Ravnatelj splitskog KBC-a, prof. dr. sc. Julije Meštrović, u srijedu je sazvao izvanrednu konferenciju za medije povodom aktualnog stanja u KBC-u Split, proučivši da dosad nikad nisu imali toliko teških bolesnika.

"Broj bolesnika nam se povećava, 38 na respiratoru, 32 pozitivna na covid, a šestero više nije, ali još boluju od upale pluća nakon nje. Nikad nismo imali toliko puno teških bolesnika. Svi danas hospitalizirani primaju kisik ili su na respiratoru", kazao je Meštrović, prenosi Slobodna Dalmacija. Istaknuo je da se u deset dana udvostručio broj bolesnika s covidom, kao i broj bolesnika na respiratoru.

'Možemo očekivati ubrzano povećanje bolesnika s covidom'

"Samo možemo očekivati daljnje ubrzano povećanje bolesnika s covidom, a osobito onih koji će morati biti liječeni na respiratoru. Zbog toga smo jučer imali sastanak na kojem su bili zamjenik, pomoćnici i koordinatori. Donijeli smo odluku da raspravimo o tome na stručnom vijeću jer za liječenje bolesnika s covidom treba veliki broj osoblja. To su većinom anesteziolozi i intenzivisti te medicinske sestre koje mogu liječiti bolesnike na respiratoru", kazao je ravnatelj Meštrović na izvanrednoj konferenciji.

Istaknuo je i to da je u tim uvjetima nemoguće održati puni redovni rad bolnice. "To je bio prijedlog našeg tima. Jutros je bio sastanak stručnog vijeća. Predsjednik će vam izložiti odluku. Od svih hospitaliziranih u ovom trenutku, 14 posto je cijepljenih, a od ovih na respiratoru je 12 posto cijepljenih. Mislim da je to jedan jasan i uvjerljiv podatak o nužnosti cijepljenja svih naših sugrađana", kazao je.

Popunjeno 70 posto kapaciteta

Otkrio je da je u ovom trenutku popunjeno 70 posto kapaciteta pripremljenih za pacijente s covidom i preko 75 posto kapaciteta za one koji moraju biti liječeni na respiratoru. "Taj broj se ubrzano povećava", istaknuo je.

"Jutros je troje bolesnika stavljeno na respirator. Prema tome, s jedne strane je sve veći broj bolesnika u predviđenim prostorima, a s druge strane je broj osoblja koji će se sve više morati angažirati za ove bolesnike. Više nemamo toliko velik broj ljudi i rezerve su sve manje. Pitanje je prostora i opreme. Sve je manji broj slobodnih respiratora, ali iznad svega je to osoblje", dodao je.

Kazao je da će se sve što se može raditi ambulantno nastaviti raditi kao i dosad. "Mi imamo dovoljan broj kreveta, to neće biti teškoća. Možemo imati više kreveta od ovih koliko je sada. Imamo respiratora i možemo ih nabaviti", kazao je.

'Problem je osoblje...'

"Ponavljam, problem je osoblje KBC-a Split. Još jednom upućujem naše sugrađane da se cijepe jer ovu bitku s covidom možemo dobiti jedino očuvanjem rada KBC-a Split. Koliko god je broj bolesnika veći, mi se reorganiziramo vrlo uspješno, ali bilo bi dobro da se ne dogodi da dođemo do te granice.

Među pacijentima koji su bili u prvom i drugom valu bio je veći broj bolesnika s komorbiditetima. Njihova dob u prosjeku je bila devet godina viša od ovih koje imamo danas. Mlađi su i imaju manje komorbiditeta. Moram napomenuti da ovi cijepljeni koji su na respiratoru su oni koji u pravilu imaju i neke komorbiditete. Također, bolesnike koje sad moramo liječiti strojnom ventilacijom puno lakše bolje i uspješnije odvajamo od respiratora", zaključio je ravnatelj KBC-a Split.