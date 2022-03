Za tri jahte u hrvatskim lukama izdane su mjere privremene zabrane korištenja i isplovljavanja zbog osnovane sumnje u povezanost vlasnika s osobama koje su na popisu za sankcije u vezi s ruskom invazijom na Ukrajinu, doznaje se u srijedu u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Jahte su usidrene u marini Betini, ACI-jevoj marini u Skradinu i u riječkoj luci.

Riječ je o mjerama ograničavanja koje je Europska unija donijela kao odgovor na vojnu agresiju Rusije na Ukrajinu, a koje obuhvaćaju i sankcije za određene pojedince.

Istražuje se povezanost

Sve tri jahte do opoziva mjera, to jest odluke koju mogu donijeti mjerodavna tijela ne smiju do daljnjega napustiti mjesto na kojemu se nalaze.

Na upit Hine, iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture navode da su s današnjim danom, u skladu s odredbama Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja i Zakona o lučkim kapetanijama, zbog osnovane sumnje u povezanost vlasnika jahta s osobama na popisu za sankcije u vezi s ruskom invazijom na Ukrajinu, za tri plovna objekta smještena u marini Betini, ACI-jevoj marini u Skradinu te u riječkoj luci izdane mjere privremene zabrane korištenja i isplovljavanja.

"Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provjerava sve informacije i provodi potrebne aktivnosti kao član međuresorne Stalne skupine za primjenu i praćenje provedbe međunarodnih mjera ograničavanja, sukladno ovlastima Zakona o međunarodnim mjerama ograničenja i ostalih resornih zakona", priopćili su iz tog ministarstva.

