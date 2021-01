RAVNATELJ IMUNOLOŠKOG ZAVODA: ‘Sad su barem svi svjesni da nam treba Imunološki’; ‘Za ponovno pokretanje bit će potrebne barem tri godine’

‘Svako zlo za neko dobro’, rekao je ravnatelj Imunološkog zavoda, ističući kako nas je situacija s pandemijom koronavirusa osvijestila da nam je potreban Imunološki

Ravnatelj Imunološkog zavoda, Vedran Čardžić, govorio je u N1 Studiju uživo o revitalizaciji Imunološkog zavoda i cjepivu protiv koronavirusa rekavši da je situacija prilično očekivana. “Imamo velika očekivanja, a činjenica je da imamo mali broj proizvođača, a s druge strane nesrazmjeran broj onih kojima cjepivo treba. Ili su kapaciteti manji nego što su očekivanja, želje i potrebe ili su imali problema u proizvodnji”, pojasnio je Čardžić za N1.

Cjepivo AstraZenece prema mišljenju njemačkog povjerenstva nije za starije od 65 godina, a Čardžić je pojasnio kako je testiranja na cjepiva protiv koronavirusa bilo dovoljno, ali testiranjem nije bio obuhvaćen dovoljan broj osoba starije životne dobi. Također, dodao je kako osobe starije životne dobi sporije razvijaju imunitet zbog čega bi, prema mišljenju ravnatelja Imunološkog, upravo oni trebali dobiti cjepivo ukoliko dođe do njegova nedostatka.

Koja je uloga Imunološkog zavoda u borbi protiv koronavirusa?

‘Uništavano i zanemarivano desetljećima ne može se obnoviti u nekoliko mjeseci’

Čardžić je istaknuo kako je ova situacija s pandemijom koronavirusa osvijestila da nam je potreban Imunološki. “Svako zlo za neko dobro, sad su barem svi svjesni da nam treba Imunološki”, rekao je istaknuvši kako se nešto što je uništavano i zanemarivano desetljećima ipak ne može obnoviti u nekoliko mjeseci.

“Daleko smo otišli pripremama, i to što se nalazimo u svim tim strategijama govori da se Imunološki želi revitalizirati”, no dodaje kako će za ponovno pokretanje Imunološkog trebati sigurno tri, tri i pol godine. “Do same gradnje nam trebaju dvije godine. To su procedure koje traju, neke možete ubrzati, ali ne možete sve”, poručio je. Osim izgradnje nove tvornice i modernizacije proizvodnje, Čardžić navodi kako se neće moći oslanjati samo na proizvodnju dječjih cjepiva. Također, rekao je kako je usvajanje novih tehnologija proces i bez toga se može.

Govoreći o trenutnoj situaciji u Hrvatskoj s cjepivom i njegovoj nabavci, smatra kako je država dobro postupila uz pretpostavku da nam dođu sva ta cjepiva. “Korona je nova i nigdje u svijetu cjepivo nije obavezno i mislim da u dogledno vrijeme neće biti. To nije samo zdravstveni problem, to je i ekonomski problem i vjerojatno jedan od razloga zašto se ne isporuče sva cjepiva. Cjepiva su, nagađam, usmjerena tamo gdje se poluči ekonomski efekt. Trebamo imati stratešku industriju, ako ništa drugo, za potrebe građana”, rekao je.

Za kraj je Čardžić poručio kako gripa nije nestala, već je “ove godine nema baš zbog toga što se držimo svih tih mjera, koje su i mjere za prevenciju virusa gripe”, zaključio je.

IMUNOLOŠKI ZAVOD MOGAO BI SUDJELOVATI U PROIZVODNJI CJEPIVA: ‘Čekamo zeleno svjetlo za projekt koji smo zacrtali’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.