RAVNATELJ KBC-A ZAGREB O PRODORU VIRUSA: ‘Sigurno je da je virus ušao izvana; Epidemiolozi nisu utvrdili nultog pacijenta’

‘Radi se o periodu inkubacije od par dana kada domaćin u sebi ima koronavirus ali nema vanjske manifestacije. Mi imamo trijažne punktove i kontrola je vrlo stroga od početka pandemije, ali nema klinike koju Covid-19 nije dotaknuo, tako je svuda u svijetu’, rekao je ravnatelj KBC-a Zagreb, Ante Čorušić

Na odjelu hematologije KBC-a Zagreb koronavirusom se zarazilo 15, tri pacijentice su preminule, a epidemiolozi nisu utvrdili izvor zaraze odnosno nultog pacijenta koji je prenio virus oboljelima. Ravnatelj KBC-a Zagreb, Ante Ćorušić, za HRT je govorio o prodoru koronavirusa na Rebro, rekavši da s obzirom da je bolest nepredvidiva i virus se brzo širi ne može reći da nisu očekivali prodor i da se nisu pripremili za tu varijantu te dodao kako su bolnice širom svijeta na svojstven način postale i centri širenja zaraze.

Prodor koronavirusa

“Ali radi se o specifičnom odjelu na kojem se nalaze imunokompromitirani teški kronični bolesnici”, rekao je Ćorušić i nastavio: “Sigurno je da je virus ušao izvana ili putem pacijenta ili nekog od djelatnika, vjerojatnost je 50:50 jer epidemiolozi nisu uspjeli utvrditi nultog pacijenta. Svi pacijenti koji su primljeni na odjel hematologije bili su negativni, ali je nakon nekoliko dana njih 15 postalo pozitivno. I tada smo se odlučili za selekcioniranje pacijenata pa je sedmero prebačeno na COVID odjel KBC-a Zagreb, dvoje pacijenata su otpušteno kući u samoizolaciju”, rekao je.

Nažalost, tri pacijentice su preminule ali se kod njih, kako kaže Ćorušić, očekivao loš ishod i prije nego što se zaražene koronavirusom, a jedan pacijent premješten je u OB Pula. Ćorušić je pojasnio kako je moguće da je prilikom prijema pacijenata PCR test bio negativan, a za nekoliko dana pozitivan. “Radi se o periodu inkubacije od par dana kada domaćin u sebi ima koronavirus ali nema vanjske manifestacije. Mi imamo trijažne punktove i kontrola je vrlo stroga od početka pandemije, ali nema klinike koju Covid-19 nije dotaknuo, tako je svuda u svijetu”, rekao je.

Testiranje zdravstvenih djelatnika je, rekao je Ćorušić, po potrebi, odnosno djelatnici se testiraju kada su bili u kontaktu s nekom pozitivnom osobom. Otkrio je kako trenutno imaju 31 djelatnika što pozitivnih, što u samoizolaciji, a uspoređuje kako je prije 6 tjedana ta brojka bila puno veća.

Cijepljenje zdravstvenih radnika

Osvrnuo se i na cijepljenje zdravstvenih radnika, rekavši da je odaziv, posebno kod medicinskih sestara, u početku bio iznenađujuće nizak te da je situacija sada puno bolja. “Imali smo i kampanju usmjerenu na negativistički nastrojene djelatnike. Idemo od odjela do odjela. Imali smo odjele na kojima je odaziv liječnika bio 100 posto a sestara samo 40 posto. Ali popravili smo to, idemo dalje”, rekao je. Dodao je kako mu nije jasan razlog zbog kojeg su pojedini zdravstveni radnici imali negativan stav prema cijepljenju. “Danas su ljudi stalno na društvenim mrežama na kojima se svašta objavljuje. Dio zdravstvenih djelatnika je pokazivao skepsu prema cijepljenju, dio je još pokazuje, što mi nije normalno, ali to je tako, mi to ne možemo promijeniti. Svi oni koji su se željeli cijepiti su procijepljeni u prvoj dozi, docjepljivanje drugom dozom započela je u ponedjeljak”, rekao je.

Ravnatelj KBC-a Zagreb istaknuo je kako kod njih nije bilo nikakvih zabrana za zdravstvene djelatnike, već da su im izdali preporuke o odgovornom ponašanju i u slobodno vrijeme, za što vjeruje kako se njegovi djelatnici toga i pridržavaju. “KBC Zagreb ima blizu 6 tisuća djelatnika, zdravstvenih i nezdravstvenih i oko 900 njih je već preboljelo Covid-19”, rekao je Čorušić dodavši da se on cijepio, a nakon cijepljenja nije imao nikakve komplikacije.

Nedostaje zdravstvenih radnika

Također, Ćorušić je rekao kako objedinjeni hitni prijem u KBC-u Zagreb radi u složenim uvjetima i pod velikim opterećenjem jer dnevno onuda prođe između 350 i 400 ljudi. “Za te pacijente imamo i brzo antigensko testiranje i PCR testiranje, rezultate imamo za oko 2 sata, i sukladno tome ih se upućuje na liječenje”, pojasnio je.

Da nedostaje zdravstvenih radnika naglasio je i Čorušić ističući kako je KBC Zagreb uspio zaposliti nove djelatnike zahvaljujući politici ove vlade, a od kad je on ravnatelj zaposleno je 900 novih djelatnika.

Iako su na proljeće zatvorili hladni pogon, Ćorušić je rekao kako sada nisu to napravili, a trenutni problem je što su nakon potresa u Zagrebu izgubili oko 350 kreveta zbog čega dio hladnog pogona trpi. “Zgrada Klinike za ortopediju na Šalati je u potpunosti uništena. Da bi ortopediju smjestili na Rebro, mi smo morali iseliti dva zavoda interne klinike i dati im dva kata. Lista čekanja na operativne zahvate u međuvremenu je narasla. Dali smo im i dio operacijskih dvorana pa se ta lista smanjuje”, otkrio je Ćorušić dodavši da su u potresu stradali Jordanovac i dio Petrove.

Na kraju, otkrio je i stanje teško ozlijeđenog HEP-ova djelatnika koji je jučer prebačen u KBC Zagreb.

“Sinoć je hitno operiran, nakon stabilizacije. Bio je jedno vrijeme loše, nakon operacije je stabilan. Imao je multiple gelere i po glavi, abdomenu, trbuhu, nogama. Sinoć je operiran. Jutros sam se čuo s docentom Željkom Jelinčićem koji ga je i operirao i koji mi je rekao da je jutros stabilan. Uskoro očekujemo i buđenje pacijenta. Ozljede glave nisu tako ozbiljne da bi bio životno ugrožen. On je stabilno i mi očekujemo da će biti sve bolje i bolje. Čekamo buđenje da vidimo kakvi su eventualno neurološki problemi zbog ozljede glave”, rekao je Ćorušić.

