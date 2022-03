Ruski predsjednik Vladimir Putin danas poslijepodne nazvao je turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i iznio mu precizne zahtjeve Rusije za okončanje invazije u Ukrajini.

Erdoganov savjetnik i glasnogovornik Ibrahim Kalin, koji je dio male grupe dužnosnika koji su slušali poziv rekao je za BBC da ruski zahtjevi spadaju u dvije kategorije.

Prema Kalinu, prva četiri zahtjeva Ukrajini nisu preteška. Glavni je prihvaćanje Ukrajine da bude neutralna i da se ne prijavljuje za pridruživanje NATO-u. Na to je već pristao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

Spašavanje obraza

Postoje i drugi zahtjevi u ovoj kategoriji koji se uglavnom čine elementima koji ruskoj strani "spašavaju obraz". Ukrajina bi morala proći proces razoružanja "kako bi osigurala da ne predstavlja prijetnju Rusiji". U Ukrajini bi morala postojati zaštita za ruski jezik, a tu je i neodređena denacifikacija.

Taj je zahtjev uvredljiv za Zelenskog, koji je i sam Židov i čiji su rođaci poginuli u holokaustu, ali turska strana vjeruje da će Zelenskij to ipak prihvatiti.

Možda će biti dovoljno da Ukrajina osudi sve oblike neonacizma i obeća da će ih suzbiti, piše BBC.

Gorka pilula

Druga kategorija je ona u kojoj bi moglo biti poteškoća, a u telefonskom razgovoru Putin je rekao da će biti potrebni direktni pregovori između njega i predsjednika Zelenskog prije nego što se postigne dogovor o tim točkama.

Zelenskij je već rekao da se spreman sastati se s ruskim predsjednikom i pregovarati s njim jedan na jedan. Kalin je bio mnogo manje konkretan o tim pitanjima, rekavši jednostavno da se radi o statusu Donbasa, u istočnoj Ukrajini, čiji su se dijelovi već odvojili od Ukrajine.

Iako Kalin nije išao u detalje, pretpostavka je da će Rusija zahtijevati da ukrajinska vlada odustane od teritorija u istočnoj Ukrajini. To će biti duboko sporno. Druga je pretpostavka da će Rusija zahtijevati da Ukrajina formalno prihvati da Krim, koji je Rusija protuzakonito anektirala 2014., doista sada pripada Rusiji. Ako je to slučaj, Ukrajini će to biti "gorka pilula za progutati".

Putinova pobjeda

Ipak, to je svršen čin, iako Rusija nema zakonsko pravo posjedovati Krim i zapravo je potpisala međunarodni ugovor, nakon pada komunizma, ali prije nego što je Putin došao na vlast, prihvaćajući da je Krim dio Ukrajine.

Ipak, zahtjevi Putina nisu tako oštri kako su se neki ljudi bojali i jedva da su vrijedni sveg nasilja, krvoprolića i razaranja koje je Rusija posjetila u Ukrajini. S obzirom na njegovu jaku kontrolu nad ruskim medijima i njegovim suradnicima ne bi trebalo biti previše teško sve ovo prikazati kao veliku pobjedu.

Za Ukrajinu, međutim, se ne može reći isto. Ako se detalji bilo kojeg sporazuma ne razriješe s velikom pažnjom, Putin ili njegovi nasljednici uvijek bi ih mogli iskoristiti kao izgovor za ponovnu invaziju na Ukrajinu.

Velika patnja

Ukrajina je užasno patila u posljednjih nekoliko tjedana, a obnova gradova koje je Rusija oštetila i uništila potrajat će dugo. Tako će biti i sa smještajem milijuna izbjeglica koje su pobjegle iz svojih domova.

Što je sa samim Vladimirom Putinom? Bilo je sugestija da je bolestan, ili možda čak i psihički neuravnotežen. Je li gospodin Kalin otkrio nešto čudno u vezi s njim u telefonskom pozivu? Nikako, rekao je. Putin je očito bio jasan i koncizan u svemu što je rekao.

Ipak, čak i ako uspije predstaviti sporazum s Ukrajinom kao veličanstvenu pobjedu nad neonacizmom, njegova pozicija kod kuće mora biti oslabljena. Sve će više ljudi shvaćati da je pretjerao, a priče o poginulim ili zarobljenim vojnicima već se brzo šire.

