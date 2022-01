Epidemiologinja iz HZJZ-a, Sanja Kurečić Filipović, predsjednica Koordinacije obiteljske medicine Nataša Ban Toskić i ravnatelj KBC-a Split Julije Meštrović, jutros su za HRT komentirali koliko dugo će još trajati rast broja zaraženih koronavirusom, kada se očekuje smirivanje zaraze, za koga je omikron najopasniji i koliko brzo širenje omikrona ugrožava zdravstveni sustav.

Govoreći o stanju u bolnici, Meštrović je rekao da hospitaliziraju one koji zaista trebaju biti u bolnici na kisiku ili respiratoru te da su to većinom stariji sugrađani kojima je prosječna dob preko 70 godina.

"Nešto manje ih je jutros u bolnici, što je dobro. Bilo ih je jučer 224, danas 210, manje ih je na respiratoru i to je dobar znak, no svejedno je velik broj. Stariji i necijepljeni su najugroženija skupina koju hospitaliziramo i liječimo u KBC-u", rekao je.

Posljedice necijepljenja

Meštrović tvrdi da je cijepljenje trebalo biti provedeno prije nekoliko mjeseci i da je ovo što se sada događa u KBC-u Split posljedica necijepljenja. "Šteta je već napravljena", istaknuo je.

Trenutačno je zbog infekcije izvan pogona oko 140 djelatnika, a od toga uglavnom oko 70 medicinskih sestara ne radi. "To nam je veliki nedostatak, KBC-u Split i bez pandemije nedostaje 350 medicinskih sestara. Sreća je da smo primali velik broj specijalizanata, oni su nam bitno pomogli", otkrio je.

Kaže da ne hospitaliziraju s blažom kliničkom slikom te da su ukinuli elektivni program. Naglasio je da se broj bolesnika s covidom u KBC-u Split ne smanjuje.

"Nikad nije bilo teže nego sada, nikad nije bilo ovoliko bolesnika i bolesnika s teškom kliničkom slikom. Danas je prvi put broj bolesnika manji. Ako je to neki pokazatelj, onda je to dobar znak i nadamo se da će u idućim danima biti kao i u ostalim bolnicama. Nadam se da neće doći do daljnjeg broja povećanja bolesnika", istaknuo je Meštrović.

Tko je kriv za necijepljene?

Pozvao je stanovnike Splitsko-dalmatinske županije da se cijepe jer je tamošnja situacija velikog pritiska na bolnicu rezultat necijepljenja, pogotovo starijih.

"Ti stariji sugrađani mogli su i u toj starijoj životnoj dobi i s kroničnim bolestima i dalje mirno živjeti doma, a ne biti u bolnici. Nisu bili cijepljeni na vrijeme i netko mora podnijeti odgovornost što nisu cijepljeni, a to su vjerojatno njihovi bližnji koji su ih krivo savjetovali", smatra.

'Rast je prisutan'

Kurečić Filipović nije se usudila prognozirati da je sada vrhunac ovog vala pandemije. "Vidimo i dalje rast, manji je i dalje nego proteklih tjedana, no moramo imati u mislima da možda testiranja nisu uspjela obuhvatiti sve kojima su bila potrebna. Dopustimo da vidimo kako će se situacija razvijati. Rast je prisutan", rekla je.

Iako kaže da istraživanja pokazuju da omikron varijanta prosječno gledajući može izazvati blažu bolest, ipak se puno brže širi te zahvaća starije i necijepljene za koje ne mogu biti sigurni da će omikron uzrokovati blažu kliničku sliku.

"Trebamo biti oprezni zbog omikrona zbog velikih brojki i zbog toga što nemamo dobru procijepljenost. Moramo biti izrazito oprezni i dalje poticati cijepljenje koliko god to ide sporo, komunicirati o benefitima cijepljenja i prvom dozom i docijepljivanjem boosterom jer se učinkovitost cjepiva protiv hospitalizacije povećava i to je što se tiče omikrona već evidentirano", istaknula je.

