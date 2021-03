RAVNATELJ KB DUBRAVA UPOZORIO – BRITANSKI SOJ JE OPASNIJI: ‘Vidimo promjenu u dobnoj strukturi i kliničkoj slici’

‘Više od 60 posto bolesnika ima britanski soj, njegovo je širenje brže. Sve je više mlađih bolesnika s težim slikama, a stanje im se relativno brže pogoršava’, kazao je ravnatelj KB Dubrava

U Kliničkoj bolnici Dubrava, koja privremeno funkcionira kao covid-bolnica, ponovno raste broj pacijenata oboljelih od Covida-19. Ravnatelj bolnice prof. dr. sc. Ivica Lukšić kaže da među njima dominira britanski soj koronavirusa.

“Više od 60 posto bolesnika ima britanski soj, njegovo je širenje brže. No vidimo promjenu u dobnoj strukturi i kliničkoj slici. Sve je više mlađih bolesnika s težim slikama, a stanje im se relativno brže pogoršava”, kazao je Lukšić za N1 televiziju.

‘Sve nas je šokirala krađa u bolnici’

Lukšić ističe da je smrtnost smanjena i to povezuje uz cijepljenje. Za epidemiološke mjere rekao je da su “dobro odmjerene” i “ključ koji nas može izvući iz ove situacije dok to ne učini procijepljenost”. Osvrnuo se i na krađu koja se dogodila u KB Dubrava, a za koju su osumnjičene bolničarka i medicinska sestra. Lukšić kaže da takav slučaj nije imao u karijeri.

“Šokiralo nas je to, izražavam moje duboko žaljenje i ispriku obiteljima oštećenih. Saznanje koje smo dobili od zagrebačke policije, o kaznenoj prijavi za kazneno djelo krađe u tako teškim uvjetima u kojima smo svi… Takvo saznanje, da su osobe pored vas i sposobne za takvo što – sve nas je šokiralo”, rekao je Lukšić.

Navodi da je sumnja na krađu prijavljena policiji. “Ima tu još slučajeva, sve sumnje na krađu prijavili smo policiji. Cijelo to vrijeme smo sudjelovali u policijskoj istrazi i pomogli”, rekao je i dodao da je za jednu od osumnjičenih djelatnica postojala još 2009. godine pritužba, ali “ona nije imala sudski epilog”.

U KB Dubrava od Covida-19 preminulo 1400 ljudi

“Ovo zadnje što imamo u nizu je definitivno nešto što je osobito teško i ružno. Postupak u vezi isključenja respiratora u KB Dubrava se još uvijek vodi i nemamo točne informacije. Ovakve situacije bacaju sjenu na sve nas 2200 u bolnici. Postoje brojne lijepe priče u kojima su napravljene sjajne stvari, no jedna ovakva situacija baci sjenu na sve nas”, istaknuo je Lukšić.

Kroz Dubravu je do sada prošlo više od 4200 bolesnika, otpušteno je više od 3000. Lukšić kaže kako je velika fluktuacija bolesnika koji se liječe u postCOVID bolnici. Do sada je u toj bolnici preminulo više od 1400 bolesnika tijekom razdoblja epidemije.

“To je moment na koji smo se svi pokušavali naviknuti. Znali smo imati i više od 20 smrtnih ishoda u danu, sve to utječe na ljude, sve je to veliki stres za sve ljude koji su tamo”, objasnio je Lukšić i rekao da se nada da su ti dani i te brojke iza svih nas.

‘Svi mi taj stres nosimo svojim domovima’

Navodi i da zaposlenici unutar bolnice imaju službu za pomoć djelatnicima.

“Kao što je i odgovornost osobna, tako je i nošenje sa stresom osobno, svi mi taj stres nosimo svojim domovima. Ova godina dana je bila vrlo izazovna, možda u KB Dubrava još i izazovnija. Mi smo tamo bili izloženi velikom broju teških bolesnika i smrtnih slučajeva”, rekao je Lukšić navodeći kako se vidi izlaz na kraju tunela.

Kazao je i da smo već u trećem valu pandemije.

“Po brojkama koje jesu, one su veće. Bitno je da budemo odgovorni i da se držimo mjera kako bi to zaustavili u ovoj poziciji i kako bi izašli iz njega jer za to realna mogućnost postoji”, zaključio je Lukšić.

