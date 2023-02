Zagrepčanka Lina Budak bolno je osjetila sudar s hrvatskim zdravstvenim sustavom. Ispričala je kako joj je Klinika za tumore punih sedam mjeseci uskraćivala uvid u ključan nalaz koji je ukazao na rak dojke, iako je sve preglede na vrijeme obavila. Liječnici su je trebali nazvati kada je ključan nalaz bio gotov, ali nisu.

Ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice Davor Vagić za RTL Danas rekao je kako se Lini Budak ispričao prije nekoliko mjeseci. Prvo je pacijentici poželio ozdravljanje, a onda je prokomentirao gdje je nalaz bio cijelo vrijeme i tko je za to odgovoran.

"Gospođa je trebala preuzeti nalaz kod doktora specijaliste koji ju je i poslao na core biopsiju. Zašto? Iz jednostavnog nalaza koji govori je li nešto zloćudno ili ne. Takav nalaz se ne izdaje na šalteru jednostavno zato što kolega treba objasniti pacijentu o čemu se radi. To je ponekad pacijenti i psihički stresno. Ona je trebala na neki način doći do njega kako bi joj on objasnio", odgovorio je ravnatelj. Dodao je da se radi o jednom od njihovih najiskusnijih kirurga, koji je 28 godina operira dojke te da nikad na njega nisu imali pritužbe.

'Ponudili smo nastavak liječenja'

"Običaj u Klinici za tumore već desetljećima je da doktor izdavanje patohistološke nalaze pacijentu", rekao je Vagić.

On se u prosincu ispričao Lini, a novinarka ga je pitala zašto je to napravio, ako je sve bilo u redu.

"Ona je 28. studenog poslala pritužbu, ja sam tražio očitovanje kolega s Klinike za tumore, vidio sam da je možda došlo do komunikacijskih problema. I zato sam se u dopisu u prosincu ispričao - ako je bilo komunikacijskih problema i ponudili smo nastavak liječenja jer je to najbitnije", odgovorio je.

Na pitanje, je li moguće da još netko sada proživljava sličnu situaciju, da misli da će ga netko nazvati, a zapravo da treba kucati i pitati, odgovara da je to dio komunikacije između liječnika i pacijenta.

"Tu govorimo o patohistološkim nalazima koji govore je li nešto benigno ili ne. I taj dio isključivo liječnik treba reći i objasniti pacijentu, kao i terapijske mogućnosti", rekao je.