RAT ZA ZEMLJU POKRAJ VUKOVARA: Najveći hrvatski proizvođač češnjaka dobio bombu u dvorište! ‘Sitni kokošari me neće zaplašiti’

Razgovarali smo s poznatim poljoprivrednikom koji sumnja da mu je bomba ubačena u dvorište zbog zakupa zemljišta kojeg treba za proizvodnju

Marijan Balić, jedan od najpoznatijih hrvatskih poljoprivrednih proizvođača mlađe generacije, prvi komercijalni proizvođač češnjaka iz Ilače pokraj Vukovara, današnje jutro, u utorak, 15. listopada, započeo je zastrašujućim otkrićem: nekoliko metara od ulaza u kuću, dočekala ga je ručna bomba. Nakon policijskoj očevida nedvojbeno je utvrđeno da se radi o pravoj bombi, pravoj eksplozivnoj napravi koja je mogla eksplodirati.

‘Pa to je prostor u kojem se igra moje dijete’

“Bio sam doista šokiran, zapanjen…to je prostor u kojem se igra moje dijete.”, rekao je za Net.hr Marijan Balić. Prepušta policiji istragu, ali rekao im je vrlo otvoreno da već duže vrijeme dolaze do njega prijetnje. “Ne diraj naše!”, dobiva upozorenja posljednjih tjedana kada je sa svojim poslovnim partnerom krenuo u zakup zemlje jer želi proširiti poljoprivrednu proizvodnju, posebno uzgoj češnjaka za koji ima sve veću potražnju.

Balić je uvjeren da se našao na meti onih kojima smeta činjenica da on za zakup zemlje nudi više od konkurencije. Njegov OPG, naime, trenutno radi na 30 hektara zemlje, a on je prije nešto više od mjesec dana krenuo u zakup nove zemlje, isključivo privatne. Nudio je, i još uvijek nudi od 3 tisuće do 3,5 tisuća kuna po katastarskom jutru zemlje na području Ilače, a uobičajena cijena bila je oko 2 tisuće kuna.

‘Očigledno sam nekome stao na žulj’

Balić kaže da može nuditi više jer mu to dopuštaju poslovni rezultati. Njegov češnjak je iznimne kvalitete, tražen i postiže ozbiljan plasman na tržištu. S obzirom da je tražio još 50 hektara zemlje, a do ovog trenutka je uspio zakupiti oko 30 hektara, očigledno je “stao na žulj” onima koji su držali zakup po znatno nižim cijenama.

Nemoć sustava i nedostatak političke volje da se riješi problem

No, Balić kaže da neće stati, da se radi o “sitnim kokošarima” koji ga neće zaplašiti i nada se da će policija ubrzo otkriti one koji nisu prezali ni od bacanja bombe u dvorište.

Ratovanje oko zemlje, u Ilači, smatra Balić, samo je još jedan od pokazatelja dugogodišnje nemoći sustava i nedostatka političke volje da se riješi problem zakupa državne zemlje. “Od kada smo se 1998., nakon mirne reintegracije, vratili u Ilaču država nije raspisala natječaj za zemljište. Ne postoji, dakle, način da se dođe u zakup državne zemlje. To nije dobro. Zatvaraju se oči nad problemom i ostavlja se poljoprivrednim proizvođačima da se bore za privatne parcele. I onda dolazi i do ovakvih situacija. Nek ovo bude poruka i onima na vrhu da je vrijeme za ozbiljno rješavanje problema zemlje”, poručuje u kratkom razgovoru za Net.hr, poljoprivrednik koji bilježi ozbiljne poslovne rezultate – unatoč svim preprekama.