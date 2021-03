RAT ZBOG NOVOG ZAKONA: ‘Titova Juga je ovu zemlju uzela seljacima, a Hrvatska ju otima njihovim unucima i isporučuje velikim sustavima’

Bili smo u Slavoniji i istražili što se događa u Općini Semeljci gdje su na natječaju za zakup zemlje sve ponude poljoprivrednog giganta Osatine ocijenjene nepotpunim. Za Net.hr govore načelnik općine Semeljci Grga Lončarević i direktor Osatine Vedran Ružić

Ako je suditi po informacijama što ih je Net.hr dobio od nazočnih na otvaranju ponuda za zakup 2316 hektara državne zemlje na području općine Semeljci, održanom 8. siječnja, najveća poljoprivredna kompanija na tome području, Osatina grupa d.o.o., iz natječajnog bi postupka lako mogla ispasti, bez dobivenog hektara!

Naši izvori navode da od deset ponuda njezinih društava članica, s kojima su se među 40-ak ponuditelja natjecale za zakup 123 tehnološke zemljišne cjeline, niti jedna (!?) nije sadržavala sve tražene elemente. Budući da računalni program u koji se ponude unose automatski odstranjuje one manjkave, Osatina bi u tome slučaju sljedećih 25 godina mogla ostati bez ijedne ponuđene čestice državne zemlje.

Ne bi to biti tragedija, jer i dosad je u zakupu obrađivala samo 29 hektara te državne zemlje. No, bio bi to težak udarac poslovanju i daljnjem razvoju poslovne grupe Mirka Ervačića, koji i dalje čvrsto računa na stotine hektara tih oranica, samo nekoliko kilometara od sjedišta njegove tvrtke u Viškovcima. Osatina, naime, posjeduje više od deset tisuća grla stoke, među kojom je sedam do osam tisuća “uvjetnih grla”.

POTPUNA KATASTROFA U SLAVONIJI: Izvorska voda postala je smrdljiva septička jama, fotografije su užasavajuće, a zna se i tko je odgovoran

Kako za svako takvo grlo imaju zakonsko pravo na hektar zemlje, a ukupno obrađuju 3800 ha, nedostaje im još gotovo toliko do granice zakonskog prava. Stoga je (upravo zatvoren) natječaj za državnu zemlju u Semeljcima, za njih prilika koja se ne propušta. S deset ponuda svojih članica u tom su natječaju konkurirali za dvije tisuće hektara državne zemlje!

Nameće se pitanje, zašto su onda poslali neuredne ponude i sami sebe isključili iz daljnjeg natjecanja?

To je naša država!

“Upravo zato”, tvrdi načelnik Općine, Grga Lončarević.

“Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, nitko ne može na dobiti više od 60 ha zemlje u zakup. Prema novom Zakonu koji bi uskoro trebao zamijeniti dosadašnji, takvog ograničenja neće biti. Najveće i najjače kompanije lako će pobjeđivati obiteljska poljoprivredna gospodarstva i zakupljivati znatno veće površine nego dosad. Niti domicilnost kandidata više neće biti prednost na natječajima i svi će se, bez obzira s kojeg područja RH dolazili, ravnopravno boriti za zemlju.

Tako će se lokalni poljoprivrednici naći u nezavidnom položaju rame uz rame s moćnim kompanijama iz cijele Hrvatske. Raniji su kandidati na natječajima morali uplatiti jamčevinu u visini deset posto vrijednosti godišnjeg zakupa. To je izostavljeno iz izmjena zakona prije tri godine. Da je ostalo, Ervačić bi morao uplatiti milijun kuna jamčevine na ovom natječaju. Takva zakonska rješenja izlobirali su upravo njegovi ljudi.

