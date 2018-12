RAVNATELJ MAKARSKE GLAZBENE ŠKOLE O SEKS SKANDALU: ‘Maloljetnica nije bila moja učenica dok smo bili u vezi’

‘Prema mišljenju DORH-a slučaj nije istražen. Osim toga, ona nije bila moja učenica u vrijeme dok smo imali vezu’, kazao je ravnatelj makarske Glazbene škole odgovarajući na navode da je bio u vezi s maloljetnicom. Pritom je progovorio i o navodno spornoj diplomi

Željko Vlaho, ravnatelj Glazbene škole u Makarskoj , koji je na tu funkciju početkom studenog izabran već po četvrti put trebao je zatražiti priznavanje inozemne diplome izdane 1994. godine u Crnoj Gori. Tvrde to u Agenciji za znanost i obrazovanje, no Željko Vlaho tvrdi drugačije.

Za razliku od Agencije u kojoj navode kako su samo diplome izdane do 8. listopada 1991. na području SFRJ izjednačene s onima u RH, Vlaho tvrdi kako se u Osnovnoj školi Opuzen zaposlio 1989. te kako od tada ima iza sebe 30 godina radnog staža, od čega 15 godina na čelu Glazbene škole Makarska, što je po njemu u kontekstu diplome ključan podatak.

Pojašnjenje vezano uz diplomu

Navodi kako ima položene sve potrebne pedagoške predmete te da mu nije potreban stručni ispit jer je prije radio u školi.

“Neosporno je i to da imam 12 godina iskustva rada na visokoškolskim institucijama, a neosporno je i da sam jedan od autora planova i programa koji se primjenjuju u osnovnim i srednjim školama u RH i BiH. Sve je to neosporno i sve je to utvrđeno u nalazu inspekcije. S obzirom da sam se zaposlio 1989. godine na osnovu potvrde koja dokazuje kako sam diplomirao 1987. godine nakon četverogodišnjeg studija, diploma i ne treba”, pojašnjava za Slobodnu dalmaciju. Pritom naglašava da je prije studija na univerzitetu bio student druge akademije zbog čega se godina upisa i diplome ne poklapaju te ističe kako je valjanst diplome potvrdila i inspekcija nadležnog ministarstva.

Priča o odnosu s maloljetnicom

Navodi kako mu sve smještaju tri osobe koje poimence proziva. “To je Alen Kajan koji se svojedobno javio na natječaj za profesora violine, no nije mogao biti primljen jer nije mogao prema sistematizaciji rada. To je Emilija Meglič Kajan koja je imala ugovor o radu na određeno vrijeme kao nestručna osoba i koja je dobila otkaz čim je došla stručna osoba, i to je Maja Mileta koja im dijagnozu. Prijavljuju me za sve i svašta, a prije dva dana sam imao razgovor s DORH-om jer me Mileta prijavila da sam falsificirao diplomu”, kaže Vlaho.

Odgovorio je i na optužbe Meglič Kajan i Milete da je nemoralno da bude na toj funkciji s obzirom na činjenicu da je optužen za odnos s maloljetnicom. “Prema mišljenju DORH-a slučaj nije istražen. Osim toga, ona nije bila moja učenica u vrijeme dok smo imali vezu”, kazao je Vlaho potvrđujući da je slučaj u međuvremenu otišao u zastaru.