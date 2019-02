RAVNATELJ HAVC-A DAO OSTAVKU: Dok u Berlinu gleda filmove na festivalu, svi se pitaju zašto

Ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra na polovini mandata podnio ostavku

Daniel Rafaelić, ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra koji je na to mjesto došao prije dvije godine nakon Hrvoja Hribara, podnio je ostavku, izvještava HRT. Ne bi to bilo toliko neobično da to nije učinio iznenada, na polovini mandata, a nitko ne zna koji je razlog jer se trenutno nalazi filmskom festivalu u Berlinu.

“Dao je veliki doprinos stabilizaciji HAVC-a, aktivno je sudjelovao i na donošenju zakona, a naravno nakon što Upravni odbor provede potrebne procedure raspisat će se natječaj za novog ravnatelja”, izjavila je ministrica Nina Obuljen Koržinek.

Zauzimao se za sprječavanje sukoba interesa

Naime, za vrijeme njegova madata, piše HRT, donesen je Zakona o audiovizualnim djelatnostima te se najviše zauzimao za sprječavanje sukoba interesa.

Predsjednik Upravnog odbora HAVC-a, Bruno Kragić, rekao je da je Rafaelić zatražio od Upravnog odbora razriješenje iz osobnih razloga. “Koliko sam upoznat, on ima nekih daljnjih i osobnih i poslovnih planova. Ostat će v.d. prepostavljamo do izbora novog ravnatelja.”