Razgovarali smo o žestokoj borbi kandidata na lokalnim izborima u Zagrebu, posebno o ‘napadu’ anketama, ali i o ministru zdravstva Viliju Berošu za kojeg su sada već svi složni da je na odlasku, no ostaje otvoreno pitanje hoće li to značiti stvarni korak naprijed u popravljanju zdravstva ili se trebamo samo spremiti na još jednog novog ministra-statista. Gdje je odgovornost premijera Plenkovića?

Anketom na anketu: Samo je Tomašević postojano broj 1

Rat anketama u vlastitoj proizvodnji kandidata je zapravo rat za ulazak u drugi krug. S obzirom na to da nezavisna istraživanja nisu dala visoke šanse za ulazak u drugi krug Jeleni Pavičić Vukičević, i Miroslavu Škori, oni su odlučili naručiti vlastite ankete u kojima su upravo oni broj 2 i naglašavaju svoju namjeru da se sučele s Tomislavom Tomaševićem.

S jedne strane, to može biti komično, ali s druge strane unosi nered u predizbornu utrku, srozava se smisao pravih nezavisnih anketa. Namjera oba kandidata je jasna, oni žele stvoriti dojam da su moćniji od ostalih i žele se pozivati na ta svoja istraživanja da bi ih se uvrstilo na sučeljavanja. S obzirom na to da se Davora Filipovića kao kandidata HDZ-a u pravilu uvrštava u sučeljavanja, a iskočila je i Vesna Škare Ožbolt kao jaka nezavisna kandidatkinja koju se ne može zaobilaziti, sada se vodi borba za ulazak u vrh, za medijski prostor, a tu i Jelena Pavičić Vukičević i Miroslav Škoro žele pokazati svoju moć. Oba kandidata imaju očigledno veliku financijsku podršku i jake PR agencije iza sebe.

Još uvijek, neovisno o ovom “napadu” anketama, i Davor Filipović i Joško Klisović i Vesna Škare Ožbolt kotiraju jednako da budu broj 2 u drugom krugu kao i Jelena Pavičić Vukičević i Miroslav Škoro. No, ove ankete i nove agresivne poruke svjedoče da među kandidatima za mjesto broj 2 počinje žestoka borba u kojoj se neće birati sredstva. Važno je da mediji jasno izvještavaju, da pojasne iz kojeg jata dolazi koja anketa, da ne prikazuju te ankete – kao nezavisne.

Pad Vilija Beroša: od zvijezda do blata u nekoliko koraka

Nema sumnje da je ministar Vili Beroš doista na odlasku. Već su posljednjih tjedana počele kolati spekulacije da se poslije lokalnih izbora sprema rekonstrukcija Vlade i da je Beroš jedan od onih koji sigurno odlaze, a sada i anoniman izvor preko Jutarnjeg lista koji je nesumnjivo blizak Vladi javlja da će Beroš podnijeti ostavku kada mu se nađe nadomjestak. To je i svojevrsni pokušaj objave da opoziv koji traži SDP nije bitan, da je Plenković ionako sam, bez pritiska oporbe, presudio Berošu. Da mu se samo traži nadomjestak, baš kao što je Beroš postao nadomjestak za Milana Kujundžića.

Beroš će sigurno ostati zabilježen više zbog strmoglavog pada od najpopularnijeg političara do potpunog gubitnika, nego po pozitivnim potezima u zdravstvu. Plenković je premijer koji je već poznat po brzoj potrošnji ministara, ali Beroš je sigurno jedan od onih koji su doživjeli i za hrvatske standarde prilično nevjerojatan obrat, od respekta i podrške i među građanima koji nisu glasači HDZ-a, do razočarenja i među građanima i odbacivanja i unutar HDZ-a. Moglo bi se reći: od zvijezda do blata u samo nekoliko koraka.

Desetak razloga za smjenu ili ostavku

Do sada je bilo najmanje deset razloga da ga se smijeni odmah, ili da podnese ostavku. Od rukoljuba Nini Badrić, do raspada sistema oko zbrinjavanja bolesnika, oboljelih od koronavirusa i onih običnih – koji su ostali bez pretraga i mogućnosti liječenja jer su se bolnice prešle na covid model funkcioniranja koji se na mnogim mjestima pretvorio u kaos.

No, raspad programa cijepljenja je vjerojatno ono najgore od najgoreg. Objavljeno je koje će se skupine cijepiti prioritetno, objavljen je plan cijepljenja – ali sve je ostalo pusta priča. Činjenica da nije došlo dovoljno cjepiva jest odgovornost Vlade, Andreja Plenkovića, ali organiziranje cijepljenja onim što je došlo u Hrvatsku jest odgovornost ministra. I on to nije uspio organizirati. Dapače, sve je pretvorio u zastrašujući cirkus. Od cijepljenja preko reda u bolnicama za koje nitko nije odgovarao, do sadašnjeg tzv. masovnog cijepljenja u kojem se istovremeno cijepe mladi selebovi i starci – uz neprestano ubacivanje novih navodno prioritetnih skupina.

Ministar Beroš nije znao i nije htio organizirati civilizirano cijepljenje. Mislio je da će proći ispod radara i činjenica da je izradu aplikacija povjerilo tvrtkama koje su zapravo HDZ-ov dugogodišnji servis za održavanje lažne slike o brizi za digitalizaciju, ali fijasko s cijepljenjem skrenuo je fokus javnosti na njegov resor i vade mu se svi grijesi. No, nemojmo imati sumnje: i nakon Beroša, dolazi novi Beroš, novi statist. Andrej Plenković jasno pokazuje da nije spreman ni za kakvo suštinsko popravljanje stanja u zdravstvu. A s obzirom na pandemiju, resor zdravstva bi mu morao biti jedan od ključnih.

Sa stanovišta pacijenta to sigurno znači da nam još dugo ostaje ovaj nepravedan sustav u kojem se više ništa ne može obaviti normalnim putem. Sustav u kojem se u javnoj bolnici termin za UZV srca može dobiti tek za godinu dana, a u privatnoj poliklinici u kojoj rade liječnici i sestre iz iste bolnice honorarno – već naredni tjedan, dakako uz plaćanje.