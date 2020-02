RAVNATELJ HZJZ-A OBJAVIO KOJE SU MJERE PRIPREMILI AKO SE VIRUS JAČE PROŠIRI PA OTKRIO: ‘Pacijente liječimo lijekovima protiv HIV-a i ebole’

‘Sve respiratorne infekcije prenose se zimi kad smo u zatvorenom. Nadamo se da će uskoro zatopliti, da će ljudi više biti na otvorenom i da će prijenos bolesti biti teži’

Od koronavirusa u Hrvatskoj je oboljelo troje ljudi, a trenutno je pod nadzorom više stotina ljudi. Uspostavljene su karantene, a neki su ljudi u kućnoj izolaciji.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i član Nacionalnog stožera, doktor Krunoslav Capak, gostovao je u RTL Direktu gdje je pojasnio nekoliko stvari koje brinu građane vezano za koronavirus.

Primjerice, mnogi se pitaju kako se Italiji dogodilo da postane europski Wuhan. “‘Mi to ne znamo, ali vjerojatno je da je u početku epidemije bilo propusta što je naglo skočio broj oboljelih. Talijani nisu dali opis prvih slučajeva što je do tada u Italiji bio običaj, za sve europske slučajeve – da li su došli iz Kine ili su se lokalno zarazili. Mi više nemamo tu kontrolu. Oni tvrde da je sve počelo u 11 sela u Lombardiji koje su oni kompletno zatvorili. Naravno, ima i slučajeva okolo”, kaže Capak koji je mišljenja kako se Hrvatska dobro nosi s epidemijom.

‘Mislim da nam se neće dogoditi Italija’

Čini se da su Talijani sve poduzeli prekasno, zatvaranje škola, zabrane javnih okupljanja… Za Hrvatsku Capak smatra kako je na vrijeme uvela mjere epidemiološkog nadzora. “Mislim i nadam se da nam se neće dogoditi Italija”, rekao je.

Komentirao je i kritike slovenske vlade koje su jučer stigle na račun hrvatske, a vezano za nošenje s cijelom situacijom. “Oni imaju obavještavanje na granici plakatima, da se oni koji dolaze iz zaraženih područja ako imaju respiratorne probleme jave epidemiolozima. Mjere epidemiološkog nadzora ne poduzimaju jer nemaju zasad niti jedan slučaj zaraze”, kaže Capak i ističe da je samo pitanje trenutka kad će se i tamo pojaviti virus.

U Hrvatskoj se još ne razmišlja o mogućim mjerama. “Smatramo da sada sa samo tri slučaja nisu potrebni, ali imamo ih na listi. Poduzet ćemo ih ako dođe do bržeg širenja”, rekao je.

‘Sve mjere dolaze u obzir’

Na pitanje kakve mjere građani mogu očekivati, Capak je odgovorio: “Radimo na tome da što ranije uhvatimo slučaj i njegove kontakte i da ih pratimo. Mi to intenzivno radimo. Sve ostalo – zatvaranje granica, zabrana javnih okupljanja… to još imamo u rezervi, i sve te mjere dolaze u obzir”, kazao je Capak.

Kaže kako se pacijente u Hrvatskoj liječi lijekovima protiv HIV-a i ebole. No, kaže Capak, nije kliničar tako da ne može reći jesu li učinkoviti.

Moguće je da se epidemija smiri kada se promijeni vrijeme. “Sve respiratorne infekcije prenose se zimi kad smo u zatvorenom. Nadamo se da će uskoro zatopliti, da će ljudi više biti na otvorenom i da će prijenos bolesti biti teži”, kazao je.

Bude li potrebno, izolacija bolesnika bit će u Tomislavovom domu na Sljemenu. “Mi smo propisali karantenu za jedan poseban slučaj, radnika koji je radio na kruzeru u Yokohami. On je hodao po kabinama gdje su bili bolesni ljudi. Kasnije smo karantenu propisali za one koji su bili u direktnom kontaktu s oboljelom osobom. Takve ljude za koje je rizik oboljenja visok stavljat ćemo u karantenu. Mi smo odmah na početku epidemije snimili naše kapacitete za izolaciju i smještaj bolesnika. Imamo 31 bolnica koja ima infektološke odjele i koja može 132 pacijenta staviti u izolaciju. Ministar je sazvao ravnatelje bolnice i objasnio im situaciju. Rezervnih kapaciteta imamo puno, ali nadamo se da to neće biti potrebno”, zaključio je Capak.