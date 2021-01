PLJUŠTE REAKCIJE NA TULUMARENJE U COVID BOLNICI; Ravnatelj KB Dubrava: ‘Uslijedit će sankcije. Ne bježim od svoje odgovornosti, ali…’

U vezi partijanja u bolnici na čijem je čelu upravo on, Lukšić kaže da još uvijek nema pune informacije u vezi tog događaja

Domaća javnost uznemirena je snimkom tulumarenja zaposlenika KB Dubrava tijekom pandemije uz tamburaše, alkohol i nikakvo pridržavanje epidemioloških mjera. Opuštenu zabavu u zagrebačkoj Covid bolnici osudio je i ministar zdravstva Vili Beroš te je rekao da će od ravnatelja tražiti da se događaj ispita i da se sankcioniraju oni koji bi trebali.

Komentar na snimku tuluma iz Covid bolnice dao je i sam ravnatelj KB Dubrava, Ivica Lukšić. Za N1 Lukšić se osvrnuo i na trenutačno stanje u bolnici. U vezi partijanja u bolnici na čijem je čelu upravo on, Lukšić kaže da još uvijek nema pune informacije u vezi tog događaja.

“Ja sam, kao i naša javnost, jučer bio upoznat s tim. Vidio sam snimku jučer prvi put u rukama na mobtelu novinarke RTL-a. Žao mi je zbog toga i žao je velikoj većini osoblja KB Dubrava, jer to baca lošu sliku i sjenu na sve dobro što se svakodnevno tamo radi. Prema neslužbenim informacijama, što sam do ovog časa uspio saznati, radilo se u prostorima koji su izvan covid dijela, u sobi za odmor u podrumu na odjelu rehabilitacije. Navodno je jedna sestra koja odlazi na rad u Njemačku slavila svoj oproštaj i proslavila je sa svojim kolegicama”, rekao je ravnatelj Lukšić za N1.

‘Sve ćemo okolnosti ispitati’

“Mogu odgovorno reći da ćemo ispitati sve okolnosti. Žao mi je što je to prvo izašlo u javnost, da se nije sestra ili tko je bio u posjedu te snimke obratila svojoj glavnoj sestri ili glavnoj sestri bolnice ili upozorila ravnateljstvo bolnice. Mi bismo poduzeli sve mjere i tako zaštitili ugled svih radnika i naše ustanove u cjelini. Međutim, što je tu je. Bolnica će napraviti sve da izvidi sve okolnosti i kontekst u kojem se događaj dogodio”, veli ravnatelj Covid bolnice.

Lukšić kaže da još nije stigao obaviti razgovor sa svima i da većinu aktera sa snimke ne poznaje. Navodi da možda može prepoznati jednu od sestara. “Porazgovarat ćemo sa svima i poduzeti, naravno, mjere koje su potrebne”, dodao je.

‘Ovo baca sjenu sjenu na one koji u Dubravi rade nadljudskim naporima’

“Nažalost, bolnice su mjesto gdje ljudi umiru i ljudi su se, i u Dubravi, nagledali puno ružnih situacija i velika većina njih, ponavljam, radi nadljudskim naporima i daju sve od sebe u spašavanju covid bolesnika. Rade u otežanim uvjetima, u skafanderima, smjenama. Rade, ja bih rekao, preko ljudskih mogućnosti, tako da ovako jedna snimka baci sjenu na sve što je dobro”, ističe Lukšić.

Ravnatelj kaže da još ne znaju kakve će sankcije medicinske sestre i drugo osoblje snositi. Osim što se takav neprimjeren događaj odvio u bolnici, problem je i u tome što se ljudi sa snimke uopće ne pridržavaju mjera – nitko ne nosi maske i ne drži distancu.

“Vidimo jednu grupu sestara i pomoćnog osoblja koji se druže bez maske i ne odvija se situacija kao što treba biti. Ali dozvolite mi nekoliko dana da pogledamo, istražimo sve okolnosti, da dovedemo situaciju na čistac, pa ćemo izvijestiti o svim mjerama koje smo poduzeli”, komentirao je Lukšić nepridržavanje mjera.