Val ne posustaje u Europi: U Njemačkoj 100.000 zaraženih u jednom danu

Val covida-19 u Europi ne posustaje pa je u srijedu Njemačka prvi put potvrdila više od 100.000 zaraženih na dnevnoj bazi, a Češka više od 28.000, najviše otkako su prvi slučajevi koronavirusa zabilježeni u toj zemlji, a Brazil bilježi novi rekord.

Podaci njemačkog Instituta Robert Koch (RKI) za kontrolu i prevenciju bolesti objavljeni u srijedu pokazuju da je u protekla 24 sata potvrđeno 112.323 nova slučaja koronavirusa, prenosi agencija dpa.

U petak su njemačke zdravstvene vlasti pri put potvrdile 90.000 novozaraženih u odnosu na 80.430 prethodni vikend.

Češka Republika prijavila je 28.469 novih slučajeva u srijedu, što je najviša brojka otkako je pandemija stigla u tu zemlju od 10,7 milijuna ljudi u ožujku 2020. Broj zaraženih je više nego dvostruk u odnosu na 12.371 slučaj prijavljen u srijedu prošli tjedan, napominje Reuters.

Dnevni broj zaraženih u Francuskoj prelazi prosječno 300.000 u posljednjih tjedan dana, objavile su vlasti.

Bugarska je prijavila 11.181 slučaj zaraženih u jednom danu u srijedu, a dominira varijanta omikron.

U Bugarskoj je manje od 30 posto od sedam milijuna ljudi cijepljeno, a od početka pandemije zaraženo je više od 840.000 ljudi s 32.332 umrlih.

Brazilski rekord i blokada na graničnom prijelazu Argentine i Čilea

Izvan Europe Brazil je potvrdio novih 137.103 zaraženih u posljednja 24 sata te 351 umrlu osobu s covidom-19 što je najveći dnevni broj od sredine studenoga. Novi val izazvan je visokozarzanim sojem omikron, reklo je ministarstvo zdravstva u utorak.

Ta južnoamerička zemlja ima sada 23.211.894 potvrđenih zaraženih od početka pandemije, a prema službenim podacima 621.517 umrlih i po smrtnosti je iza Sjedinjenih Država, piše Reuters.

Južna Amerika bilježi i neslavan rekord cestovne blokade zbog pandemije, preciznije zbog testova na covid.

Više od 300 kamiona iz Argentine bio je blokirano u utorak na glavnom graničnom prijelazu s Čileom u Andama, zbog testiranja na covid koje se sustavno provodi za vozače.

Blokada na prijelazu Paso Cristo Redentor, na više od 3100 metara visine, počela je prije dva dana, kada su čileanske vlasti pojačale sanitarnu kontrolu antigenskim testovima koji su postali sustavni, objavila je Argentinska federacija za cestovni teretni prijevoz (FADEEAC).

300 milijuna dolara za borbu protiv pandemije

Zaklada Bill & Melinda Gates i britanska dobrotvorna zaklada Wellcome objavile su u utorak da ulažu svaka po 150 dodatnih milijuna dolara u borbu protiv covida-19 i sprječavanje budućih pandemija.

Taj će novac biti uplaćen Koaliciji za inovacije u pripremi za epidemije koja sudjeluje u mehanizmu za distribuciju cjepiva siromašnim zemljama (COVAX).

Koliko je to važno jasno je iz upozorenja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u utorak da je panemija covida "daleko od završene" i upozorio da varijantu omikron ne treba olako shvatiti.

Sama činjenica da će pandemija covida-19 jednom prijeći u endemski stadij ne znači da virus više neće biti opasan, upozorio je u utorak direktor za upravljanje kriznim stanjima u WHO-u.

Više od 5,5 milijuna umrlih

Pandemija covida-19 usmrtila je najmanje 5.543.637 ljudi u svijetu od kraja prosinca 2019., prema podacima koje je prikupila agencija AFP od služenih izvora u utorak do podneva.

U apsolutnim brojkama prve su Sjedinjene Države s 853.720 umrlih, a slijedi Brazil sa 621.517, Indija s 486.761 te Rusija s 322.678 umrlih.

WHO procjenjuje, uzimajući u obzir povećanu smrtnost izravno i neizravno povezanu s covidom, da bi ukupan broj umrlih mogao biti dva do tri puta veći od službeno potvrđenog.