RAVNATELJ SOA-E NAJAVIO: ‘Provest će se analiza podataka o napadu na hrvatske vojnike u Afganistanu’

Ravnatelj Sigurnosno obavještajne agencije (SOA) Daniel Markić izjavio je u srijedu da SOA raspolaže prvim podacima vezanim uz jutrošnji napad na vozilo Hrvatske vojske (HV) u Afganistanu te je najavio njihovu analizu. Markić je pri ulasku u Banske dvore novinarima potvrdio kako SOA raspolaže podacima vezanim uz napad u Kabulu, od čijih je posljedica poginuo jedan hrvatski vojnik, dok su dvojica ozljeđena.

“Dobili smo prve podatke, provest će se analiza”, kazao je dodavši da je preminuli vojnik prva žrtva u 16 godina koliko Hrvatska sudjeluje u NATO-ovoj misiju u Afganistanu. Izrazivši sućut obitelji preminulog vojnika Josipa Briškog, Markić je kazao da hrvatski kontingent ne sudjeluje u vojnim akcijama na terenu, ali se zna da su te misije opasne.

Upitan može li zbog toga doći do povlačenja HV-a iz Afganistana, Markić je odgovorio kako je Hrvatska članica određenih koalicija te da je to ponajprije političko pitanje. “Mi koji smo radili takve poslove znamo da to nosi određeni rizik i spremni smo na to”, dodao je.

