Dok je danas u središtu Zagreba stotine ljudi prosvjedovalo protiv restrikivnih mjera s cilje obuzdavanja epidemije koronavirusa u zemlji, u Klinici Fran Mihaljević gotovo svi kreveti u intenzivnoj jedinici - popunjeni.

Zamjenik ravnateljice Zoran Barušić rekao je kako je trenutno u intenzivnoj samo jedno slobodno mjesto, a u čitavoj klinici tek tri, prenosi Dnevnik.hr.

Ovisno o situaciji tijekom noći, odnosno u slučaju povećanog priljeva bolesnika koji neće moći biti zbrinuti u klinici, dogovarat ćemo se s kolegama iz drugih bolnica u gradu Zagrebu", rekao je Barušić.

Trudnice su osobito ranjive

U subotu do 19 sati u Klinici Fran Mihaljević bilo je 105 pregleda u Klinici, a od tog broja 70 je odraslih i 35 djece. Hospitalizirano je sedam bolesnika.

"U ovom trenutku imamo šestero hospitalizirane djece, u rasponu dobi od novorođenačke pa do one starije dobi. Nasreću, još uvijek su kliničke slike kod djece blažeg tipa – najvećim dijelom se mogu zbrinjavati i opservirati u kućnim uvjetima, a manji je dio onih koji zahtijevaju bolničko liječenje i to su uglavnom ona djeca koja imaju neki komorbiditet", rekao je.

Kaže kako su u četvrtom valu pogođenom delta sojem osobito ranjiva skupina trudnice. "Trenutno su dvije rodilje u našoj klinici ozbiljnog zdravstvenog stanja na ecmo u Jedinici intenzivnog liječenja", rekao je Barušić.

Dodao je i kako je trenutni prosjek oboljelih u intenzivnoj pedesetak godina te da su svi oni necijepljeni.