‘Ne bježim od svoje odgovornosti, ali nisam znao za događaj’

“Ja ne bježim od svoje odgovornosti, nikada, niti ću to ikada učiniti, ali ja za ovaj događaj zbilja nisam znao i ja stojim… Tu je moja odgovornost najmanje upitna”, govori Lukšić i dodaje da su za njega puno ozbiljniji drugi problemi, primjerice upravljanje bolnicom.

“Dobro znate da su se u Dubravi događale i puno ozbiljnije stvari nego što su ove. Meni je cilj nastaviti graditi Dubravu i od nje napraviti moderan medicinski centar i unaprijediti struku, rezultate našeg rada, transparentno financijsko upravljanje bolnicom, javnu nabavu. To su za mene ozbiljniji problemi. Ovo ćemo riješiti na pravedan, pravičan način. Od mene kao čovjeka nitko ne očekuje da režem glave, ali ćemo sankcionirati ono što se sankcionirati da”, izjavio je.

‘Moguće da se ni ova snimka nije dogodila slučajno’

Lukšić se referirao na incidente poput nestanka struje u KB Dubrava pa je rekao da smatra da se te stvari nisu dogodile slučajno.

“Kada se prisjetim situacije kad je nestalo struje, kad je razvaljen ormarić gdje je glavna sklopka, to su za mene bili ozbiljni problemi i situacije koje ću pamtiti cijeli život. One se nisu dogodile slučajno. Moguće je da se ni ova snimka nije dogodila slučajno. Međutim, to ohrabruje mene i moj tim ljudi da smo na dobrom putu. U Dubravi se radi vrhunska medicina, tu ima veliki broj stručnjaka koji su perjanica medicine u Hrvatskoj”, rekao je Lukšić.

U KB Dubrava trenutačno se nalazi 361 bolesnik, od čega ih je 55 na respiratoru. Smrtnost je i dalje visoka, kaže Lukšić iako brojke hospitaliziranih padaju. “Covid-19 je danas jednako teška bolest kao i na početku, pogotovo u zimskom dijelu godine gdje vidimo i veći broj težih kliničkih slika”, kazao je.

Veći priljev u ‘post-Covid’ dnevnoj bolnici

Svi zaposlenici bolnice cijepili su se protiv korone i trenutačno čekaju drugu dozu, rekao je ravnatelj.

“Sada imao veći priljev na post-covid dnevnu bolnicu gdje se nastavljaju liječiti bolesnici koji i dalje imaju posljedice. O posljedicama učimo još uvijek i ne znamo sve.

Izrazito je nizak broj oboljelih liječnika, medicinskih sestara i drugog osoblja KB-a Dubrava. Trenutno je pet radnika u samoizolaciji, a dvoje je pozitivno”, rekao je Ivica Lukšić za N1.

HKMS osudio proslavu u Bolnici

Hrvatska komora medicinskih sestara u svom je medijskom priopćenju osudila neprimjerenu proslavu u KB Dubrava, a u kojoj je sudjelovala nekolicina medicinskih sestara iz te bolnice. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Takvo ponašanje je potpuno neprimjereno, neprihvatljivo i za svaku osudu. Radi se o neprihvatljivom ugrožavanju vlastitog, ali i tuđeg zdravlja nepridržavanjem epidemioloških mjera. Ovaj događaj baca loše svijetlo na tisuće i tisuće drugih medicinskih sestara koje profesionalno i odgovorno rade svoj posao kako u ovoj epidemiji tako i inače”, rekao je Mario Gazić, predsjednik HKMS-a dodajući kako su medicinske sestre i tehničari već gotovo godinu dana na prvoj liniji borbe protiv epidemije virusa COVID-19.

Oni, dodao je Gazić, mukotrpno i požrtvovno vode borbu s epidemijom brinući požrtvovno o brojnim pacijentima. Komora će zatražiti izvješće od KB Dubrava o navedenom događaju te nakon što se utvrde sve činjenice pokrenuti odgovarajući postupak, navodi se u priopćenju medijima.

