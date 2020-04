RAVNATELJ KLINIKE ODGOVARAO NA NAJČEŠĆA PITANJA GRAĐANA: Sve je više zaraženih liječnika, koliko je sustav ugrožen?

‘Nijedna oprema ne može zamijeniti preporučene protokole socijalne distance, izbjegavanja bliskih kontakata i higijene’, kaže Zovak

Ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice Mario Zovak gostovao je u Novom danu N1 televizije gdje je odgovarao na pitanja građana vezana za epidemiju koronavirusa u Hrvatskoj.

Kako to da ste se testirali četiri puta, a liječnici nijednom?

Jasno vam je da su indikacije za testiranje individualne, nema mogućnosti testirati kompletnu populaciju, pa tako ni sve zdravstvene djelatnike. Moji ljudi rade u grupama od 2 tjedna, imamo A i B tim. Apsolutno testiranje moguće je isključivo na indikaciju. Prvo moje testiranje je bilo jer nam je prije 2 tjedna došao pacijent koji je dokazano bio pozitivan na koronavirus. Prošli vikend sam se testirao zbog kontakta, odnosno pojave virusa kod osobe iz administracije. Ništa ne radimo bez dogovora s epidemiološkom službom, imao i krizni stožer u KBC-u koji vodi svoj zapisnik iz kojeg se vidi svaka procedura.

Boj zaraženih liječnika svaki dan raste, koliko je sustav ugrožen i koliko su pacijenata do sada zarazili zaraženi liječnici?

KBC Sestre milosrdnice ima šest zaraženih liječnika, nemamo podatak da je ijedan zarazio pacijenta. Ovaj tjedan sam operirao nekolicinu, svi su testirani, danas će doći nalazi. Testirali smo moj kirurški tim i sve s kojima sam bio u kontaktu. Jučer sam dobio 32 nalaza svih potencijalnih kontakata koji su bili negativni.

Treba li sumnjati u kvalitetu jeftinih i brzih testova?

Da, tu treba biti maksimalno skeptičan, tržište je preplavljeno njima, mi za testove pitamo doktoricu Alemku Markotić koja je također skeptična prema rezultatima brzih testova. Moguće je da bi napravili više štete nego koristi proglašavajući nekoga pozitivni, a nije i obratno.

Strahujete li vi od “petokolonaša”?

Mi nemamo vremena za borbu protiv toga, prioritet su nam pacijenti i funkcioniranje KBC-a na dnevnoj bazi. Sigurno postoji zločesta skupina koja stalno u naše redove pokušava unijeti atmosferu straha i panike, to je opasno. Mi smo relativno mali narod, možemo se sve dogovoriti, imamo svaki dan pressicu Stožera, jasne upute. Držimo se toga, budimo zajedno. Uvijek je bilo ljudi koji su se u takvim situacijama pokušali izboriti za neki svoj položaj, no mi za to nemamo vremena.

Nedostaje li vam medicinska i zaštitna oprema, nestaje li iz bolnice?

Ne, mi imamo strogu kontrolu, putem civilnog stožera i iz nekih drugih izvora dobili smo opreme da zasad možemo biti zadovoljni, za sve djelatnika KBC-a pokušavamo osigurati osnovni zaštitni paket. No, nijedna oprema ne može zamijeniti preporučene protokole socijalne distance, izbjegavanja bliskih kontakata i higijene. Zato, ostanite doma, poštujte preporuke, kada dođete u bolnicu kažite nam sve o svojim kontaktima. Nikada niti jednog pacijenta nismo odbili.