Oni u Ministarstvu nemaju pojma što je u stvari državno zemljište. Pa to je naša država! Tu je zemlju Titova Jugoslavija uzela našim seljacima i podržavila, a sada bi je samostalna Hrvatska otela njihovim unucima i praunucima te isporučila velikim sustavima. Ervačić je poslao neuredne prijave kako bi nas u slučaju njihova odbijanja optužio za diskriminaciju i srušio nam natječaj. Time bi kupio vrijeme do usvajanja novog zakona skrojenog prema interesima velikih i moćnih, jer zakup zemlje neće biti površinski ograničen kao što je danas”, pojasnio nam je Lončarević.

‘Pogoduje se kompanijama na štetu lokalnih OPG-ova’

Razgovoru se pridružilo nekoliko vlasnika OPG-ova s područja općine tvrdeći da Ervačić ima velik utjecaj u Ministarstvu poljoprivrede i ako mu Općina ne dodijeli državnu zemlju, očekuju uskraćivanje suglasnosti ministrice na proveden natječaj.

“Rekao sam ministrici Mariji Vučković neka nam slobodno ne da suglasnost i poništi natječaj ako hoće. No u tome slučaju, barem dok sam ja načelnik, nećemo raspisati novi pa neka zemlju nastave raditi oni koji je rade sada”, doskočio je načelnik Općine prisjetivši se kako su još 2002. godine, od cca 4.000 državnih hektara tisuću namijenili kompanijama i nakon raspisivanja natječaja 2007. za zakup na 30 godina, Berak je dobio nešto više od 600 ha, a Osatina nešto manje od 400.

“Sada, kada smo predviđeni ostatak zemlje trebali prepustiti OPG-ovima, vladajući mijenjaju zakon i opet pogoduju velikima koji će na natječaju biti povlašteni u odnosu na male. Dakle, naši OPG-ovi trebali bi se zadovoljiti mrvicama i mnogi ostati bez zemlje. Toga nema nigdje!”, ogorčen je načelnik Lončarević. Navodi i kako Osatina na zakupljenom zemljištu sije kulture namijenjene proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora, poput sudanske trave i divljeg sirka.

ŠTO SE DOGAĐA U SLAVONIJI? Crna smrdljiva tekućina širi se jezerima i poljima; ‘Inspektor mi je rekao da ovako nešto nikad nije vidio’

“Zadnjih godina skidaju ih još nezrele u dvije žetve godišnje, s barem 35 posto vlage kako bi bolje fermentirale pomiješane s gnojnicom. Tako dobiveni plin koriste za proizvodnju vlastite električne energije i prodaju je HEP-u po znatno višim cijenama od potrošačkih. Na tomu dobro zarađuju, ali im sada nedostaje zemlje za uzgoj stočne hrane. Tako bismo im još trebali dati stotine hektara one što smo je još 2002. namijenili OPG-ima, kako bi s nje hranio stoku, a naši seljaci neka ostanu bez nje. Je li to pravedno?”, retorički pita i ukazuje na još jedan problem:

“Prema gospodarskom programu, kao sastavnom dijelu Ugovora s Ministarstvom o zakupu državne zemlje, na tih gotovo 400 ha obvezali su se saditi sirak, radi proizvodnje sirkove metle. Tu obvezu, međutim, nikad nisu ispoštovali. U međuvremenu, iz službene dokumentacije Ministarstva nestao je gospodarski program koji bi se ondje morao čuvati kao sastavni dio Ugovora i prema kojemu je zakupnik dužan raditi! Budući da zemlju koriste protivno programu, Ministarstvo bi s njima moralo raskinulo ugovor. Ali ondje je netko ‘sklonio’ dio ugovora u kojemu ta obveza stoji i zaštitio Osatinu od odgovornosti za kršenje svojih obveza.”

Tko se prvi javi!

U Upravi Osatine osporavaju da su im ponude bile nepotpune i neuredne. Ocjene da su im “dokumenti pomiješani i razbacani među različitim ponudama, u svakoj nedostaje neki bitan dokument i niti jedna nije cjelovita i uredno poslagana. Izgledaju kao da su ih slagala djeca iz drugog razreda osnovne škole”, kako su nam naveli nazočni na njihovu otvaranju, smatraju apsurdnim i uvredljivim. Načelniku i Povjerenstvu predbacuju što im nije dopustilo prisustvovati činu otvaranja.

