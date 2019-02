RAVNATELJ O ŽIGOSANJU U ZADARSKOJ ŠKOLI: ‘To je bila obična dječja igra, samo prislanjanje vrućeg upaljača’

‘Nije inkriminirajuće djelo, to su mediji napravili senzaciju, a učenici su se pomirili’, riječi su kojima gotovo sumira događaj u svojoj školi ravnatelj zadarske Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole u kojoj je jedan učenik ‘žigosao’ dvoje učenika

Ravnatelj zadarske Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole Jozo Dragić žali zbog događaja u kojem je ozlijeđeno dvoje njegovih učeniak prvog razreda i to tako što im je školski kolega nanio opekotine i žig u obliku slova U navodeći im kako sada mogu reći da su ustaše.

Navodeći brojne uspjehe škole Dragić kaže su se u tu ustavovu prije nekoliko godina počeli izravno upisivati učenici s raznim poteškoćama te oni koji se obrazuju po posebnim programima pa su s obzirom na to uslijedili i “takvi mali incidenti”.

Svoje navode za N1 je pojasnio riječima: “Upisuju se direktno učenici koji nemaju nikakve uvjete za strukovne škole. Imamo čak 31 takvog”.

OTAC DJEVOJČICE KOJOJ JE UČENIK NA NASTAVI ŽIGOSAO ‘U’ NA RUCI: ‘Sad joj prijete smrću, a pretukao mi je i drugu kćer do krvi’

‘Obični zagrijani upaljač’

Za jučerašnji dogođaj kaže da “nije inkriminirajuće djelo, to su mediji napravili senzaciju”.

“Nije to neko posebno teško djelo. Upisuje se pet, šest učenika po individualiziranom i posebnom programom. To su učenici s poteškoćama u razvoju, ali ne možemo za učenike reći da su krivi. Jučer mi je došla jedna skupina učenika, rekli su da su imali incident. Pozvao sam cijeli razred i počinitelj djela je došao s njima. Ispričali su se, rukovali, pozdravili i rekli da je to bila samo dječja igra. Počinitelj je to učinio sa zagrijanim upaljačem, ne daj bože nečim baš za žigosanje… Obični zagrijani upaljač je naslonio jednoj učenici na rame i jednom učeniku na vrat. Ja sam njemu odmah pojasnio da će biti sankcioniran po pravilniku, oni su inzistirali da im ne treba liječnička niti ne daj bože policija, nego su se vratili u razred”, priča ravnatelj.

Odgovarati bi trebala i nastavnica

Pritom dodaje kako nije riječ o slovu U. “Moram reći da to nije slovo “U”, nije on to rekao. To je bila obična dječja igra, to je bilo samo prislanjanje vrućeg upaljača”, kaže.

Također navodi kako se danas u školi namazi inspekcija Ministasrtva obrazovanja, a odgovarajući na pitanje hoće li i nastavnica na čijem se satu odigrao cijeli incident snositi posljedice, odgovara: “Trebala bi”.