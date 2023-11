Ivan Ićo Ćurić je ratni dragovoljac iz Đakova. Kada se dobrovoljno javio da ode u Vukovar, bio je mladić od tridesetak godina, sportaš, imao je trgovinu, ženu i dvoje djece, piše 24sata.

"Došla su njih četvorica, tražili dragovoljce. Sva četvorica su kasnije poginuli. Iz Đakova se nas 46 javilo. A ja, pravo da ti kažem, nisam imao veze s politikom", priča Ivan Ćurić.

"Prvi put sam se susreo s njom kao klinac od 13 godina, kad je bilo Hrvatsko proljeće. Išao sam tad u OŠ Ivan Goran Kovačić, koja je bila odmah uz vojarnu. Maznuo sam kredu i na zidu vojarne napisao 'Dolje Tito'. Bila je panika u gradu, došla je i policija. Bože sačuvaj kako sam se uplašio", smije se danas hrvatski dragovoljac, ali ta je zgoda bila mnogo prije nego je počeo rat.

Kada je trebalo, odlučio je: mora ići. Međutim, kada su stigli u Bogdanovce otkuda je za Vukovar trebalo pješke, odjednom je počelo granatiranje.

"Pobjegli smo, posakrivali se. Jedan mali mi je ispričao sve kad se vratio iz zarobljeništva. Ispitivali su ga i izvadili spisak pred njega. Tamo sva imena nas dobrovoljaca iz Đakova. Netko im je javio da dolazimo. Mogli smo poginuti, a da nismo ni došli do grada", govori Ćurić te dodaje da nikad nije saznao tko ih je izdao.

Poslije toga su šutke hodali kroz kukuruze. Kada su stigli, pobacali su sa sebe neke svečane JNA odore i kacige koje su im dali u Đakovu, a na koje su bili nalijepili šahovnice preko zvijezda, da ih netko od branitelja iz nervoze ne ustrijeli iz daljine.

"Donio sam naš spis kod Jastreba. Unutra sjede Blago Zadro, Vesna Bosanac, cijela ekipa. Predstave me. Ja gledam u njih kao u legende. Sjedim, oni govore. Gledaju kartu i govore da će najgore biti ako se presiječe Lužac. Desno Vukovar, lijevo Borovo. Blago je rekao, sjećam se: 'Neće biti problem za nas vojnike. Mi se ne bojimo, ali pobit će civile'. Nakon tog razgovora Jastreb mi kaže da ću biti zapovjednik na Lušcu. 'Ma gdje ću ja', mislim se u sebi… Sutra u štabu opet mi kaže da moram. Što ću, razmišljam, nema što, idem pa što Bog da", kaže Ćurić i prisjeća se teških trenutaka i unutarnjih dvojbi.

'U prvim kućama našli smo naše zaklane'

Jedan od ključnih dana bio je 16. listopada. Toga je dana poginuo Blago Zadro, govori.

"Napadaju Lužac. Napadaju Sajmište. Tog jutra krenuo sam s jednoga kraja obići zadnji položaj prema Vukovaru. Sjeo sam na kavu i odjednom eksplodira granata. Skočim, istrčim, padaju granate okolo, zemlja me zasipa. Trk na položaj", opisuje Ćurić koji se događaja otprije 32 godine još sjeća u detalje.

"Tamo je bila jedna prazna kuća. Popnem se na kat. Užasan trenutak. Na deset metara od mene srpska pješadija. Vidim, zeleni se sve od šljemova. Da sam došao minutu kasnije, pobili bi nas. Zgrabio sam pušku, bacio tri-četiri ručne bombe i tu smo ih odbili. Nastradali su. Već su zauzeli pola sela. Ušli su s tenkovima. Zauzeli su glavnu ulicu. Trajalo je od 8 ujutro do 4 sata drugog dana," ispričao je dragovoljac.

U noći je došlo do otvorene paljbe.

"Mi u kanalu, tenkovi stoje. Čuje se kako govore tamo. Jedna grupa je s druge strane u kanalu, mi ovdje. Pokojni Tadija imao je zolju. Kažem mu da ispali na prvi tenk. Ispalio je, pogodio u kupolu. Samo je sijevnulo prema gore. Ništa", prisjeća se.

