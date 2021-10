Mnogi su danas od jutra čekali u redovima ispred KBC-a "Sestre milosrdnice" na testiranje. Govoreći o tome zašto se stvorila tolika gužva te kako će se dalje provoditi testiranje u KBC-u Sestre milosrdnice, u središnjem Dnevniku HRT-a ravnatelj KBC-a prof. dr. sc. Davor Vagić je reako da se kod njih do sada testiranje radilo bez najavljivanja.

"Gužva je bila u dijelu koji je namijenjen za naše građane koji od svojeg liječnika obiteljske medicine dobiju uputnicu za PCR test. Kod nas se to do sada radilo bez najavljivanja i naručivanja. Mi smo bili praktički jedino mjesto gdje se to moglo u Zagrebu napraviti tako. Prošli tjedan smo imali 150 do 170 ljudi na dan. Jučer smo već imali 300, a danas kad smo vidjeli da se 400 ljudi javilo za to jer je jedan velik broj ljudi dobio uputnicu od svojih liječnika obiteljske medicine, odlučili smo da od sutra krećemo s naručivanjem gdje liječnici obiteljske medicine, kao i na drugim punktovima za testiranje mogu putem računala naručiti svoje pacijente i da dođu ovdje napraviti to testiranje u točno određeno vrijeme. Pacijenti se također sami putem e-maila mogu naručiti sa svojom uputnicom. E-mail je na internetskoj stranici bolnice", otkrio je Vagić.

Otvaraju novu intenzivnu

Rekao je da u COVID centru bolnice imaju 49 kreveta, 9 pacijenata je na respiratoru, što je kaže veliki broj ljudi, te je 18 pacijenata koji su na kisiku i ostalim načinima terapija. "To je značajan broj, vidjeli smo da raste broj ljudi na respiratoru i pripremili smo otvaranje nove jedinice intenzivne skrbi tako da možemo naše pacijente zbrinuti", rekao je Vagić.

Dodao je kako je najbitnija stvar u bolnici da za sada nijedan elektivni operativni zahvat ili drugi terapijsko-dijagnostički postupak nije otkazan zbog COVID-a. "Trebate znati da otprilike 500 PCR pregleda je danas napravljeno u Vinogradskoj i neki se još sad završavaju. Sutra bi trebala biti manja gužva na naručivanju. No ti će pacijenti trebati biti negdje zbrinuti tako da ćemo vidjeti hoće li se trebati otvoriti još punktova za testiranje", rekao je Vagić.