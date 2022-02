Izvršni direktor Hrvatskog crvenog križa Robert Markt gostovao je na N1 televiziji gdje je govorio o sve većem broju izbjeglica koje iz Ukrajine stižu Hrvatsku.

“Ono što je važno reći je da je sustav uspostavljen, da smo spremni, no treba biti realan i svjestan da ovi ljudi koji su sada došli, su krenuli iz Ukrajine prije početka agresije, što znači da su oni jako dobro znali kuda idu. Ljudi koji sada čekaju na granicama su ljudi koji su prestravljeni, koji bježe pred ratnom opasnosti i koji ne znaju koje je njihovo finalno i završno odredište i gdje će se skrasiti", rekao je Markt.

"Ti ljudi još nisu došli na naše granice, niti je moguće organizirati prijevoz tih ljudi jer znamo da je ogroman pritisak prvenstveno na granici s Poljskom gdje se na prelazak čeka nekoliko dana. Međutim, ti ljudi isto tako, nemaju neki plan nego su samo pobjegli pred ratnom opasnosti i to je nešto što cijelom sustavu ne daje mogućnost da mirno čeka trenutak kada će doći i poneki na granicu s Hrvatskom jer ne znamo o kojem broju ljudi se radi. Sustavi su u pogonu i oni su već sada alarmirani, ali zadržavam dozu opreznosti jer ne znamo koliko će ljudi poželjeti doći u Hrvatsku”, rekao je.

Potrebna pomoć

Što se tiče humanitarne pomoći koja je sad potrebna.

“Mi smo pokrenuli proces otvaranja računa, zasebnog računa, kako propisuje zakon kako bi prikupili novac jer je on u ovom trenutku najefikasniji način pomoći. Ono što je važno za reći je da u ovim trenutcima uopće ne postoji nikakva mogućnost dostave materijalne humanitarne pomoći pa nismo ni uputili nikakav poziv našim građanima koji su ponovno pokazali veliko srce", dodao je.

"Brižno pratimo što se događa i svakako da ćemo hrvatske građane zamoliti da ne idu korak ispred jer to u ovom trenutku nije niti efikasno niti izvedivo. Zasad ćemo prikupljati financijska sredstva, a objavit ćemo naknadno kada ćemo početi prikupljati materijalna sredstva. Osim Ukrajini, potrebna je pomoć i Poljskoj, nadalje Slovačkoj, Mađarskoj, Moldaviji i Rumunjskoj i tamošnji Crveni križevi su suočeni s velikim izbjegličkim valom”, objašnjava.

Dolaze i djeca

Markt je rekao i što je bio na sastanku u Vladi.

“Predsjednik Vlade okupio je sva ministarstva i institucije koje su važne kako bi se prihvat izbjeglica organizirao. Svakako da je tu jako važno i uključenje ministra Fuchsa, doći će djeca koja moraju nastaviti školovanje, tu je velik teret za ministra Beroša da se predvidi način na koji će ti ljudi moći ostvariti zdravstvenu zaštitu. Isto tako dolaze žene i djeca koji bi ovdje mogli htjeti započeti novi život pa im treba omogućiti i da se zaposle. Svjesni smo svega toga, predsjednik Vlade bio je decidiran u tome, on je zadužio i ravnateljstvo Civilne zaštite”, rekao je.

Dodao je kako izbjeglicama još nije pružena psihološka pomoć jer kolege koji se bave psihosocijalnom podrškom već su imali brojne intervencije.

"Ljudi koji su došli su jako traumatizirani. Bio sam prisutan kada je jedna konobarica u motelu potpuno dobronamjerno krenula pričati ruski, djeca su se prenerazila i to pokazuje koju traumu ti ljudi nose sa sobom. Moramo im pristupiti na njima prihvatljiv način, imamo educirano osoblje za to i bez obzira na to budu li naši prijatelji iz Ukrajine smješteni u prihvatnim centrima ili kod privatnih obitelji, naši timovi će sve njih popisati, prvo kako bi se obitelji mogle spojiti, ali i da znamo gdje i koliko humanitarne pomoći trebamo dostaviti”, zaključuje Markt.

