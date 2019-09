VOJISLAV ŠEŠELJ KOMENTIRAO MIROSLAVA ŠKORU: ‘Svima ću porazbijati njuške! Žene ću ošišati na ćelavo, nalijepiti katran i posut perjem’

Šešelj poručio da će svima koji ga nazivaju ratnim zločincem razbiti njušku

Nakon što je predsjednički kandidat i pjevač Miroslav Škoro nazvao Vojislava Šešelja ratnim zločincem, ovaj zastupnik u srpskom parlamentu koji je prošle godine osuđen na 10 godina za zločine protiv čovječnosti, izjavio je kako će svima koji ga nazivaju ratnim zločincem porazbijati njuške.

“Još se nemam vremena baviti Hrvatima koji me nazivaju ratnim zločincem. Trebam prvo popisati sve Srbe koji su me tako nazvali i trebam im svima razbiti njušku. Kad svim Srbima koji me nazivaju ratnim zločincem porazbijam njuške, onda ću prijeći na Hrvate. Ako su žene u pitanju ima da ih ošišam na ćelavo, nalijepim na njih katran i pospem perjem”, izjavio je Šešelj za portal Alo.rs koji je Škoro predstavio kao pjevača poznatog po nastupima sa “osvjedočenim srbomrscem” Markom Perkovićem Tompsonom.

Podsjetimo, Miroslav Škoro spomenuo je Šešelja u kontekstu odgovora srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću pri čemu je priložio fotografiju na kojoj se Vučić nalazi uz Šešelja.

“Čujem da mi je ‘veliki državnik’ Vučić poručio kao ‘pjevaču ili što li već’ da pročitam knjige iz psihologije, u kojima ću vidjeti da ‘o budućnosti uvijek pričaju oni kojima je prošlost čista, a inače o budućnosti najmanje pričaju i na prošlost se vraćaju oni kojima je savjest nemirna i koji imaju nešto za oprati iz prošlosti. Meni ne trebaju knjige iz psihologije da bih analizirao Vučića. Dovoljno je pogledati činjenice iz prošlosti, a među njima i fotografije. One uvijek govore više od tisuću riječi. A zaključak koji se nakon ove fotografije nameće, samo je jedan – bolje biti ‘pjevač ili bilo što već’ nego dostavljač kod ratnog zločinca”, poručio je Škoro Vučiću u statusu na Facebooku.

