RAVNATELJ PLITVICA UVJERAVA DA POSLUJU ZAKONITO: Dobio uvjetno mišljenje o financijskom poslovanju i nepovoljno mišljenje o usklađenosti poslovanja

Nakon uvjetnog mišljenja o financijskom poslovanju i nepovoljnog mišljenja o usklađenosti poslovanja, ravnatelj Nacionalnog parka Plitvička jezera kaže da Plitvice danas posluju zakonito i da su provedene promjene

Ravnatelj Nacionalnog parka Plitvička jezera Tomislav Kovačević izjavio je danas da ta ustanova, od kada je on na njenom čelu, posluje zakonito i da su provedene ključne promjene u odnosu na 2017. godinu u kojoj je državna revizija utvrdila niz nepravilnosti. Prema izvješću Državnog ureda za reviziju, dostavljenom prošlog tjedna Saboru i DORH-u, Plitvice su dobile “uvjetno mišljenje“ temeljem financijskog poslovanja i „nepovoljno mišljenje o usklađenosti poslovanja“.

Kovačević je rekao da je tijekom 2017. bilo promijenjeno nekoliko ravnatelja, a da „uvijek u takvoj situaciji posao trpi“. “Ja sam ovdje od 2018. i proveli smo važne promjene, riješili smo pročistač, pa se u Rastovaču više ne pušta nepročišćena otpadna voda već tehnološki obrađena. Što se tiče upravljanja posjetiteljima uveli smo online ulaznice tako da možemo regulirati broj ljudi i izbjegavati gužve i zaštititi prirodu, a glede internih procedura one su sada usklađene sa zakonom, odnosno trenutno se još radi na koeficijentima za obračun plaća za svako pojedino radno mjesto“, rekao je Kovačević Hini.

Ne želi se osvrtati na prošlost

Kovačević je rekao da se on ne bi osvrtao na ono što je bilo, jer sporno se revizorsko izvješće odnosi na 2017., a da je on počeo upravljati ustanovom u 2018. godini. Državni ured za reviziju odgovorio je Hini da su četiri državna revizora financijsku reviziju Nacionalnog parka Plitvička jezera obavljala od 3. srpnja 2018. do 22. svibnja 2019., te da su utvrđene nepravilnosti i propusti koje se odnose na Plan upravljanja parkom i godišnji program za 2017., financijski plan i izvršenje plana, računovodstveno poslovanje, rashode, upravljanje imovinom, javnu nabavu i sustav unutarnjih kontrola.

Pomoćnica glavnog državnog revizora Biserka Čoh Mikulec rekla je da je revizijom ustanovljeno da je za zaštitu, održavanje, promicanje i korištenje NP planirano 30,5 milijuna kuna, a da je bilo izvršeno 3,3 milijuna kuna, iako je na računu koncem godine bilo 226 milijuna kuna. Dakle, rekla je Čoh Mikulec, imali su dostatna sredstva za izvršenje planiranih aktivnosti za zaštitu, održavanje, promicanje i korištenje NP. Osim toga, revizijom je utvrđeno da je po nalozima i preporukama koje su dane u prošloj reviziji, kada je izraženo uvjetno mišljenje, postupljeno po šest naloga i preporuka, a nije po tri. U postupku je jedan nalog.

Usklađenost poslovanja

Pod usklađenosti poslovanja misli se na usklađenost sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima, a upravljanje zaštićenim područjem provodi se na temelju Plana upravljanja Nacionalnim parkom 2008. -2017. i to za devet područja poslovanja s ukupnim planiranim rashodom u iznosu od 1,8 milijardi kuna raspoređenih za desetogodišnje razdoblje.

Da bi se ostvarenje Plana upravljanja moglo pratiti kroz godišnje programe Javna je ustanova trebala za svako područje poslovanja donijeti akcijske planove. “Javna ustanova nije poduzimala sustavne i dostatne aktivnosti kako bi se osiguralo praćenje ostvarenja poslovanja iz Plana upravljanja kroz godišnje programe, odnosno za sedam područja poslovanja, akcijski planovi nisu doneseni niti su utvrđeni podciljevi, mjerljivi rezultati, načini provjere, indikatori i kodovi, a što je potrebno za donošenje godišnjih programa“, piše u Izvješću o reviziji.

Milinović kaže da ne treba likovati

Darko Milinović, župan Ličko-senjske županije, kazao je za Hinu da je o nalazu Državne revizije o poslovanju Plitvica upoznat samo preko medija. “Iako je moja politička sudbina bila vezana na imenovanje Tomislava Kovačevića za ravnatelja ne treba likovati nad ičijim propustima, neka institucije odrade svoje, a ja želim puno sreće ravnatelju Plitvičkih jezera“, rekao je Milinović. Na primjedbu da se nepovoljno mišljenje odnosi na 2017., godinu prije dolaska aktualnog ravnatelja, Milinović je odgovorio da se ne treba radovati ničijim problemima i likovati nad ičijim sudbinama“. Dodao je da se nada da će Plitvice ostati brend europskih i svjetskih razmjera.

Milinović se početkom 2018. kao župan usprotivio ministru Tomislavu Ćoriću i imenovanju Tomislava Kovačevića za ravnatelja NP „Plitvička jezera“, tvrdeći da ličko-senjski HDZ ima pravo na tu funkciju imenovati domicilnu kandidatkinju Antoniju Dujmović, v.d. ravnateljicu 2017. godine. Time se zamjerio središnjoj vlasti i središnjici HDZ-a te je iz stranke izbačen početkom 2018. godine, a kriza regionalne vlasti traje do danas.

Od svibnja 2016. do listopada 2017. ravnatelj Javne ustanove bio je Anđelko Novosel, a od studenog 2017. do siječnja 2018. vršiteljica dužnosti ravnatelja bila je Antonija Dujmović. Od tada i u vrijeme obavljanja revizije ravnatelj Nacionalnog parka je Tomislav Kovačević.