirusa u splitski Dom za starije osobe do 27. travnja. Crne brojke bi možda mogle biti i manje, da je prije 7. travnja otkrivena zaraza. Tada je i ravnatelj doma, HDZ-ovac Ivan Škaričić priznao da su neki korisnici imali visoku temperaturu već desetak dana. Kasnije je otkriveno da je glavna sestra još 29. ožujka obavijestila epidemiologe koji nisu reagirali, niti je domu na njen zahtjev dostavljena zaštitna oprema.

Niti nakon tri tjedna nije poznat uzrok izbijanja i širenje zaraze, kao niti to tko je odgovoran za propuste. Škaričić je i dalje ravnatelj, u dom je poslana povjerenica, a ministar zdravstva Vili Beroš ponavlja kako je “sve sa zdravstvenog aspekta rađeno u skladu s propisima”, odnosno kako zdravstvena inspekcija nije pronašla propuste u radu Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo niti liječnice doma.

Nema ni osnovnih podataka

Slobodna Dalmacija neslužbeno doznaje rezultate nadzora Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike. Njihova je inspekcija zaključila kako su u domu poštovane sve upute za sprječavanje zaraze Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva koje se tiču sprečavanja zaraze, čime je skinuta odgovornost s ravnatelja Škaričića.

No, resorna ministrica Vesna Bedeković još uvijek nije izašla u javnost sa stanjem u ustanovama socijalne skrbi, pa čak niti s najosnovnijim podacima o tome koliko je ukupno osoba oboljelo, koliko ih je preminulo, a koliko je izliječeno. Prema onome što je Jutarnji uspio zbrojiti od dostupnih podataka, u sedam domova za starije osobe diljem zemlje, oboljelo je 149 korisnika te 28 djelatnika domova, a od tog broja je preminulo ukupno 17 osoba.

‘Peglanje situacije’

No, u HDZ-u, čiji su članovi i ministri te ravnatelj doma Škaričić, tvrde kako slučaj neće samo tako biti zaboravljen te da se odugovlačenjem inspekcijskih nalaza kopuje vrijeme do pronalaska rješenja. Navodno je i predsjednik županijskog HDZ-a pokušao nagovoriti Škaričića na ostavku, no ovaj je to odbio.

“Plenković pritišće Sanadera da to riješi, ali Škaričić se očito ne da. Sada kupuju vrijeme”, rekao je jedan od HDZ-ovaca dok drugi za cijelu situaciju krivi uhljebljivanje pod paskom Ante Sanadera i župana Blaženka Bobana: “Tko je postavio Škaričića u Dom? Sada ga se plaše maknuti jer je pitanje i što bi on sve još o njima mogao otkriti ako ga smijene. Idu izbori i sada se pegla situacija jer su Stožeri stranci ionako glavni adut za izbore.”

A što je s Koprivnicom?

Oporba traži bezuvjetne ostavke, dok Sanader njihove zahtjeve smatra “politiziranjem” i stvarima koje “nas podsjećaju na neka davno zaboravljena vremena”. No, da tome nije tako, barem u lokalnim okvirima, potvrđuje i eskalacija epidemije u Domu za starije osobe u Koprivnici, gdje je dosad zaraženo 38 ljudi, dok ih je dvoje preminulo.

Tamošnji oporbeni gradonačelnik, SDP-ov Mišel Jakšić također je pozvao na smjenu ravnateljice doma, Vesne Križan, koja poput svog kolege iz Splita, ima člansku iskaznicu HDZ-a i aferu u kojoj je sudjelovala. Ona je, naime, do stana u Zagrebu došla ugovorom o uzdržavanju kojeg je potpisala s jednom gospođom, kojoj je osigurala smještaj u domu. Tada čak nije bila niti ravnateljica, već je odlučivala o smještaju u Dom.

Jakšić je zbog toga uputio otvoreno pismo ministrima Božinoviću, Berošu i Bedeković te ih pozvao da dođu u Koprivnicu i uključe se u stvaranje djelatnog sustava zdravstvene zaštite korisnika doma. Dosad je dobio samo hladan odgovor ministra Beroša da “Domovi za starije nisu u nadležnosti Ministarstva zdravstva, ali da participiraju u svemu.”

