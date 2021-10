Ravnatelj KB-a Dubrava prof. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med., rekao je u Dnevniku HTV-a kako je trenutačno u KB-u Dubrava 106 bolesnika s COVID-om, od toga 23 na intenzivnom liječenju, odnosno na respiratoru.

No spremaju se za pogoršanje.

Porast zaražnih znači i više hospitaliziranih za 10 dana

„Naučili smo u proteklih godinu i pol da iz ovog broja trenutno zaraženih, za desetak dana jedan broj bolesnika će trebati nažalost i liječničku skrb. Radi se o težim bolesnicima koji zahtijevaju bolničko liječenje“, poručio je ravnatelj Lukšić.

Prosječna dob covid pacijenata je 67 godina, a teško obolijevaju sve mlađi ljudi.

"Najmlađi bolesnik u respiracijskom centru ima 22 godine. Najmlađa osoba koja je na respiratoru ima 47 godina. To su sve teški bolesnici, i dob nije takva kao na početku pandemije“, naglasio je.

Među umrlima 80 posto necijepljenih

Većina hospitaliziranih je necijepljena, no ima i dvadesetak posto onih koji su cijepljeni. Lukšić je kazao kako među cijepljenim bolesnicima ima onih koji nisu reagirali na cjepivo, koji nisu uspjeli stvoriti imunološki odgovor, no, to se radi većinom o osobama koje imaju druge komorbiditete i čije je zdravstveno stanje općenito loše.

"Treba gledati da je među preminulim bolesnicima daleko veći broj onih koji nisu cijepljeni. Dakle, mi nažalost među umrlim bolesnicima imamo preko osamdeset posto necijepljenih bolesnika", poručio je.

Ravnatelj Lukšić rekao je kako se nada da se cijela KB Dubrava neće morati pretvoriti u COVID bolnicu te je pozvao građane da se cijepe dok još nije kasno.

Istaknuo je i još jednu opasnost – ako poraste broj zaraženih djelatnika, a pritisak na zdravstveni sustav nastavi rasti, neki zahvati će se morati odgoditi.