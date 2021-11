U Primorsko-goranskoj županiji jučer je evidentirano 465 novooboljelih, to je oko 13% od ukupnog broja testiranih uzoraka. Procijepljenost u toj županiji je dosta visoka, čak i najbolja u odnosu na druge u Hrvatskoj, javlja HRT.

"U ovo tmurno jutro koje pogoduje širenju virusa imamo i dalje veliki broj testiranih ljudi te jednako tako broj ljudi koji dolaze na cijepljenje. To nas raduje jer nas to može izvući iz ove situacije. Procijepljenih odraslih ljudi u našoj županiji je 65%, što mislimo da je dobar broj i daje nam vjetar u leđa, daje nadu da će se to još popraviti u vrijeme kada dolazi kraj godine i kada ćemo imati okupljanja vezano uz blagdane.

Mjere će itekako trebati provoditi u ovom zahtjevnom razdoblju pred nama. Ipak, imamo 157 hospitaliziranih ljudi te brojke, ako budemo disciplinirani, mogu početi padati sredinom sljedećeg mjeseca. Možda ćemo ući u sigurniju situaciju", rekao je ravnatelj NZJZ-a Primorsko-goranske županije Vladimir Mićović.

Još ništa od pada

Mićović tvrdi da je 60% bolničkih kapaciteta popunjeno i da je to stabilan broj. "Sigurno da prijeti opasnost da se broj povisi, u situaciji smo da svaki dan pažljivo pratimo brojeve. Pad još uvijek nije na vidiku", rekao je, ističući da velik broj ljudi na respiratorima govori da situacija nije najbolja.

"Velik je broj smrtnih ishoda, to nas doista žalosti, to su ishodi koji se ne bi dogodili da je bilo više cijepljenih. Barem ne u tolikoj mjeri, imamo četiri smrtna ishoda, dvije iz ove, dvije iz susjedne županije. To su necijepljeni ljudi. Jasna je poruka - jedina prava zaštita je cijepljenje, napravite to da zaštitite druge i na kraju kako bi spriječili vlastitu zarazu i smrt", dodaje Mićović.

Pozvao je ljude na booster doze kako bi se dodatno zaštitili. "Ljudi se odlučuju za cijepljenje kako bi bili komforni, da ne moraju na dva testiranja tjedno primjerice. Ljudi su počeli shvaćati da to nije ništa drugo, već da se radi kao o cijepljenju protiv gripe."

Mićović kaže da treba proslaviti božićne blagdane, ali da ne treba izgubiti iz vida kobnu ćud ovoga virusa. "Treba izbjegavati veća okupljanja. Oprez, nošenje maske, držanje distance, pranje ruku čim dođe kuće. Na radnom mjestu i više puta. To treba ljude podsjetiti, ulazimo u ovo rizično razdoblje. Ipak, procijepljenost u Primorsko-goranskoj županiji daje nam nadu da smo krenuli u pravom smjeru.