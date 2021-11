Na današnji dan prije 30 godina Vukovar je pao, a sve grozne prizore u ratu vidjeli su, snimili i zapisali novinari, snimatelji i fotoreporteri RTL-a.

"Jedan od najjačih izvještavača čvrstog glasa bio je Siniša Glavašević. Svima smo novinarima dali naređenje da izađu iz grada, ali Siniša nije htio. Ja sam s njim proveo gotovo cijelu večer na telefonu. Rekao sam mu da mu naređujem, a odgovorio mi je: 'Ne, ja ne mogu, kako ostaviti stanovnike, tko će čuvati moj grad?'", kazao je za RTL Direkt bivši glavni urednik programa, Miroslav Lilić.

Posljednja fotografija Blage Zadre

Zoran Filipović bio je ratni fotograf, i to jedan od zadnjih koji je ušao u Vukovar i zadnji koji je uspio izaći iz njega prije pada. Napisao je 21 knjigu, a za vrijeme Domovinskog rata snimio 7000 fotografija. On je 18. rujna 91. u krugu vukovarske bolnice snimio je vjerojatno posljednju fotografija Blage Zadre, i to dok iz Golfa 1 izvlači unesrećene.

"Bio je praktički put već odsječen tako da je moj dolazak sve iznenadio. I onda kada sam se pojavio Marko Mandić je rekao ti ćeš spasiti moju djecu, sam bog te poslao", govori Filipović. Marko je na kraju ubijen, a Zoran je uspio izvući njegovih dvojicu sinova.

Lilić obavijestio građane da je Vukovar pao

Kada je Vukovar pao sljedeće što je trebalo napraviti je obavijestiti građane, a to je morao učiniti Lilić kao tadašnjeg glavnoga urednika programa HRT-a. Kaže da mu je to bila jedna od najtežih i najemotivniji odluka.

"Ja sam se odlučio da to učinimo s pjesmom koju je 20 dana prije napravio Joža Ivanković vođa Zlatnih dukata, o Vukovaru", kazao je.

'Imali smo samo jednu želju'

No, nisu svi preživjeli. Neki su poginuli na zadatku. Davne 1991. poginuo je i tada 33-godišnji HRT-ov snimatelj Gordan Lederer s kojim je bio kolega i prijatelj, Dražen Šimić, sada RTL-ov snimatelj.

"Prošao sam sa ratišta. Od prvih barikada, pa je Gogo ubijen. A bio sam u Vinkovcima i čekao proboj za Vukovar. Naša jedina želja i uloga bila je poslati sliku rata kakva je, da nam se pomogne. Da nam svijet pomogne, a sve to sa željom da što prije prestane", ističe Šimić.

Šimić govori kako sve te stvari čovjek potisne i nastoji ih zaboraviti. "Prošao sam i vani ratove, ali potisnuti je jedini način da bude ok. Meni nije problem to gledati kroz zuher jer shvaćaš kao posao, ako maknem zuher ja sam gotov", tvrdi Šimić.

"Kad vam smrt postane normalna to je sablasno. Mene te slike iz rata stižu i te noćne more koje opisujem u knjigama pa na taj način vršim rasterećenje", kazao je Filipović.