'Nisam nikad vidio da je čovjek tako uplašen. Nije mogao stajati od straha'

"Ovaj kod mene u kanalu ima RB. Ili RPG, ubij me, ne sjećam se. Treba pucati. On govori: 'Nemoj, znaš da imam ženu i djecu'. Imam ih i ja. Zgrabim taj RB i izađem na cestu. Oni u tenku. Doviknem: 'Četnici, predajte se'. Ovaj iznutra viče: 'Kakva si ti budala!'. Kažem da sam zapovjednik Hrvatske garde i pitam hoće li se predati. Iznutra viču da se gubim, misle da ih zajebavaju njihovi. Opalim. Pogodim tenk. Čujem kako vrište unutra. Idem na drugi tenk. Kažem Frenkiju da mi osvijetli kupolu. Opet vičem: 'Ovdje zapovjednik Hrvatske garde, predajte se'. I nećeš vjerovati, izlazi čovjek i predaje se. Predaje tenk. Nisam nikad vidio da je čovjek tako uplašen. Izašao je, naš mu je stavio lisice. Nije mogao stajati od straha", priča Ćurić.

Iz prvog tenka su izvukli jednog vojnika koji je ostao bez noge, a drugi je bio mrtav.

"Kad odjednom, iz kuće nekih 15 metara od nas doleti bomba. Pogodili su onog svog bez noge. Ubili su ga, to nas je zaštitilo. Okrenem RB, napunili su ga. I pogodim kuću. Bježe s jedne i druge strane", prepričava.

Kada su došli na zadnji punkt, Ićo je jedini imao pancirku i išao je prvi. Toga je dana ranjen i odvežen u bolnicu.

"Mitraljez roka u kapiju, odbija se željezo. Padne i bomba blizu mene. Geler me pogodio u glavu. I u nogu. Po cijelim prsima. Da nisam imao pancirku, iskidalo bi me. Osjetio sam da sam mokar. Bacio sam bombu. Pogledam dolje, krv mi šiklja iz noge. Onesvijestio sam se. Došao sam sebi, skinuo remen i zategnuo nogu. Odveli su me u bolnicu. Tamo sam čuo da je umro Zadro. Rekli su mi kad su došli u posjet", prisjeća se Ćurić šoka.

'Ovo kad su obljetnice… Teže je'

Izlazak iz bolnice u koloni ranjenika bio mu je najstrašniji doživljaj u životu.

"Nakon nekoliko dana izašao sam s kolonom ranjenika. To mi je bio najgori dan u životu. Bio sam prazan. Potpuno prazan. Trpaju nas u vozila. Stavili su pred prvo protutenkovsku minu. Jedan ranjenik je poginuo. Skrenuli su nas na poljski put. Kiša pada. Stali smo, zapali u blato. Otvaraju četnici vrata. To mi je bio najstrašniji doživljaj u životu", govori.

"Mogao sam poginuti 20 puta u borbi, ali ovo... Četnici, onako s bradama otvaraju vrata. Viču: 'Vidi original ustaše'. Dozivaju se. Skupljaju se. Mi u sanitetskom vozilu. Ne želim ih ni gledati. Liječnici bez granica se hrvaju s njima, žele zatvoriti vrata. Oni ne daju. Traje to natezanje. Dolazi neki komandir, viče da nas se ne smije dirati. Ovaj jedan uporno želi baciti bombu. I nekako zatvore vrata. Vozili smo se jedno 15 sati, čuli smo ih okolo. To je bio užas. Nismo mogli van. Dali su nam bocu vode. Izrezao sam dno i dao ljudima da pišaju unutra. Nije sramota, iako je i ženskih bilo. Nisam nikad pušio. Onda sam pitao nekoga za dvije cigarete. Ako mi je zadnje, da probam", rekao je hrvatski ratni dragovoljac.

Kad se oporavio, Vukovar je već bio pao. Gledajući unatrag, najviše mu je žao djece koja su poginula.

"To su bili dečki po 16-17 godina. Malom Tomi su majku ubili, bila je trudna. Ništa me ne muči, samo mi je žao te djece. 69 ljudi su pobili u jednom ili dva dana. Pokolj su napravili… Što se tiče glave, u redu sam. Ništa posebno. Imaš periode kad moraš piti tablete za smirenje. Ali ništa za poludjeti. Život ide dalje. Imam djecu i unuke, moram se brinuti za njih. A ovih dana, ovo kad su obljetnice… Teže je. Da. Teže je…"