“Načelnikovi ljudi su se ‘prvi javili telefonom’ i tako zauzeli sva raspoloživa mjesta promatrača pa mi nismo ondje imali svoga predstavnika, premda je naših deset društava poslalo ponude”, kritizira organizaciju javnog otvaranja ponuda direktor Osatine, Vedran Ružić i dodaje:

“Otvaranje ponuda snimala je s prekidima načelnikova kći i u tim pauzama mogli su iz naših ponuda izvaditi što su htjeli i sakriti ili pomiješati papire s onima iz drugih ponuda. Tražili su da se za svaku tehnološku cjelinu (poljoprivrednu tablu) podnosimo posebnu ponudu sa svom dokumentacijom, dok druge općine traže jednu ponudu na sve cjeline za koje apliciramo. Zato smo u dvadesetak ponuda poslali nekoliko tisuća stranica”, predbacuje Ružić organizaciji natječaja.

Lončarević pak, tvrdi da videosnimka bez prekida bilježi cijeli postupak otvaranja ponuda i da ima dovoljno svjedoka koji će potvrditi da nije bilo manipuliranja dokumentacijom.

“Dobili smo ih 3450 i njihove su bile neuredne i nepotpune. Gdje bismo stigli kada bismo svaku takvu uređivali i kompletirali? Mogli bismo do kraja godine samo to raditi”, kaže načelnik Lončarević.

Tužio Općinu i Županiju, izgubio i opet ne plaća

Ružić se poziva na visoke uplate Općini. Za zakup državne zemlje od 2007. godine platili su 3,6 milijuna kuna, od cca 1500 zaposlenih u cijeloj Osatina grupi 91 radnik je iz Semeljaca, a Općini su za njih zadnje dvije godine uplatili 821.000 kuna prireza.

“Sami smo izgradili trafostanicu i postavili javnu rasvjetu na prostoru sjedišta naše Grupe, spojili se na Đakovački vodovod i ulagali milijuna u komunalnu infrastrukturu, a sada nam još traže i komunalnu naknadu. Potkopavaju naše znanje, trud i rad, volju za napredovanjem, usporavaju naš razvoj na tako primitivan način”, ogorčen je direktor Osatina grupe i nastavlja sudski postupak na Vrhovnom sudu.

Načelnik Lončarević pojašnjava kako privatnicima nisu obvezni financirati infrastrukturu:

“Kada se gradila javna rasvjeta, jedino ispred Osatine nije postavljen rasvjetni stup, jer ga radnici nisu mogli učvrstiti u betonsku podlogu. Zanimljivo, ali to je bilo u mandatu bivšeg načelnika Općine, a današnjeg vlasnika Osatina grupe, Mirka Ervačića! Jedini oni među zakupcima nisu platili komunalnu naknadu u Gospodarskoj zoni. Zbog neplaćanja 27.089 kuna za tablu od 23 ha općinske zemlje, nedavno su pravomoćno izgubili sudski spor koji su pokrenuli protiv Općine, smatrajući kako to nisu dužni platiti jer im Općina nije izgradila infrastrukturu. Zbog toga su tužili i Osječko-baranjsku županiju, ali su i taj spor izgubili. Naknadu nisu platili niti nakon sudske odluke, a u Općini nam kažu da je ne plaćaju niti drugim općinama na čijem području obrađuje zemlju: Ivankovu, Viškovcima, Đakovačkoj satnici, Kuševcu, Trnavi…

Zato Ervačiću nisam produljio ugovor za korištenje te zemlje, ali on je i dalje koristi. Premda više nije bio upisan u ARKOD kao zakupac, za tu je zemlju još godinu dana nezakonito dobivao poticaje. Obrisali su ga tek kada sam to u studenome prijavio Agenciji. Dotad, kao, nisu znali, nisu bili upućeni”, pojašnjava Lončarević.